VIDEO Návrat kráľa na tenisový trón: Federera po obrovskej dráme zaliali slzy dojatia

V rozhodujúcom sete otočil z 1:3. V Melbourne Parku triumfoval aj v rokoch 2004, 2006, 2007 a 2010. Svojho veľkého rivala zdolal vo finále úvodného grandslamu sezóny prvýkrát. V roku 2009 s ním prehral v dueli o titul, v rokoch 2014 a 2012 v semifinále. Bolo to už deviate grandslamové finále dvoch tenisových velikánov. Federer uspel v rozhodujúcom súboji tretíkrát a skorigoval celkovú vzájomnú bilanciu na 12:23. Z Austrálie si odnáša prémiu 3,7 milióna austrálskych dolárov a 2000 bodov do svetového rebríčka ATP Entry. V jeho novom vydaní sa vráti do prvej desiatky.

Čítajte viac FOTO VNÚTRI Slovenskej manželke Federera sa smejú kvôli svetru: Z jeho ceny však odpadnete

Tridsaťpäťročný Federer ako vôbec prvý hráč v Open ére dokázal vyhrať tri rôzne grandslamové turnaje aspoň päťkrát. Vo Wimbledone zdvihol nad hlavú cennú trofej sedemkrát, z US Open má v zbierke rovnaký počet trofejí ako z Australian Open. Nadal nevyužil šancu na zisk 15. grandslamového titulu a neodpútal sa od Američana Petea Samprasa, s ktorým sa v historických tabuľkách delí o druhé miesto. Vo svetovom rebríčku sa posunie na šieste miesto.

Federer bol v úvode zápasu aktívnejší. Hral loptičky rýchlo po odskoku, na returne stál tesne za základnou čiarou alebo v kurte a dokázal súpera dostať pod tlak. Podanie i bekhend mu fungovali ako v časoch, keď dominoval mužskému tenisu. Za stavu 3:3 Nadala brejkol a prvý set získal vo svoj prospech. V druhom dejstve Španiel pridal na agresivite a dostával Federera do dlhých výmen, v ktorých kraľoval. Švajčiar začal kopiť nevynútené chyby, čo bola voda na mlyn Nadala, ktorý si po dvoch brejkoch vybudoval rozhodujúci náskok 4:0.

Čítajte viac Fanúšikovia sa idú z Federera zblázniť: Božský Roger pritom ani nemusí hrať

V úvode tretieho setu Nadal vyrovnal z 0:40 na zhodu a dostal k trom brejkbalom. Federer však všetky odvrátil esami, čo ho výrazne povzbudilo. V druhom geme aj vďaka excelentnému forhendovému halfvoleju do rohu dvorca prelomil podanie Španiela a po potvrdení brejku sa ujal vedenia 3:0. Vo štvrtej hre síce nevyužil tri brejkbaly, za stavu 4:1 však po víťaznom bekhendovom returne zobral súperovi podanie a tretí set sa stal jeho korisťou. Vo štvrtom sete mal vďaka brejku vo štvrtom geme navrch Nadal.

Pred rozhodujúcim dejstvom požiadal Federer o medical time out a zamieril do šatne na ošetrenie. Po návrate na dvorec stratil podanie a Nadal išiel po potvrdení brejku do vedenia 2:0. Federer si pri ďalších troch podaniach Španiela vypracoval množstvo brejkbalov. Nadal v kritických chvíľach vytasil zo svojho arzenálu skvelé údery, za stavu 3:2 však prišiel o servis a Federer sa dostal na koňa. V ôsmom geme opäť Nadala brejkol a pri vlastnom servise premenil za aplauzu Roda Lavera, ktorý pred začiatkom turnaja tipoval jeho triumf, v poradí druhý mečbal. Definitívne o tom rozhodlo Jastrabie oko. Predtým otočil z 15:40.