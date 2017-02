VIDEO Po hodoch prišlo bolenie brucha. Budaj v bráne Kings totálne vybuchol!

Aj majster tesár sa utne, hovorí sa. Presne to sa stalo hokejistom Los Angeles Kings, ktorí mali do nedele sériu piatich vyhraných zápasov po sebe. Potom však prišiel výprask na ľade Washingtonu (0:5) a inak spoľahlivý Budaj musel striedať!

Chytal do 40. minúty, keď ho v bránke nahradil Jeff Zatkoff. Z 15 striel dostal 4 góly a mal 73,3 percentnú úspešnosť. Nie vždy je však nedeľa a tak to aj treba zobrať. Prekonal ho už v 4.minúte Dán Lars Eller, ktorý preťal tak 147,21 min. bez inkasovaného gólu. Kings prehrali po 5 výhrach v rade. Naopak Washington si upevnil líderskú pozíciu v NHL so 78 bodmi.

Po sobotnej výhre na ľade Philadelphie 1:0 po predĺžení si Budaj pripísal druhé čisté konto za sebou, tretie v priebehu 10 dní a celkovo v sezóne siedme, čím sa stal lídrom NHL v tomto smere. „Je to fráza, ale beriem zápas po zápase. Naším cieľom je nazbierať čo najviac bodov pre play-off. Snažím sa čo najviac makať. Nezaťažujem sa tým, čo si ľudia myslia. Stále je o to o tom, aby som mal čo najlepší zákrok, aby som pomohol mužstvu. Cítim vzrušenie, keď môžem tímu pomôcť. Táto sezóna je výborná, ale máme pred sebou ešte dlhú cestu,“ hovorí 34-ročný gólman.

„Keď si uvedomíme, že hráme celú sezónu bez jednotky Jonathana Quicka, dvojnásobného víťaza pohára, klobúk dole pred Budajom. Ak by nechytal, neboli by sme tam, kde sme,“ skonštatoval útočník Jeff Carter. Pochvalu si Slovák vyslúžil aj od piliera defenzívy. „Hrá výborne, predvádza veľké zákroky, veľmi ho potrebujeme. Jeho čisté kontá sú však aj výsledkom kvalitnej defenzívy,“ cituje Dreeva Doughtyho portál latimes.com.