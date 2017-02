VIDEO Škandalózna dohra Davisovho pohára: Hráč takmer prizabil rozhodcu!

Rozhodujúci súboj medzi domácim mladíkom a Kyleom Edmundom mal šokujúci záver. Kanadský tínedžer prehrával 3:6, 4:6 a 1:2 a frustrovaný odpálil loptičku do tváre empajrového rozhodcu Arnauda Gabasa. Trafil ho do ľavého oka, zápas okamžite ukončili a rozhodca preventívne putoval na vyšetrenie do nemocnice.

Denis Shapovalov disqualified after he hit the umpire in the face with a ball during #DavisCup match with Britain 😳pic.twitter.com/1WjcZ2NMTI