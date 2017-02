VIDEO Slovenské tenistky oslavovali výhru s Talianskom. Pozrite sa, čo si dopriali!

Kapitán slovenskej reprezentácie Matej Lipták na pondelňajšej tlačovej konferencii po návrate na Slovensko vyzdvihol výkon "kométy" Rebeccy Šramkovej i "stálice" Daniely Hantuchovej. Podrobne tiež priblížil ako sa v skvelej tímovej atmosfére zrodil výborný výsledok jeho zvereniek.

"Oslava bola klasická. V super atmosfére po vyhratom zápase sme išli na dobrú večeru. A v Taliansku je super jedlo. Dali sme si pohár vína a potom sme oslavovali v hoteli. Užili sme si to ako sa patrí," priblížil Lipták a potom sa už venoval kľúčovým momentom konfrontácie. Tú rozhodli dva body len 20-ročnej debutantky Šramkovej vo dvojhrách. Najprv zdolala domácu jednotku Saru Erraniovú 2:6, 6:3, 6:4 a potom aj Francescu Schiavoneovú 6:2, 6:4.

Liptáka jej výkon príjemne prekvapil: "Rebeccu samozrejme poznám, ale asi nie až tak. V tréningu som sa ju snažil prvé dva dni pochopiť, aké sú jej varianty, jej štýl hry. A ten sa ukázal ideálny na talianske hráčky. Mala predpoklady, aby agresívnym spôsobom zdolala Talianky. Otázka bola, akým spôsobom zvládne debut. Je odvážna, má rada veľké zápasy, a keď som jej povedal, že pôjde hrať, povedala, že sa nesmierne teší. A to sa mi páči. Potom to bolo už len o tom, aby dodržala dohodnuté taktické veci a aby postupne nasala atmosféru a každým momentom sa na kurte cítila lepšie. Podarilo sa a je to dobrý prísľub do budúcnosti."

Viac z tlačovky fedcupového tímu si pozrite vo videu: