VIDEO Spanilá jazda Rybárikovej Wimbledonom pokračuje: Podarilo sa jej to, čo žiadnemu Slovákovi

Na esá to bolo 1:1, na dvojchyby 1:7. Rybáriková mala striedmy pomer "winnerov" a nevynútených chýb 8:8, Vandeweghová 17:30. Slovenka získala 78 % fiftínov rozohraných svojím prvým podaním, Američanka 63 %, po druhom servise to bolo 60 % proti 48 %. Postupujúca premenila polovicu z ôsmich brejkbalov, zdolaná dala svoj jediný. Rybáriková zvládla 4 z 8 zákrokov pri sieti, Vandeweghová 14 z 24.

Rybáriková je treťou Slovenkou medzi najlepšími štyrmi v singli na Majors po Daniele Hantuchovej a Dominike Cibulkovej a prvou v britskej metropole, v ktorej Hantuchová bola v osmičke v sezóne 2002 a Cibulková v rokoch 2011 a 2016. Cibulková je finalistkou Australian Open 2014 a semifinalistkou Roland Garros 2009, Hantuchová semifinalistkou AO 2008. Zo SR si semifinále dvojhry v All England Lawn Tennis and Croquet Clube zahral v roku 1988 Miloslav Mečíř, prehral so Švédom Stefanom Edbergom 6:4, 6:2, 4:6, 3:6, 4:6.

Rybáriková už má istotu 780 bodov do počítačového poradia a prémie 550 000 libier pred zdanením. V nezáväznom online rebríčku sa posunula na 33. post. Finále by ju dostalo do Top 20, tento týždeň má v dosahu 16. pozíciu. V tohtosezónnom bodovaní Road, ktoré lepšie indikuje koncoročný renking, sa Rybáriková dostala na 18. post, Cibulková je na 25. priečke.

"Nemôžem tomu uveriť, naozaj nemôžem. Pred turnajom by som neverila, že sa môžem dostať do semifinále. Nemám slov, som veľmi šťastná a vďačná," povedala Rybáriková pre spravodajstvo turnaja. "Mám za sebou náročné obdobie a teraz som tu. Všetko stálo za to - rehabilitácia, tvrdá práca. Je za tým veľa ľudí. Ospravedlňujem sa, nemám slov. Je to neuveriteľné," skonštatovala Slovenka a pokračovala: "Pred turnajom som sa obávala toho, že som hrala len turnaje ITF a netušila som, aké to bude tu. Dostala som sa do semifinále v Nottinghame, zdolala som tam dobré hráčky, toto je však Wimbledon. Nečakala som, že budem hrať tak dobre. Práve som zdolala CoCo 6:3, 6:3, čo je pre mňa absolútne úžasné. Som rada, že som zostala sústredená napriek zmene kurtu."

Vo štvrtkovom semifinále bude čeliť 23-ročnej španielskej hrdinke Roland Garros 2016 Garbine Muguruzovej-Blancovej (15.), finalistke Wimbledonu 2015. Druhú semifinálovú dvojicu utvorili domáca Johanna Kontová a Američanka Venus Williamsová. V bilancii proti niekdajšej dvojke systému Muguruzovej-Blancovej nasadenej ako štrnástej stojí Rybáriková 2:2, uspela v dosiaľ najčerstvejšej konfrontácii predvlani v júni práve na tráve v Birminghame (6:3, 6:1). Nad 25-ročnou 25. hráčkou hodnotenia Vandeweghovou vedie Slovenka už 3:0. Predtým ju prekonala v roku 2011 v 2. kole na najrýchlejšom povrchu v Birminghame (6:2, 6:1) a v máji na antuke v 1. kole RG 6:1, 6:4.

