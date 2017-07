VIDEO Venus Williamsová sa pred novinármi zrútila: Jedna otázka ju totálne odrovnala!

Tridsaťsedemročná niekdajšia jednotka svetového rebríčka WTA vo dvojhre zvíťazila v pondelok v 1. kole nad Belgičankou Elise Mertensovou za 99 minút 7:6 (7), 6:4. Proti 21-ročnej 54. žene počítačového poradia Mertensovej nadviazala Venus na oveľa hladší triumf 6:3, 6:1 z 3. kola nedávneho vrcholného parížskeho antukového podujatia Roland Garros.

Venus sa dotiahla v počte zápasov v "main draw" na tomto podujatí na svoju mladšiu sestru Serenu. Obe ich majú na konte 96 a ich štatistiky sú 86:10 (Serena) a 82:14 (Venus). V tzv. Open Ere viac toho v All England Lawn Tennis and Croquet Clube odohrali aj povyhrávali iba Američanky Martina Navrátilová (120:14) a Chris Evertová (96:15).

Najstaršia aktérka tohto turnaja Venus postupom do finále melbournských Australian Open 2017, v ktorom prehrala so Serenou, ukázala, že s ňou stále treba rátať. Otázne bolo a zostáva, v akom psychickom rozpoložení sa prezentuje pod vplyvom nepríjemností v súkromnom živote. Minulý štvrtok totiž vyvstalo, že 9. júna bola účastníčkou autonehody so smrteľnými následkami, rodina obete ju zažalovala.

"Niet slov, ktorými by som popísala, aká som z toho zdevastovaná. Som kompletne nemá," vyhlásila Venus na tlačovej besede na margo spomenutej tragédie a neubránila sa slzám, referuje BBC.

Držiteľka dovedna siedmich singlových trofejí z Majors Venus Williamsová nasadená ako desiata bude v 2. kole čeliť 25-ročnej Číňanke Wang Čchiang (55.), ktorú v 1. kole RG 2017 zdolala 6:4, 7:6 (3). Aj s touto vyzývateľkou teda má - rovnako ako s Mertensovou - čerstvú pozitívnu skúsenosť. Slávna Američanka je obhajkyňou prieniku do semifinále Wimbledonu, pred dvanástimi mesiacmi nestačila na Nemku Angelique Kerberovú (4:6, 4:6).