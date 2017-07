Vycítil Federer príležitosť na ďalší veľkolepý triumf? Obhajcu trofeje pred týmto vystríha

Murray má problémy v bedrovej oblasti, no ako svetová jednotka Wimbledon nevynechá. V 1. kole narazí na kvalifikanta Kazacha Bublika a vstúpi za obhajobou minuloročného titulu. To bude veľmi náročná misia, čo mu prizvukuje aj kráľ posvätnej londýnskej trávy Roger Federer.

Čítajte viac S Kližanom sa žreb nemaznal: Djokovičovi posiela náš búrlivák sebavedomý odkaz

„Musí mať pocit, že vie odohrať sedem kvalitných zápasov počas 14 dní. Ak tento pocit nemáte, nemôžete na tomto turnaji uhrať veľký výsledok,“ povedal Švajčiar pred štartom Wimbledonu, no v zapätí adresoval Škótovi veľkú poklonu. „Je to tvrdý chlapík, neverím, že sa nepostaví na 1. kolo. To by musel byť tak zranený, že by sa nevedel ani pohnúť.“

Kľúčovým faktom je dostať sa cez prvý týždeň, teda vyhrať prvé tri alebo štyri zápasy. Tie však nebudú jednoduché, pretože sa hrá na tri víťazné sety a trávnatý povrch je pre tenistov veľmi nepredvídateľný. Zranenia na hráčov číhajú takmer všade na kurte. „Andy má vlastnosti šampióna, tieto podmienky by mu mohli vyhovovať, ak sa prehryzie cez prvý týždeň,“ zamýšľal sa Federer.

Andy Murray sa stal za posledné roky národným hrdinom Veľkej Británie. Každoročne oči fanúšikov smerujú k nemu a veria v titul. V roku 2014 bolo z toho vypadnutie vo štvrťfinále, 2015 v semifinále a až v roku 2016 vytúžené víťazstvo. Aký príbeh napíše Murray tento rok so zdravotnými komplikáciami?