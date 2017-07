Wimbledonská rozprávka pokračuje: Znovuzrodená Rybáriková bije súperky za radom!

Osemfinálové stretnutie dvoch tenistiek, ktoré hrajú podobným štýlom, začala lepšie Martičová. Hneď v úvodnom geme prelomila podanie Rybárikovej a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 2:0. Chorvátka tlačila Slovenku z forhendu, účinne využívala stopbaly. Rybáriková si však postupne zvykla na hru súperky, posielala jej loptičky do bekhendu, ktorý je Martičovou slabinou a karta sa začala obracať. Vo štvrtom geme nevyužila Rybáriková dva brejkbaly, v šiestom geme ďalšie tri, no od stavu 2:4 získala štyri hry v rade a prvý set sa stal jej korisťou.

Aj na začiatku druhého dejstva viedla Martičová 2:0. Rybáriková síce bleskovo vyrovnala na 2:2, no Chorvátka potom získala štyri gemy za sebou a vynútila si tretí set. Rybáriková sa v tejto fáze zápasu trápila na podaní, robila priveľa nevynútených chýb. Pred rozhodujúcim dejstvom sa však dokázala skoncentrovať. Za stavu 2:0 síce nepotvrdila brejk, no v šiestom geme opäť prelomila podanie Martičovej, v ďalšej hre otočila z 15:40 a zápas už dotiahla do úspešného konca. Za stavu 5:3 premenila pri vlastnom servise hneď prvý mečbal. Vo Wimbledone má už istú prémiu 275.000 libier pred zdanením a 430 bodov do svetového rebríčka WTA. V jeho onlajn vydaní sa posunula do elitnej päťdesiatky na 48. miesto.

Ešte v marci bola až na 453. priečke počítačového poradia a za sebou mala operácie pravého kolena i ľavej ruky. Rybáriková si vylepšila tohtoročnú singlovú bilanciu na tráve na 17:1. Bývalá finalistka wibledonskej juniorky v júni triumfovala na turnajoch ITF v Ilkley aj v Surbitone… Na podujatí WTA v Nottinghame postúpila až do semifinále, kde podľahla Britke Johanne Kontovej.

Veľkú radosť z postupu Rybárikovej do wimbledonského štvrťfinále mal prezident Slovenského tenisového zväzu Tibor Macko. "Magda zvládla veľmi ťažký zápas proti súperke, ktorá má podobnú hru. Je obdivuhodné, do akej sa dostala hernej pohody. Predvádza tenis, na ktorý ma bunky a zvláda veľmi ťažké stavy. Verím, že sa najslávnejšom turnaji sveta ešte nepovedala posledné slovo a zabojuje o semifinále. S Wozniackou už na tráve hrala, Vandewegheovú nedávno zdolala na Roland Garros," povedal pre TASR Macko.