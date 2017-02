FOTO Prasklo veľké tajomstvo: Jedna z najsexi tenistiek už opäť nie je sama!

Už na Valentína Caroline naznačila, že v jej živote je nový muž. Viac však prezradiť nechcela. Urobil to za ňu asi nechtiac jej brat Patrick. Denníku Ekstra Bladet totiž porozprával, že po boku jeho slávnej sestry je dvojnásobný šampión NBA – basketbalista David Lee. „Caroline mi o tom povedala na začiatku roka. Je to teda pre mňa novinka, ale je to skvelé,“ povedal ukecaný Patrick Wozniacki.

Tenisová kráska tvorí pár so známym basketbalistom už niekoľko mesiacov. Prvé náznaky, že rozohrávač San Antonia si získal srdce blnďavej Dánky, boli počas minuloročného grandslamu US Open, kde sa objavil v hľadisku. „David je šikovný a ohľaduplný muž a ako profesionálny basketbalista je veľký športovec,“ dodal Patrick.

Verme, že Caroline bude mať viac šťastia než vo vzťahu s McIlroyom. I keď treba dodať, že opäť lovila v športových vodách. Leeho možno upútali Caroline nové fotky pre Sports Illustrated, ktoré si môžete pozrieť vo fotogalérii.