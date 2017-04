Zaskočenú Cibulkovú manžel šokoval dvakrát: Najprv vytiahol šampanské a potom rozvod!

Slovenská tenistka priznala, že myšlienka začať písať vlastný blog vznikla u značky opaľovacích krémov, ktorej je ambasádorkou. Ambície má smelé. Ako sama vraví: „Som čerstvá blogerka, ale cítim, že s veľkou budúcnosťou v tejto oblasti.“ V úvodnom príspevku porozprávala o tom, čo ju v uplynulých týždňoch najviac potešilo.

V prvom rade to bol posun na štvrtú priečku svetového rebríčka. Zápas na turnaji v Indian Wells medzi Garbine Muguruzovou a Karolínou Plíškovou, ktorý o tom napokon rozhodol, nesledovala naživo. „Bol by to pre mňa zbytočný stres,“ vysvetlila.

Sledoval ho však manžel Michal Navara počas ich spoločnej večere, a to na mobile s vypnutým zvukom. „Občas niečo povedal, ale nie priebežný stav. Sledovanie však prezentoval aj rôznymi inými prejavmi, ako gestikulácia, sklamanie, nadšenie, citoslovcami… Na zabitie,“ konštatovala Dominika.

Keď sa zápas skončil, odložil mobil a zavolal na čašníka. „Čakala som objednávku šampanského. Ale nie, on si doobjednal syr a hodil s čašníkom debatu o syre a netuším o čom ešte. Trvalo to celkom dlho,“ pokračovala Cibulková.

V tom čase si myslela, že na historický posun v rebríčku bude musieť znova čakať. „Ale keď už čašník odchádzal, Michal na neho ešte zakričal ‚a fľašu šampanského!‘ Jááj, tešila som sa veľmi. Pre zmysel pre humor by mali existovať pravidlá slušnosti,“ glosovala.

Dovolenka v znamení kníh

Popri tenise si Slovenka užila aj kratšiu dovolenku. „Zašli sme si na pár dní do orientálneho Marakéša. Nerobili sme nič, len sme odpočívali, veľa čítali, jedli a prechádzali sa krásnymi uličkami. Prečítala som všetko, čo som si na dovolenku priniesla. Celkovo 6 kníh na 6 dní,“ potvrdila Dominika svoju čitateľskú vášeň.

Rýchle tempo zvládla aj vďaka ľahšej literatúre. „Mala som so sebou aj tri ‚evitovky‘ od manžela: Zmija, Sladký rozvod a Nevesta. Hoci to od manžela môžem vziať osobne,“ vtipkovala, „určite mi prídu tieto tituly pútavejšie ako Utrpenie mladého Werthera.“

V týchto dňoch si Cibulková doliečuje zranenie, ktoré si privodila na tréningu pred fedcupovým stretnutím s Holandskom. Nemohla nastúpiť a zrejme aj preto Slovenky napokon v play off o I. svetovú skupinu prehrali 2:3.

