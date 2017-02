Životný úspech mladého Slováka: Na šampionáte sa mu podarilo, čo nikomu predtým

V Číne je stolný tenis národným športom, okolo 100 miliónov registrovaných hráčov hovorí za všetko. Európskym lídrom je Nemecko s 800-tisícovou základňou, na Slovensku je registrovaných 13-tisíc stolných tenistov. A práve z nich vzišiel európsky šampión Alexander Valúch. Po nevydarenej dvojhre nemal zlatý Slovák veľa optimizmu ani pred deblami.

„Hovorím si, že štvorhru nemám príliš rád a nakoniec mám z nej zlato,“ tešil sa hráč nemeckého štvrtoligového tímu TB/ASV Regenstauf, ktorý získal v Soči životný úspech po boku Dána Linda. „Viac ťahal na príjme a servise, ja zase v dlhších výmenách. Za fantastický servis mu musím zložiť poklonu.“ Po návrate domov sa pred novinármi neubránil slzám.

„Zlatá medaila sa nenosí každý deň, je to obrovská prestíž a nikdy na tento moment nezabudnem. Slzy šťastia boli na mieste, zrazu som na tlačovke zazrel mojich rodičov a jednoducho to na mňa prišlo,“ chlapsky priznal momentálne 310. hráč svetového rebríčka, ktorého cieľom je byť čo najskôr členom elitnej 150-ky. Mladý Žilinčan napodobnil úspech slávnejšieho obyvateľa z metropoly severného Slovenska Petra Sagana.

Obaja majstri Európy sa zatiaľ nestretli. „Osobne ho nepoznám, no s mojím bratom Robom bol spolužiak na strednej škole a dokonca sedeli v jednej lavici.“ Popri množstve gratulácií by zrejme potešila aj tá od Petra Sagana. „Asi by som len ťažko zaspal od radosti. Je však úplne niekde inde, no pekne sa to počúva, že i ja mám titul majstra Európy ako Sagan.“