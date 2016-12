Zlý muž svetového tenisu to povedal na plné ústa: Kyrgios je profíkom len kvôli tomuto!

Austrálčan sa už viackrát postaral svojimi vyjadreniami o rozruch a inak to nie je ani teraz. Pre singapurské noviny The Straits Times si nedal servítku pred ústa a jeho vety hovoria jasnou rečou.

„Žiaľ, všetci potrebujeme peniaze. Je tak, že? Poviem to tak, že milujem to, čo mi tenis dáva,“ vyhlásil Nick, ktorý úprimne pokračoval ďalej: „Tenis mi dáva peniaze a životný štýl. Som šťastný, že sa venujem takému športu, kde sa točia veľké peniaze a odmeny.“

Pri pohľade na zárobok Kyrgiosa v tejto sezóne, s ním môžeme súhlasiť. Veď si na „prize money“ získal takmer 1,8 milióna dolárov. Dokopy na okruhu ATP zarobil austrálsky búrlivák viac ako 3,5 milióna dolárov, čo je na 21-ročného hráča slušná čiastka.

Aj preto si Nick môže popri kariére vychutnávať rozprávkový život a môže si kúpiť, čo len môže chcieť. Po športovej stránke je však bez ambícii. „Post jednotky ma nezaujíma! To nie je to, čo by som chcel dosiahnuť. To, na akom mieste v rebríčku som, mi je jedno...“ typicky svojsky zareagoval Kyrgios.