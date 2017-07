Známa tenistka sa konečne vydala: Zatienila svojou róbou Cibulkovú?

Cirkevný sobáš u silne veriacej Agy sa odohral v krakovskej Bazilike sv. Michala Archanjela a sv. Stanisalava Biskupa. Pri spečatení manželstva s o štyri roky starším koučom mala za svedka sestru Urszulu, taktiež tenistku. Tá to však v kariére zatiaľ ďaleko nedotiahla. Na svadbe sa objavili aj zvučné mena svetového tenisu. Nechýbali bývalé svetové jednotky Angelique Kerberová či Caroline Wozniacká. Mimochodom obe sú dcérami poľských imigrantov. Okrem nich svadbovala aj poľská mužská jednotka Jerzy Janowicz.

„Aga sa vydáva, takže sa pre nás všetko zmení. Už nebudeme mať toľko času na naše babské výjazdy, keďže u každej z nás sa zmenia priority. Sme viac zaneprázdnené. Ešte stále sa však vieme stretnúť pri káve a pokecať,“ prezradila hneď po sobáši Wozniacká. Fotografie z prominentnej svadby si môžete pozrieť TU!

Svadobné šaty Radwanskej

Dvorná návrhárka Radwanskej Agnieszka Maciejaková na ne spotrebovala viac ako 100 metrov látky a ručne do nich všila viac ako 6500 kryštálov od Swarovského. Trvalo jej to 400 hodín. Sú z hodvábu a zdobené kvetinovým vzorom a francúzskou čipkou. Výroba bolo o to zložitejšia, že konzultácia prebiehala výlučne cez telefón.