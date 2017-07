Sagan odštartoval Tour vo veľkom štýle: V zlých podmienkach dosiahol parádny čas!

Druhý najrýchlejší čas zajazdil Švajčiar Stefan Küng z BMC, ktorý stratil päť sekúnd. Tretí skončil Bielorus Vasil Kirijenka taktiež z tímu Sky (+7 s). Slovenský pretekár Peter Sagan obsadil kvalitným výkonom 17. priečku, keď na lídra stratil 25 sekúnd. Jeho brat a taktiež jazdec nemeckej stajne Bora-Hansgrohe Juraj skončil s mankom 1:37 min na 162. mieste.

Tridsaťjedenročný Thomas si tak ako prvý v tohtoročnej edícii oblečie žltý dres pre celkového lídra. Výborne išiel aj jeho tímový kolega a krajan Chris Froome, ktorý obsadil šieste miesto so stratou len 12 s a z favoritov na celkové víťazstvo bol jasne najlepší, pričom si na väčšinu z konkurentov vypracoval náskok okolo 40 sekúnd.

Veľkú smolu mal jeden z favoritov na popredné priečky v celkovom poradí Španiel Alejandro Valverde. Tridsaťsedemročný jazdec stajne Movistar vošiel do zákruty v úvodnej časti trate príliš rýchlo, pri brzdení dostal šmyk a po páde narazil tvrdo do bariéry. Pre tohtoročného celkového víťaza Okolo Andalúzie, Okolo Katalánska, Okolo Baskicka, klasík Fleche Wallonne a Liege-Bastogne-Liege sa tak hlavné preteky sezóny skončili už v úvodný deň.

Začiatok online prenosu:

01. 07. 2017, 15:15 2. Stefan Küng (Švajčiarsko/BMC Racing), 3. Vasiľ Kirienka (Bielorusko/Team Sky)



18:56 Víťazom úvodnej etapy Tour de France 2017, ktorou bola časovka v nemeckom Düsseldorfe stal britský pretekár tímu Sky Geraint Thomas, ktorý na druhé miesto odsunul švajčiarskeho šampióna v drese BMC Racing Stefana Künga, na treťom miesto končí ďalší skvelý časovkár Vasiľ Kirienka. Peter Sagan skončil 17., jeho brat Juraj obsadil 162. druhú priečku. Dôležitou správou dňa je aj pád a následné odstúpenie Alejandra Valverdeho. Dnešné dlhé cyklistické popoludnie sa končí, ja vám pre dnešok ďakujem za pozornosť! Zajtra pokračuje Tour de France druhou etapou, ktorá by mala vyhovovať šprintérom.

18:50 Prvá etapa Tour de France 2017 sa práve skončila!

Cieľ Posledným jazdcom, ktorý práve prišiel do cieľa, je Chris Froome. Ten preťal cieľovú pásku na šiestom mieste, čím len potvrdil dnešnú obrovskú dominanciu tímu Sky. Froome stratil na svojho kolegu Thomasa 12 sekúnd.

Cieľ V priestore cieľa máme už aj francúzskeho šampióna Pierrea Latoura, ktorý sa zaradil tesne pred Petra Sagana na 15. miesto.

Cieľ Do cieľa sa vrútil už aj Nairo Quintana. Kolumbijčan však zaznamenal len o sekundu lepší čas ako Alberto Contador.

Cieľ Alberto Contador už nie je tým Contadorom z predchádzajúcich rokov. Dnešnú kratučkú časovku absolvoval v čase 16:56 a zaznamenal tak stratu 52 sekúnd na zatiaľ najlepšieho Gerainta Thomasa.

Cieľ Švajčiar Stefan Küng zo zoskupenia BMC Racing dokázal, že patrí medzi mimoriadne kvaitných pretekárov v jazde proti chronometru a v cieli sa objavil na druhom mieste, keď na Gerainta Thomasa stratil s časom 16:09 minút len 5 sekúnd!

8,1km No a medzičasom prešiel už aj Chris Froome. Britský cyklista stráca na čelo pretekov 9 sekúnd a momentálne mu patrí priebežná 12. priečka.

8,1km Niektorí favoriti na celkové poradie dnes pravdepodobne výrazne stratia. Nairo Quintana s Albertom Contadorom totiž na medzičase strácajú takmer pol minúty.

8,1km Stefan Küng potvrdzuje svoje mimoriadne kvality v jazde proti chronometru, keď za absolútnym čelom pretekov zaostáva len o jedinú sekundu.

18:38 Medzitým veľmi nepriaznivá informácia o zdavotnom stave Alejandra Valverdeho. Jeden z lídrov Movistaru na celkové poradie na tohtorčnej Tour de France skončil, keď ho po ťažkom páde v jednej zo zákrut musela sanitka odviezť na vyšetrenie do nemocnice.

Cieľ Tony Martin to má za sebou a napokon to najväčší favorit na dnešný triumf nezvládol, keď s časom 16:12 minút zaostal za priebežne vedúcim Geraintom Thomasom zaostal o osem sekúnd.

8,1km Pomerne prekvapivo kvalitný výkon dnes zatiaľ predvádza Marcel Kittel. Tento elitný šprintér Quick-Stepu Floors stráca na medzičase na najlepších zatiaľ len osem sekúnd.

Štart Bolo 18:32, a to znamená, že na trať sa vydal už aj posledný pretekár z celého 198-členného štartového poľa a obhajca celkového prvenstva Chris Froome.

Štart Do úvodnej etapy odštartoval aj Nairo Quintana, ktorý by mal byť opäť jedným z najvážnejších súperov Chrisa Froomea v boji o celkový triumf.

8,1km Časový údaj z jediného medzičasu na trati hovorí o tom, že Tony Martin rozbehol dnešnú časovku zatiaľ najlepšie, keď pred Michalom Kwiatkowskim vedie o jednu sekundu.

Štart Svoj štart do ďalšieho ročníka Tour de France má za sebou aj jeden z najlepších cyklistov posledných rokov Alberto Contador.

Štart Na trati registrujeme už aj Taliana Fabia Arua, ktorý by mal byť jedným z lídrov Astany na celkové poradie. Krátko po ňom odštartoval aj Stefan Küng z BMC Racing.

8,1km Jedným z mien, ktoré sa spomínali v súvislosti s ambíciami na dnešný triumf, bolo aj meno Primoža Rogliča. Tento Slovinec však už na medzičase stráca 39 sekúnd na čelo.

Štart Zo štartovacej rampy vyrazil jeden z najkvalitnejších tempárov súčasnosti Stephen Cummings, ktorý sa tak isto pokúsi zabojovať o etapový triumf. Nasledovali ho Primož Roglič aj Arnaud Demare.

Cieľ Dnešné náročné podmienky absolútne nesvedčali Richiemu Porteovi. Líder tímu BMC Racing a jeden z favoritov na celkové poradie už po dnešku bude na tých najlepších strácať viac ako trištvrte minúty.

Cieľ Sympatickým výkonom sa prezentoval na dnešnej krátkej trati aj Kazach Alexej Lutsenko, ktorý v drese svojej Astany obsadil v cieli zatiaľ priebežné 13. miesto.

Štart Oči celého cyklistického sveta sa v tejto chvíli ale upierajú na štart, odkiaľ práve vyrazil aktuálny majster sveta v časovke a pre dnešok domáci jazdec z tímu Kaťuša-Alpecin Tony Martin.

8,1km Richie Porte má za sebou jediný medzičas na trase dnešnej etapy, ktorý tento Austrálčan absolvoval so stratou 22 sekúnd na Michala Kwiatkowskeho.

18:18 Tak toto je veľký šok! Alejandro Valverde v jednej zo zákrut nezlvádol riadenie svojho bicykla, v jednej z ľavotočivých zákrut sa dostal do veľkého šmyku a zastavili ho až bariéry na kraji cesty. Pre skúseného Španiela to môže byť koniec nádejí na ďalšie zaujímavé umiestnenie v celkovom poradí.

Štart Do ulíc Düsseldorfu nám vyštartoval už aj mimoriadne skúsený Sylvain Chavanel. Nebude to trvať dlho a na trati budeme mať všetkých 198 cyklistov.

8,1km Sympaticky rozbehol dnešnú krátku časovku Nór Edvald Boasson Hagen, ktorý po niečo viac ako polovici trate zaostáva za najlepšími len o osem sekúnd.

Cieľ Do cieľa práve prišiel aj ďalší kvalitný časovkár Jos van Emden, ktorý ale dnes o víťazstvo taktiež nezabojuje. Do cieľa prišiel v čase 16:19 minút a za Geraintom Thomasom tak zaostal o 15 sekúnd.

Štart No a na štarte sa už objavujú veľkí favoriti na celkové poradie. Na štartovacej rampe sme videli Richieho Portea, Alejandra Valverdeho či Baukeho Mollemu.

Cieľ V cieli je už aj Jascha Sütterlin. Nemecký pretekár patril pre dnešok k širšiemu okruhu favoritov, do cieľa prišiel v čase 16:45 minút a najlepších dnes napokon neohrozí.

Cieľ Tak pozor! Doposiaľ sme sa vôbec nevenovali ani Britovi Geraintovi Thomasovi, ktorý však predviedol skvelý výkon a s časom 16:04 minút sa dostáva do priebežného vedenia!

Cieľ Prvú etapu Tour de France 2017 už má za sebou aj Greg van Avermaet, ktorý ale napokon za čelom pretekov výrazne zaostal a neohorzil ani pozíciu Petra Sagana.

Cieľ Jedným z tajných favoritov na kvalitné umiestnenie v celkovom poradí by mohol byť Dán Jakob Fuglsang z tímu Astana, ktorý však nepatrí medzi popredných jazdcov v časovke a na najlepších stratil takmer 40 sekúnd.

Cieľ Svoju úvodnú etapu na najvýznamnejších etapových pretekoch na svete má za sebou už aj Juraj Sagan, ktorý však stratil takmer minútu a pol a je až na priebežnom 116. mieste.

8,1km Aktuálny olmypijský víťaz a líder oboch cyklistických svetových rebríčkov Greg van Avermaet pred malou chvíľou preťal hranicu 8 100 metrov, ktorú zvládol prejsť so stratou 16 sekúnd na čelo pretekov.

Cieľ Philippe Gilbert dnes ukázal veľké kvality v jazde proti chronometru, predviedol sympatický bojovný výkon a tak ako na medzičase, aj v cieli uzatvára TOP10, keď sa zaraďuje aj za priebežne ôsmeho Petra Sagana.

8,1km Úplne iné ambície ako Juraj Sagan má, zdá sa, Philippe Gilbert, ktorý po 8 100 metroch zaostáva za najlepším Vasiľom Kirienkom o 13 sekúnd a priebežne uzatvára TOP10.

8,1km Juraj Sagan nemá v dnešnej časovke žiadne ambície a podľa toho vyzerá aj jeho výkon. Na medzičase stráca už takmer minútu, a vo výsledkovej listine je až v druhej stovke.

Štart V najbližších minútach sa to na štarte bude zaujímavými menami len hemžiť. Odštartujú Jascha Sütterlin, Romain Bardet, Geraint Thomas, Janež Brajkovič, Rigoberto Uran či Jos van Emden.

Štart Zo štartovacej rampy práve vyrazil aj jeden z najlepších cyklistov súčasnosti a večný súper Petra Sagana Belgičan Greg van Avermaet.

Cieľ Jonathan Castroviejo pravdepodobne so svojím dnešným výkonom napokon spokojný nebude, keďže za najlepšími zaostal a so stratou 13 sekúnd sa zaraďuje tesne pred Petra Sagana na siedme miesto.

Štart Krátko po aktuálnom slovenskom šampiónovi odštartovali aj ďalšie dve veľké mená svetovej cyklistiky, a to Philippe Gilbert a Mark Cavendish. Forma britského superšprintéra a rekordéra Tour de France je po vážnych zdravotných problémoch veľkým otáznikom.

Štart Bolo 17:37, čo znamená, že na trať dnešnej etapy sa vydal už aj druhý z bratskej dvojice Saganovcov. Juraj Sagan tak práve absolvuje svoje prvé kilometre v kariére na najslávnejších cyklistických pretekoch.

8,1km Doposiaľ sme sa príliš nevenovali jednému z najväčších favoritov na dnešný triumf Jonathanovi Castroviejovi. Španielsky pretekár z tímu Movistar na medzičase zaostáva za Michalom Kwiatkowskim len o päť sekúnd.

Cieľ V cieli je aj Daryl Impey, ktorý veľmi kvalitným výkonom odsúva Petra Sagana zo šiestej pozície, keď dnešnú úvodnú etapu absolvoval za 16:23 minút.

Cieľ Do cieľa sa v pomerne zaujímavom čase na svoje "časovkárske" kvality dostal Čech Zdeněk Štybar, ktorý absolvoval 14 kilometrov za 16:43 minút a na priebežnom 13. mieste zaostáva za Vasiľom Kirienkom o 32 sekúnd.

Štart Ako 135. pretekár v poradí vyrazil na trať aj český debutant na Tour de France v drese Bahrainu-Merida Ondřej Cink. Už o pár minút, presne o 17:37 odštartuje aj Juraj Sagan.

8,1km Výbornú prvú polovicu trate absolvoval Juhoafričan Daryl Impey z Oricy-Scott. Ten zaostal za najlepšími po viac ako ôsmich kilometroch len o osem sekúnd.

Cieľ Robert Gesink dnes podal veľmi sympatický výkon. V cieli sa však so stratou 24 sekúnd na Vasiľa Kirienku zaradil až za Petra Sagana na priebežné ôsme miesto. Saganovi patrí zatiaľ šiesta priečka.

Štart Veľkú pozornosť by si dnes mal svojim výkonom zaslúžiť aj španielsky špecialista na jazdu proti chronometru Jonathan Castroviejo z tímu Movistar. Úradujúci majster Španielska v tejto disciplíne práve vyrazil na trať.

8,1km Veľmi slušný výkon predvádza dnes holandský pretekár v drese Lotto-Jumbo Robert Gesink, ktorý za priebežne najrýchlejším mužom medzičasu MIchalom Kwiatkowskim zaostáva o 16 sekúnd.

Cieľ Michal Kwiatkowski bojoval o priebežné líderstvo na diaľku s Vasiľom Kirienkom, napokon však tento súboj nezvládol, keď za Bielorusom zaostal o osem sekúnd a zaraďuje sa na priebežné tretie miesto.

Cieľ Svoje vystúpenie v úvodnej etape Tour de France 2017 má za sebou aj Kostaričan Andrej Amador, ktorý ale za najlepšími zaostal o takmer 20 sekúnd a zaradil sa až za priebežne piateho Petra Sagana.

Štart Českí fanúšikovia cyklistiky budú v najbližších troch týždňoch mimoriadne držať palce aj ich čerstvému republikovému majstrovi v drese Quick-Stepu Floors Zdeňkovi Štybarovi, ktorý práve vyrazil na trať dnešnej časovky v uliciach Düsseldorfu.

8,1km Tak pozor! Na medzičase 8 100 metrov evidujeme znova po niekoľkých minútach zmenu na vedúcej pozícii, keď skvelý výkon Vasiľa Kirienku na sekundu presne dorovnal jeho kolega z tímu Sky Michal Kwiatkowski.

Štart Zaujímavým jazdcom v štartovom poli Starej dámy je aj mimoriadne skúsený Austrálčan v drese tímu Lotto-Soudal Adam Hansen, ktorý už niekoľko rokov žije v Českej republike, a tak má rozhodne svoju fanúšikovskú základňu aj u našich západných susedov.

Štart Svoje prvé kilometre v rámci 104. ročníka Tour de France začali zdolávať už aj Tsgabe Grmay, Andrew Talansky, Robert Gesink či Cyril Lemoine.

Štart Do pretekov odštartoval už aj jeden z najpopulárnejších pretekárov svetového pelotónu. Thomas Voeckler dnes rozhodne medzi favoritov patriť nebude, táto Tour je však preňho o to špeciálnejšia, že je poslednou v jeho mimoriadne bohatej kariére.

Cieľ Timo Roosen už to má pre dnešný deň za sebou, v cieli je napokon na ôsmom mieste, keď na priebežne vedúceho Vasiľa Kirienku stratil 27 a nášho Petra Sagana 9 sekúnd. Peter Sagan je priebežne piaty.

Štart Odštartoval jeden z najlepších poľských pretekárov posledných rokov a niekajší majster sveta v pretekoch s hromadným štartom reprezentujúci britský celok Sky Michal Kwiatkowski.

8,1km Ešte o sekundu lepší ako pred malou chvíľou spomínaný Timo Roosen je na krátko po polovici trate známy Belgičan Jurgen Roelandts zo zoskupenia Lotto-Soudal, ktorému patrí priebežná šiesta priečka.

Štart Na štarte sa objavil ďalší z veľkého množstva pre dnešok domácich nemeckých pretekárov a jeden z najväčších súperov Petra Sagana v boji o zelený dres John Degenkolb v drese tímu Trek-Segafredo.

8,1km Nebezpečným v druhej polovici trate by pre nejaké priebežné zaujímavé umiestnenie mohol byť aj Holanďan Timo Roosen z tímu LottoNL-Jumbo, ktorý na medzičase zaostáva za Vasiľom Kirienkom "len" o 19 sekúnd.

Cieľ Vasiľ Kirienka je v cieli a podľa očakávania nám stanovil nový najlepší výkon, ktorý má hodnotu 16:11 minút a je o tri sekundy lepší ako čas dosiahnutý Matteom Trentinom.

Cieľ Štrnásť kilometrov jazdy proti chronometru má za sebou už aj Španiel Jesus Herrada z tímu Movistar, ktorý však vedúceho Mattea Trentina s časom 16:45 minút ohroziť nemohol.

Štart S menšími problémami na štartovacej rampe vyrazil do úvodnej etapy aj Jack Bauer, ďalší z kvalitných tempárov zoskupenia Quick-Step Floors a aktuálny majster Nového Zélandu v tejto disciplíne.

8,1km Televízne kamery nám teraz ponúkajú jedného z najväčších favoritov Vasiľa Kirienku, ktorý prevzal vedenie na jedinom medzičase na trati. O pár chvíľ na to však mal veľký problém v jednej zo zákrut. Aj z tohto je vidieť, že Bielorus ide skutočne na doraz.

Cieľ Odpracované má pre dnešok už aj český pretekár tímu Orica-Scott Roman Kreuziger, ktorý sa ale medzi najlepších v úvodnej etape 104. ročníka nezaradí, keďže 14 kilometrov zdolal presne za 17 minút.

Cieľ Nielen Petra Sagana, ale aj všetkých ostatných súperov za seba odsunul Matteo Trentin z tímu Quick-Step Floors s časom 16:14 min. Tento čas vyzerá už skutočne kvalitne.

Cieľ Peter Sagan to má pre dnešok odpracované a odviedol skvelú robotu! Slovenská superhviezda svetového pelotónu prišla do cieľa v čase 16:29 min a so stratou 9 sekúnd na vedúceho Nikiasa Arndta sa zaraďuje na pribežné tretie miesto!

8,1km Po niekoľkých desiatkach minút dochádza k zmene v čele poradia na medzičase po 8 100 metroch, keď Andrija Grivka strieda Talian z Quick-Stepu-Floors, ktorý túto porciu kilometrov zvládol za 9:24 minút a Ukrajinca zdolal o tri sekundy.

Štart Prvým z veľkých favoritov na dnešný triumf, ktorý sa vydal na trať, je Bielorus Vasiľ Kirienka, ktorý patrí medzi elitných časovkárov vo svetovom pelotóne.

8,1km Skvelé správy z medzičasu krátko po polovici trate. Peter Sagan napriek veľmi opatrnému štýlu jazdy v technických úsekoch predvádza skvelý výkon a za Andrijom Grivkom zaostáva len o štyri sekundy!

Štart Do pedálov šliape už aj najstarší pretekár z celého pelotónu, 40-ročný jazdec Treku-Segafredo Haimar Zubeldia, tradičný účastník najslávnejších pretekov sveta.

Štart Na štarte už začínajú pribúdať stále zaujímavejšie mená. Odštartovali už napríklad Matteo Trentin, Jacopo Guarnieri, Darwin Atapuma či Nicolas Roche.

8,1km Pomerne prekvapivý výkon do týchto chvíľ podáva Pierre Rolland, ktorý prešiel medzičasom na hranici 8 100 metrov "len" 36 sekúnd za Andrijom Grivkom.

16:36 Kamery si v tejto chvíli vyberajú Petra Sagana, ktorý, ako sa zdá, zvolil vzhľadom na momentálne poveternostné podmienky opatrný štýl jazdy. Uvidíme, na čo mu to bude v cieli stačiť.

Štart Krátko po slovenskom rýchlikovi vyrazil do dnešnej etapy aj český pretekár Roman Kreuziger, ktorý pred touto sezónou prestúpil do zoskupenia Orica-Scott. Český veterán absolvuje už svoju ôsmu Tour de France.

16:33 Vo výsledkovej listine naďalej žiadna zmena. Už niekoľko minút sa nám poradie v cieli nemení. Na čele je Andrij Grivko z Astany nasledovaný Nikiasom Arndtom z tímu Sunweb a Sonnym Colbrellim zo zoskupenia Bahrain-Merida.

Štart Dočkali sme sa. Peter Sagan práve vyrazil zo štartovacej rampy zdolávať nástrahy podmočenej 14-kilometrovej trate, ktorá vedie ulicami nemeckého Düsseldorfu.

16:29 Už o malú chvíľu to príde. Štart Petra Sagana sa blíži každou sekundou. Nepríjemnou správou pre Tourminatora je fakt, že poveternostné podmienky na trati sa stále viac zhoršujú.

Štart V Düsseldorfe naďalej doslova leje, navyše dážď je čím ďalej, tým hustejší. Zo štartovacej rampy práve vyštartoval tradične výrazný muž každého ročníka Starej dámy Pierre Rolland, ktorý ale rozhodne medzi špičkových časovkárov nepatrí, skôr naopak.

Štart Veľmi dôležitým mužom pre Chrisa Froomea v najťažích etapách bude rozhodne Mikel Nieve. Tento mimoriadne kvalitný španielsky vrchár práve v tejto chvíli vyrazil zo štartovacej rampy, dnes však rozhodne na nejaký výraznejší výsledok ašpirovať nebude.

Štart Kým sa však dočkáme štartu slovenského Tourminatora, budeme pozorne sledovať aj ďalších mužov na trati. A to napríklad Švajčiara Michaela Schära, Carlosa Betancura či Francúza Cyrila Gautiera.

Štart Nebude trvať dlho a na trať dnešnej časovky sa vydá aj jedna z najväčších hviezd aktuálneho svetového pelotónu Peter Sagan. Pripomíname, že majster sveta odštartuje presne o 15 minút, v čase 16:31 ako 77. v poradí.

Štart Tradične veľké ambície bude mať francúzsky cyklista Thibaut Pinot. Ten však tento rok po absolvovaní náročného Giro d'Italia nebude pravdepodobne bojovať o celkové poradie a bude sa snažiť zabojovať o niektorý z etapových vavrínov.

Cieľ Z Taliana Alesandra de Marchiho sa v posledných rokoch stal pomerne kvalitný časovkár, a tak rozhodne patril do širšieho okruhu favoritov na dnešný triumf. Do cieľa napokon prišiel v čase 16:43 a za najlepšími zaostal o 23 sekúnd, čo mu stačí na priebežné 5. miesto.

Štart Ďalším jazdcom z tímu Bora-Hansgrohe, ktorý odštartoval do dnešnej etapy je obhajca bodkovaného dresu z minulého roka Poliak Rafal Majka.

Cieľ V priebežnom poradí sa nám naďalej nič nemení. Na vedúcej pozícii je aj naďalej Nikias Arndt, ktorý vedie pred Andrijom Grivko, tretí je Sonny Colbreli, ktorý na čelo stráca 16 sekúnd. Colbrelliho čas je zhodný s výkonom Tima Wellensa.

Štart Do časovky v nemeckom Düsseldorfe, ktorá je úvodnou etapou 104. ročníka Tour de France vyrazilo už 50 pretekárov. Zatiaľ posledným je Španiel v drese tímu Cofidis Luis Angel Mate Mardones.

Cieľ No tak pozor. Nikias Arndt už dorazil aj do cieľa úvodnej etapy tohtoročnej Tour de France a svoj súboj s Andrijom Grivkom napokon doviedol do úspešného konca. Nemec sa dostáva s časom 16:20 min. do priebežného vedenia, keď Grivka prekonal o jednu sekundu.

8,1km Andrija Grivka však bude v druhej polovici svojej dnešnej časovky ohrozovať nemecký pretekár z tímu Sunweb Nikias Arndt, ktorý za priebežne vedúcim Ukrajincom po ôsmich kilometroch zaostáva len o štyri sekundy.

Cieľ V cieli dnešnej etapy evidujeme už 25 pretekárov. Zatiaľ tým posledným, ktorý zdolal nástrahy 14-kilometrov rovinatej trate v uliciach Düsseldorfu, je Grega Bole v drese Bahrain-Merida. Slovinec však vedúceho Andrija Grivka ohroziť nemohol, zaostal za ním o viac než minútu.

Štart Na medzičase aj v cieli naďalej pomerne suverénne vedie Andrij Grivko z Astany, na jazdu proti chronometru sa vydali už napríklad aj Michael Albasini z tímu Orica-Scott či Andrej Zeits, ktorý je spolujazdcom Andrija Grivka.

15:52 V Düsseldorfe dnes celý deň prší a pretekári to tak rozhodne na trati nemajú jednoduché. Na mimoriadne náročné podmienky teraz doplatil Dylan Groenewegen, ktorý sa v jednej zo zákrut ocitol na zemi.

Štart Po spomínanom Thomasovi De Gendtovi odštartovali do dnešnej etapy už aj Gianluca Brambilla z Quick-Step Floors či domáci pretekár v drese Bory-Hansgrohe Emannuel Buchmann.

Cieľ Ukrajinec Andrij Grivko z Astany práve preťal cieľovú pásku a stanovil nám veľmi zaujímavý priebežne najlepší čas. Ten má hodnotu 16:21 minút.

Štart S veľkými ambíciami nie do dnešnej etapy, ale do kopcovitých etáp vstupuje do 104. ročníka Thomas De Gendt, ktorý vlani veľmi dlho bojoval o cenu pre najlepšieho vrchára. Belgičan práve vyrazil na 14-kilometrovú trať dnešnej časovky.

8,1km Veľmi zaujímavo rozbiehol dnešnú časovku aj Ukrajinec v drese Astany Andrij Grivko, ktorý na medzičase po viac ako ôsmich kilometroch prekonal doposiaľ najlepší čas Sonnyho Colbrelliho, keď túto porciu zvládol za 9:27 minút.

Štart Zo štartovacej rampy bol vypustený už aj veľký holandský šprintérsky talent Dylan Groenewegen v drese tímu LottoNL-Jumbo. Uvidíme, či tomuto rýchlikovi z krajiny tulipánov budú dnešné podmienky vyhovovať.

Cieľ V cieli zatiaľ evidujeme deväť cyklistov. Na vedúcej pozícii je aj naďalej Sonny Colbrelli. Na sekundu rovnaký čas 16:36 minút však práve v tejto chvíli dosiahol aj Belgičan v drese tímu Lotto-Soudal Tim Wellens.

Štart Na trať dnešnej časovky sa vydal už aj kvalitný tempár z tímu Sky Luke Row. Do dnešnej etapy vyštartovalo už 25 pretekárov.

Cieľ Elieho Gesberta však krátko nato odsunul na druhé miesto už spomínaný Talian Sonny Colbrelli zo zoskupenia Bahrain-Merida. Tento rýchlik z Apeninského polostrova nadelil svojmu súperovi takmer minútu a s časom 16:36 minút sa usadil na priebežne vedúcej priečke v cieli.

Cieľ Francúzsky cyklista Elie Gesbert už má pre dnešok odpracované. Časovku merajúcu 14 kilometrov zvládol tento člen tímu Fortuneo Vital-Concept za 17:24 minút a stanovil nám tak základný čas dnešných pretekov v jazde proti chronometru.

Štart Na poriadne zmoknutú trať dnešnej časovky už vyrazili napríklad aj Mark Renshaw, Mathew Hayman, Mickael Delage či Kristjan Durašek.

8,1km Medzičasom na méte 8,1 kilometra prešli už štyria cyklisti. najrýchlejším z nich je zatiaľ taliansky šprintér tímu Bahrain-Merida, ktorý to zvládol za 9:39 minút. Na druhom mieste je Nathan Brown z Cannondale-Drapac.

15:28 Po spomínanom Marcovi Hallerovi odštartoval aj prvý jazdec nemeckého tímu Bora-Hansgrohe Rüdiger Selig. Ten je spolujazdcom slovenskej bratskej dvojice Petra a Juraja Saganovcov. Z tohto dua sa na trať ako prvý vydá Peter, ktorý odštartuje o 16:31, štart debutujúceho Juraja Sagana je naplánovaný na 17:37.

15:24 Desiatym pretekárom na štartovacej rampe je Rakušan Marco Haller zo zoskupenia Kaťuša-Alpecin. Práve v zostave tohto tímu sa nachádza najväčší favorit na dnešný triumf, nemecký pretekár Tony Martin. Ten do ulíc upršaného Düsseldorfu vyrazí až o 18:20.

15:22 Do dnešnej časovky sa medzitým vydávajú ďalšie zaujímavé mená, ktoré však medzi tých najväčších favoritov dnes patriť nebudú. Do pedálov už šliapu napríklad Nacer Bouhanniči Laurens Ten Dam.

15:21 Na trati dnešnej etapy sa nachádza len jediný medzičas, a to po 8100 metroch, takže práve krátko za polovicou trate budeme vedieť, ako si ktorý cyklista dnes vedie.

Štart Ako prvý sa na trať dnešnej úvodnej 14-kilometrovej časovky vydal vôbec najmladší pretekár celého pelotónu z tému Fortuneo Vital-Concept Elie Gesbert. Nasledovali ho už aj Marco Minnaard, Sonny Colbrelli, Nathan Brown a Perrig Quemeneur.

Štart Prvá etapa 104. ročníka Tour de France sa práve začala!

Časy štartov niektorých zaujímavých pretekárov:



PETER SAGAN 16:31

Jonathan Castroviejo 17:24

JURAJ SAGAN 17:37

Richie Porte 18:06

Primož Roglič 18:16

Tony Martin 18:20

Stefan Küng 18:28

Alberto Contador 18:29

Nairo Quintana 18:30

Chris Froome 18:32

Vážení fanúšikovia!



Začiatok letných prázdnin je už tradične bohatý na významné športové udalosti. Jednou z tých najprestížnejších je nepochybne cyklistická Tour de France. Práve dnes, netradične v nemeckom Düsseldorfe, odštartuje už 104. ročník týchto najznámejších cyklistických pretekov. Prvou etapou je indviduálna časovka v tejto metropole regiónu Severné Porýnie-Vestfálsko. Jej začiatok je naplánovaný na 15:15 hod.



ÚSPEŠNÁ OBHAJOBA FROOMEA, SAGAN PO PIATYKRÁT ZELENÝ



Vlaňajší 103. ročník Tour de France sa takmer celý niesol v znamení boja celého pelotónu proti britskému tímu Sky na čele s britským obhajcom titulu Tour de France. Froome sa po prvý raz obliekol do žltého dresu vedúceho pretekára priebežného poradia celkovej klasifikácie po víťazstve v 8. etape. Odvtedy ho už aj vďaka pomoci svojich skvelých domestikov nestratil a úspešne dokráčal k obhajobe celkového triumfu na Starej dáme. Minuloročná TdF však bola historická aj z pohľadu slovenskej cyklistiky. Vôbec po prvý raz v histórii sa totiž do žltého dresu obliekol pretekár spod Tatier. Peter Sagan využil preňho mimoriadne vyhovujúci profil etáp v úvode trojtýždňového „etapáku“ a po triumfe v druhej etape sa dostal do čele priebežnej klasifikácie. O toto privliégium prišiel dnes už dvojnásobný majster sveta až v piatej etape. Sagan sa napokon dočkal celkovo troch etapových vavrínov, keď nezabudnuteľný zostane najmä jeho únik v spoločnosti Macieja Bodnara, Chrisa Froomea a Gerainta Thomasa z 11. etapy s cieľom v Montpellier. Na Champs-Élysées v Paríži prišiel v žltom Chris Froome, v modrom už po piaty raz v rade Peter Sagan, ktorý sa stal zároveň aj najbojovnejším jazdcom celých pretekov. Medzi vrchármi dominoval Poliak Rafal Majka a súťaž najlepšieho mladého jazdca do 23 rokov ovládol Adam Yates.



PROFIL A FAVORITI PRVEJ ETAPY



Úvodnou etapou 104. ročníka Tour de France bude kratučká časovka. Celkovo 198 pretekárov sa vydá na kratučkú, len 14-kilometrovú jazdu proti chronometru. Pre špecialistov na takéto krátke časovky je tu tak obrovská šanca dostať sa na úvod prestížnych pretekov do žltého dresu. Jednoznačne najväčšia pozornosť sa bude upierať na nemeckého cyklistu Kaťuše Alpecin Tonyho Martina, ktorý patrí medzi najlepších časovkárov posledných rokov. Veľká časť trate v uliciach Düsseldorfu sa ide takmer po absolútnej rovine, pretekári sa však nevyhnú ani technickému úseku s niekoľkými pomerne ostrými zárkutami. Medzi ďalších favoritov budú dnes patriť určite aj cyklisti ako Vasiľ Kirienka zo Sky či ďalšia domáca nádej Jascha Sütterlin. Profil dnešnej prvej etapy Tour de France 2017 je však natoľko špecifický, že okruh kandidátov na víťazstvo je naozaj veľký. Dokonca aj Peter Sagan už viackrát dokázal, že práve takýto profil trate v jazde proti chronometru mu celkom vyhovuje, a tak aj on jednoznačne zabojuje o čo najlepšie umiestnenie. Veľkú premiéru na niektorej z Grand Tours si v dnešnej etape odbyje aj starší brat Petra Sagana a jeho verný pomocník Juraj. Čerstvo už dvojnásobný majster Slovenska si miesto v deväťčlennej nominácii nemeckého zoskupenia Bora-hansgrohe zaslúžil vďaka skvelo odvedenej práci domestika v úvodnej časti tejto cyklistickej sezóny.