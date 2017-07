ONLINE Po dni oddychu ďalšia veľká výzva: Kto sa presadí z okliešteného poľa šprintérov?

Vážení fanúšikovia!



Po mimoriadne náročnom víkende a prvom dni voľna dnes pokračuje 104. ročník Tour de France v poradí už 10. etapou. Tá bude mať tentokrát rovinatý charakter, odštartuje o 13:25 v Périgueux a finišovať sa bude v Bergeracu.



PO KRÁĽOVSKEJ ETAPE UŽ BEZ PORTEHO, ALE AJ JURAJA SAGANA



V nedeľu bola na programe najslávnejších cyklistických pretekov 9. etapa s prívlastkom kráľovská. Pelotón čakalo až sedem stúpaní, z ktorých až tri boli zaradené do tej najvyššej HC kategórie. Náročný profil dal niektorým cyklistom zabrať už od úvodu, viacerí dokonca ani nedorazili do cieľa. Pre zdravotné problémy spôsobené pádom už v úvodných kilometroch odstúpili Manuele Mori s Robertom Gesinkom a približne po 100 kilometroch rovnaký osud postihol aj priebežne druhého muža celkového poradia a kľúčového domestika Christophera Froomea Gerainta Thomasa. V zjazde z posledného stúpania Mont du Chat nezvládol riadenie svojho bicykla v obrovskej rýchlosti ani Richie Porte a po nekontrolovateľnom páde sa dostal do kontaktu tak Danielom Martinom, ako aj so skalou, ktorá lemovala cestu z pravej strany. Lídra tímu BMC Racing napokon musela sanitka odviezť na podrobnejšie vyšetrenia, na prvý pohľad vyzeral jeho pád skutočne hororovo. Počas celého dňa jazdil mimoriadne aktívne pretekár v drese Teamu Sunweb Warren Barguil. Tento Francúz potom, čo strávil v úniku aj predchádzajúcu etapu, v nedeľu od úvodu bojoval o bodkovaný dres, až sa mu ho napokon podarilo aj vybojovať. Warren Barguil však napokon svoj hrdinský výkon až k víťazstvu nedotiahol. Potom, čo bol dostihnutý skupinov najväčších favoritov, ktorá zlikvidovala aj atak Romaina Bardeta, sa práve medzi Barguilom a Rigobertom Uranom rozhodovalo o víťazovi etapy v tesnom fotofiniši. A hoci to najskôr vyzeralo, že víťazom je Warren Barguil, z triumfu sa mohol tešiť Kolumbijčan Uran v drese tímu Cannondale-Drapac. Christopher Froome došpurtoval tretí. Nedeľa priniesla aj viacero zmien v celkovom poradí. Na čele zostal Christopher Froome, druhý Fabio Aru z Astany zaostáva o 18 sekúnd, nasledujú Romain Bardet, Rigoberto Uran a Jakob Fuglsang. Biely dres si kvalutným vrchráskym predstavením poistil Simon Yates z Oricy Scott, bodkovaný má teda Warren Barguil a v zelenom zostáva aj naďalej Marcel Kittel. Dôležitou správou je aj to, že až sedmička jazdcov nesplnila časový limit 9. etapy. Boli medzi nimi napríklad Arnaud Démare, ale bohužiaľ aj slovenský majster Juraj Sagan a Slovensko tak už na tohtoročnej Tour de France nemá zastúpenie. Navyše, počas voľného dňa kvôli zraneniam spôsobeným pádom odstúpil z pretekov aj líder tímu Bora-Hansgrohe na celkové poradie Rafal Majka.

PO DNI VOĽNA PRICHÁDZA TRANZITNÁ ETAPA

Už poriadne preriedený pelotón si po náročnom víkende v pondelok oddýchol, no zároveň sa museli cyklisti presunúť lietadlom z východu na západ Francúzska. Tam čaká presne 180 cyklistov pomerne oddychová etapa, v závere ktorej by sa k slovu mali znova dostať šprintéri. Pretekári na 178 kilometrov dlhej trase z Périgueuxu do Bergeracu absolvujú len dve vrchárske prémie štvrtej kategórie. Na prvú z nich, Côte de Domme, sa začne stúpať až 80 kilometrov pred cieľom. Je dlhá 3,5 kilometra a jej priemerný sklon je 3,3%. No a druhý bod do vrchárskej súťaže budú môcť cyklisti získať na stúpaní Côte du Buisson-de-Cadouin. To sa začína 41 kilometrov pred cieľom. Parametre tohto kopca sú 2,1 kilometra dĺžky a 5,6% priemerného sklonu. Medzi dvoma vrchárskymi prémiami sa nachádza aj tá šprintérska, a to 57 kilometrov pred cieľom v meste Saint Cyprien.



FAVORITOM BUDE ZNOVA KITTEL, ZABRAŤ UŽ MUSÍ AJ GREIPEL



Vzhľadom na profil etapy budú jednoznačnými favoritmi na triumf v dnešnej etape šprintérski lídri jednotlivých tímov. Tým najväčším bude znova nemecký rýchlik zo zoskupenia Quick-Step Floors Marcel Kittel. Tomu po nedeli ubudol ďalší veľký súper do hromadných dojazdov, a to Arnaud Démare. Jeho veľkým vyzývateľom bude André Greipel. Tento šprintér tímu Lotto Soudal síce stále čaká na etapový vavrín z tohto ročníka Tour de France, no už sa tradične do tej najlepšej formy dostáva až v druhej polovici trojtýždňových pretekov. Sympatické výkony, no rovnako zatiaľ bez etapového úspechu podáva aj Austrálčan v drese Teamu Sunweb Michael Matthews. Zabúdať však netreba ani na Alexandra Kristoffa z Kaťuše-Alpecin, Edvalda Boassona Hagena z Dimension Data, Taliana Sonnyho Colbrelliho zo zoskupenia Bahrain-Merida, Nacera Bouhanniho z Cofidisu či ďalších šprintérov.