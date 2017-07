Neohrozený kráľ šprintov končí na Tour de France! Kráľovskú etapu vyhral skokan na lyžiach

Vážení fanúšikovia!



Najslávnejšie cyklistické preteky Tour de France sa včera dostali so svojho posledného týždňa. Dnes čaká na cyklistov mimoriadne náročná horská skúška s niekoľkými legendárnymi stúpaniami. Štart 17. etapy je naplánovaný o 12:20 v La Mure a finišovať sa bude po zjazde z mýtického Col du Galibier v Serre Chevalier.



MATTHEWS NA DOSTREL KITTELOVI, DANIEL MARTIN ZAVÁHAL



Včerajšia 16. etapa bola po dni voľna a napriek pomerne zaujímavému profilu priniesla tie najzaujímavejšie okamihy až v samotnom závere. Taktovku celej etapy mal úplne pod kontrolou Team Sunweb pracujúci pre svojho austrálskeho ašpiranta na zelený dres Michaela Matthewsa. Ten už v prvom z dvojice stúpaní na trati včerajšej etapy rozpútal na čele pelotónu obrovské tempo, ktoré nevydržal Marcel Kittel. Vďaka vysokému tempu domestikov Sunwebu na čele pelotónu sa snáď až s výnimkou prvého kopca žiadnemu z pretekárov nepodarilo odskočiť na výraznejší rozdiel a typický únik dňa sme tak v utorok nevideli. Prvým, síce čiastkovým, no dôležitým úspechom pre Michaela Matthewsa bol triumf na šprintérskej prémii 43 kilometrov pred cieľovou páskou. Od tohto momentu sa však začali v skupine hlavných favoritov diať veľké veci. Cyklistov trápil silný bočný vietor. S tým sa najhoršie zo všetkých vysporiadal líder tímu QuickStep Floors Daniel Martin. V jednej chvíli totiž Sunweb prepustil svoje miesto na čele pelotónu pomocníkom Christophera Froomea z Teamu Sky, ktorým sa podarilo aj s pomocou nepríjemného vetra zbaviť spomínaného Martina. Ten napokon prišiel s pomerne výraznou stratou na svojich konkurentov a prepadol sa na 7. miesto v priebežnej klasifikácii. V záverečných kilometroch sa však znova dostali k slovu pomocníci Michaela Matthewsa, ktorý sa im za to odvďačil napokon etapovým triumfom, keď na cieľovej páske prešpurtoval dvojicu Edvalda Boasson Hagen, John Degenkolb. Austrálčan tak stiahol svoju stratu na Marcela Kittela v boji o zelený dres už len na 29 bodov.



MÝTICKÉ STÚPANIA VEĽA NAPOVEDIA



Kým vo včerajšom hromadnom finiši poriadne zredukovanej hlavnej skupiny sa presadili tí najodolnejší šprintéri, tak dnes sa vo francúzskych Alpách dostanú k slovu znova adepti na kvalitné celkové umiestnenie. Dnes sa môžeme tešiť na skutočne fantastické cyklistické divadlo. Čaká nás totiž etapa s dvoma legendárnymi, ba až mýtickými stúpaniami Col de la Croix de Fer a Col du Galibier. Cyklisti odštartujú svoju horskú 183 kilometrov merajúcu púť stúpaním druhej kategórie. Na Col d'Ornon sa začína stúpať po 25 kilometroch. Tento kopec meria presne 5 100 metrov a jeho priemerné prevýšenie dosahuje hodnotu slušných 6,7%. Po asi desaťkilometrovom zjazde a krátkom odpočinku na rovinatom profile sa budú rozdeľovať dôležité body na šprintérskej prémii. Tá je v Allemonte pripravená na méte 135 kilometrov do cieľa. Potom sa však už môžeme tešiť na tú najkvalitnejšiu cyklistiku zo strany najlepších vrchárov a favoritov na kvalitné umiestnenie v celkovom poradí 104. ročníka Starej dámy. Presne 128 kilometrov pred cieľom sa totiž začne stúpať na mýtický kopec Col de la Croix de Fer. Parametre tohto legendárneho stúpania na prvé počutie vyrážajú dych – priemerný sklon 5,2% nie je ešte nič výnimočné, avšak 24 kilometrov dĺžky, to dá zabrať aj tým najlepším cyklistom z pelotónu. Po vystúpaní na Col de la Croix de Fer dostanú cyklisti za odmenu 42 kilometrov dlhý zjazd. Ten by ich však mal len pripraviť na to, čo ich čaká vo zvyšnom priebehu etapy. A to stúpanie Col du Télégraphe. To sa zaraďuje do prvej kategórie, začína sa 62 kilometrov pred cieľovou páskou, meria 12 kilometrov a jeho priemerný sklon presahuje 7%. Z Tépelgraphu vedie len kratučký zjazd pod úpätie posledného náročného stúpania dnešného dňa. Tým nie je nič iné, ako legendárny Col du Galibier s dĺžkou 17,7 kilometra a priemerným sklonom tesne pod 7%. Z vrcholu Galibieru, ktorý sa nachádza 28 kilometrov pred cieľom, už budú pretekári postupne klesať do cieľa v Serre Chevalier.



OČAKÁVA SA ŠPIČKOVÉ VRCHÁRSKE PREDSTAVENIE



Favoritov na triumf v dnešnej etape by sme mali hľadať aj medzi cyklistami ašpirujúcimi na dobré postavenie v celkovom poradí. Veľkú motiváciu po nevydarenom včerajšku bude mať rozhodne Daniel Martin. Christopher Froome je, naopak, vo veľmi dobrej pozícii. Má náskok a navyše takéto tiahle stúpania, akým je napríklad Col de la Crox de Fer mu vyhovujú. Otázkou je, čo predvedie Fabio Aru a jeho tím Astana. Romain Bardet je najväčšou domácou nádejou, a tak bude chcieť v dnešnej mimoriadne dôležitej etape rozhodne útočiť. Do súboja o bodkovaný dres sa bude po včerajšom odstúpení Georgea Benetta rozhodne ešte výraznejšie zapojiť Primož Roglič, ktorého strata na Warrena Barguila v hodnotení tejto súťaže je už však pomerne výrazná.