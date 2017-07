Veľká smola pre Sagana: Tourminátor siahal na víťazstvo, napokon ledva skončil v TOP 10!

Na druhej priečke finišoval Francúz Arnaud Démare z FDJ a tretí skončil Andre Greipel z tímu Lotto–Soudal. Slovenský pretekár Peter Sagan obsadil 10. priečku v rovnakom čase ako líder. Na čele celkového poradia zostal víťaz úvodnej etapy Geraint Thomas z Veľkej Británie.

"Neviem, čo mám na to povedať, som veľmi šťastný. Dnešnú etapu, ktorá štartovala v Nemecku, som chcel vyhrať a nakoniec sa mi to aj podarilo," povedal víťaz.

Organizátori pripravili na nedeľu rovinatú etapu vhodnú pre špurtérov s jednou vrchárskou prémiou, no len 4. kategórie, takže nemohla výraznejšie ovplyvniť výsledky. Pretekárom však podmienky komplikoval opäť dážď, ktorý sa podpísal pod viacero pádov.

Ihneď po štarte sa z pelotónu odpútala štvorica Thomas Boudat (Direct Energie), Laurent Pichon (Fortuneo-Oscaro), Taylor Phinney (Cannondale-Drapac) a Yoann Offredo (Wanty-Gobert), ktorí si po pár kilometroch vypracovali vyše trojminútový náskok. Ten po 70 odjazdených kilometroch klesol na dve minúty. Jedinú rýchlostnú prémiu v etape vyhral Boudat, v špurte pelotónu bol najlepší Kristoff, P. Sagan skončil deviaty.

Sto km pred koncom bol náskok unikajúcej štvorice približne 2:45 minúty, 40 km pred cieľom už len minúta. Približne 30 km pred koncom prišlo k hromadnému pádu, do ktorého sa zaplietli aj favoriti na celkové poradie Froome a Bardet, ale rýchlo nasadli späť na bicykle a pokračovali. V páde však bolo viacero pretekárov Sky.

V závere boli na čele už len Phinney a Offredo, ale pelotón ich rýchlo dobiehal a všetko smerovalo k hromadnému špurtu. V ňom mal najviac síl Kittel, ktorý na druhú priečku odsunul Démarea. P. Sagan bol dlho na dobrej tretej pozícii, ale v závere nemal miesto na útok a finišoval na desiatom mieste.

2. etapa (Düsseldorf - Liége, 203,5 km): 1 Marcel Kittel (Nem.) Quick-Step Floors 4:37:06 h, 2. Arnaud Démare (Fr.) FDJ, 3. André Greipel (Nem.) Lotto Soudal, 4. Mark Cavendish (V. Brit.) Dimension Data, 5. Dylan Groenewegen (Hol.) Team LottoNl-Jumbo, 6. Sonny Colbrelli (Tal.) Bahrain-Merida, 7. Ben Swift (V. Brit.) UAE Team Emirates, 8. Nacer Bouhanni (Fr.) Cofidis, Solutions Credits, 9. Michael Matthews (Aus.) Team Sunweb, 10. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe,...91. Juraj Sagan (obaja SR) obaja Bora-Hansgrohe - všetci v rovnakom čase ako víťaz.

Poradie po 2. etape: 1. Geraint Thomas (V. Brit.) Team Sky, 4:53:10 h, 2. Stefan Küng (Švaj.) BMC Racing +5 s, 3. Marcel Kittel (Nem.) Quick-Step Floors +6, 4. Vasil Kirijenka (Biel.) Team Sky +7, 5. Matteo Trentin (Tal.) Quick-Step Floors +10, 6. Chris Froome (V. Brit.) Team Sky +12,...17. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +25.

Poradie bodovacej súťaže (zelený dres): 1. Marcel Kittel (Nem.) 63 bodov, 2. Arnaud Démara (Fr.) 38, 3. André Greipel (Nem.) 25,...15. Peter Sagan (SR) 14.

Začiatok online prenosu:

02. 07. 2017, 12:30



Štatistiky: Výsledky horskej prémie Côte d'Olne::

1. Taylor Phinney (Cannondale - Drapac) 1 bod.



Výsledky šprintérskej prémie::

1. Thomas Boudat (Direct Energie) 20 bodov

2. Taylor Phinney (Cannondale - Drapac) 17b.

3. Laurent Pichon (Fortuneo - Oscaro) 15b.

4. Yoann Offredo (Wanty – Groupe Gobert) 13b.

5. Alexander Kristoff (Kaťuša - Alpecin) 11b.

6. Sonny Colbrelli (Bahrain Merida) 10b.

7. Michael Matthews (Team Sunweb) 9b.

8. Arnaud Démare (FDJ) 8b.

9. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) 7b.

10. Marcel Kittel (Quick- Step Floors) 6b.

11. André Greipel (Lotto Soudal) 5b.

12. Mark Cavendish (Dimension Data) 4b.

13. Ben Swift (UAE Team Emirates) 3b.

14. Rick Zabel (Kaťuša - Alpecin) 2b.

15. Mike Teunissen (Team Sunweb) 1b.



Výsledky horskej prémie Cóte de Grafenberg::

1. Taylor Phinney (Cannondale - Drapac) 1 bod.

Druhá etapa Tour de France 2017 sa napokon skončila očakávaným hromadným dojazdom. Pelotón to ale stihol na poslednú chvíľu, keďže až kilometer pred cieľom dostihol dvojicu Taylor Phinney a Yoann Offredo. Obaja boli v úniku viac ako 200 kilometrov, ale na etapový triumf to nestačilo. Napokon sa z víťazstva raduje Marcel Kittel, pre ktorého je to desiaty triumf na najprestížnejších cyklistických pretekov. Peter Sagan nastúpil až príliš skoro a napokon skončil na desiatom mieste. V zelenom drese sa tak zajtra predstaví nemecký jazdec tímu Quick-Step Floors. Ja vám ďakujem za pozornosť a prajem pekný zvyšok dňa.

CIEĽ Sledovali sme strhujúci záver dnešnej etapy. Peter Sagan bol chvíľu na prvom mieste, no potom ho súperi zavreli a nedali mu šancu. Z pravej strany napokon predviedol skvelý šprint MARCEL KITTEL a stáva sa víťazom dnešnej etapy. Na stupňoch víťazov sa umiestnili aj druhý Arnaud Démare a tretí André Greipel.

1 km POSLEDNÝ KILOMETER! Napokon to pelotón zvládol a rozhodovať sa bude v hromadnom štarte. Vpredu je aj Peter Sagan a má tam aj dostatočnú tímovú podporu.

2 km Napätie vrcholí a pelotón už vidí unikajúcu dvojičku. Náskok osciluje okolo hranice desiatich sekúnd a teraz to vyzerá tak, že to hlavné pole napokon stihne.

3 km Tak teraz pelotón stiahol desať sekúnd, no stále ich stráca dvadsať. Bude to skutočne veľmi tesné a ťažko odhadovať víťaza dnešnej etapy.

4 km Vpredu absolútne chýba Kaťuša – Alpecin a možno neúčasť Tonyho Martina bude rozhodujúcim faktorom. Náskok štále neklesá a podľa grafiky ide vedúca skupina i pelotón rovnakou rýchlosťou.

5 km Päť kilometrov zostáva do cieľa a Taylor Phinney je blízko k cennému víťazstvu na Tour de France. Tridsať sekúnd rozhodne nie je nedostihnuteľných, ale ani zanedbateľných.

6 km Poltucet kilometrov zostáva do cieľa a americko-francúzska dvojica má náskok 35 sekúnd. Do čela ide Lotto Soudal, ale vpredu sa drží aj Bora-Hansgrohe s oboma slovenskými reprezentantmi.

7 km Taylor Phinney z tímu Cannondale – Drapac to berie na seba a snaží sa držať náskok vedúcej dvojice. Yoann Offredo sa skôr už len vyváža za ním a príliš často mu nestrieda.

8 km Teraz predsa len trošku viac klesol náskok vedúcej dvojice. Momentálne je na úrovni 40 sekúnd a do konca zostáva ešte pre nich nekonečne dlhých osem kilometrov.

9 km V pelotóne je poriadny zmätok. Zatiaľ ani jeden z tímov to nezobral na seba a náskok za posledný kilometer klesol len o tri sekundy. Šprintérov je v pelotóne veľa, no len aby nešprintovali len o pódium.

10 km Posledných desať kilometrov zostáva do cieľovej pásky. Taylor Phinney a Yoann Offredo si držia svoj 50-sekundový náskok. Na čele pelotónu vidíme už aj dresy Quick-Stepu Floors, ale do svojich rúk by to mal zobrať skôr Tony Martin.

12 km Ďalšie sekundičky pribúdajú k náskoku americko-francúzskej dvojice. No, viac ako 50 sekúnd je pomerne dosť, ale na rovine by mal mať pelotón predsa len väčšiu silu.

14 km Dvojica pretekárov na čele poriadne šliape do pedálov. Ich náskok sa neznižuje, práve naopak. Momentálne je odstup na hranici 52 sekúnd a pelotón by rozhodne mal začať s tým niečo robiť.

16 km Vedúca už len dvojčlenná skupina má momentálne náskok 45 sekúnd. Dokonca podľa grafiky ide ešte o dva kilometre rýchlejšie ako hlavný balík. Ten medzičasom pohltil Laurenta Pichona.

18 km Taylor Phinney je aktuálnym lídrom dnešných pretekov a jednoznačne najvážnejším kandidátom na červené číslo pre najbojovejšieho jazdca. Jeho nástupu sa stihol chytiť ešte Yoann Offredo z tímu Wanty – Groupe Gobert.

20 km Taylor Phinney z tímu Cannondale – Drapac získava aj druhý bod na vrchárskej prémii. Yoann Offredo mu síce na Côte d'Olne poriadne vzdoroval, ale napokon nezabránil tomu, že zajtra si bodkovaný dres po šiestich rokoch oblečie Američan.

22 km Chris Froome si berie naspäť svoj bicykel. Samozrejme, stálo ho to drobnú časovú stratu, no okamžite ho čakal jeden z jeho domestikov. Brit by toto mal ustáť a zaradiť sa späť do hlavného balíka.

24 km Pomaly sa blížime aj k spomínanej vrchárskej prémii, na ktorej sa rozhodne, komu bude patriť bodkovaný dres v zajtrajšej etape. Veľmi dobre to vyzerá pre Taylora Phinneyho, keďže únik má stále náskok 35 sekúnd.

26 km Do čela pelotónu sa dostávajú jazdci tímu Bora-Hansgrohe, čo nás samozrejme teší. Popri Petrovi Saganovi vidíme aj jeho brata Juraja či nemeckého majstra Marcusa Burghardta.

28 km Tak vyzerá to tak, že sa situácia po nečakanom páde upokojila. Spomalené zábery ukázali, že o pád sa postaral jeden z jazdcov Katuše – Alpecin. Chris Froome ale vyzerá byť v poriadku, rovnako aj Romain Bardet. Slováci sa pádu našťastie vyhli.

30 km Tak pozor! Sme svedkami hromadného pádu, v ktorom boli jazdci tímov Kaťuše – Alpecin, Cofidisu, AG2R La Mondiale, ale napríklad aj Teamu Sky. Problémy majú aj cyklisti jazdiaci na celkové poradie – Chris Froome a Romain Bardet.

33 km Pelotón sa doťahuje na únik a stráca už len 40 sekúnd. Cyklisti momentálne prechádzajú mestom Herve, ktoré sa venuje potravinárskemu priemyslu. Syr Herve dokonca získal v roku 1996 ochrannú známku. Každoročne sa na Veľký pondelok organizuje aj karnevalový sprievod.

36 km Líderska skupina sa začína deliť. Laurent Pichon má už veľké problémy a teraz sa len tak-tak stihol dotiahnuť na svojich troch kolegov. Jazdec tímu Fortuneo – Oscaro je zrejme najslabším článkom dnešného úniku.

39 km O aktivitu sa v pelotóne snaží tím Kaťuša – Alpecin. Vďaka jeho snaženiu klesol náskok úniku len na hranicu 65 sekúnd. V závere hlavného poľa sme videli aj dres slovenského majstra Juraja Sagana.

41 km Náskok štvorčlenného úniku klesol na hranicu 1:45 minúty. Presne o dvadsať kilometrov je na programe druhá horská prémia Côte d'Olne, na ktorej bude chcieť bodovať opäť americký cyklista Taylor Phinney.

44 km Na čele pelotónu dobre pracuje aj tím FDJ. Jazdi tohto francúzskeho zoskupenia budú hrať na Arnauda Démara, ktorý je trošku síce v úzadí Kittela, Greipela či Sagana, no určite sa zapojí do záverečného špurtu.

47 km Tak uvidíme, kedy sa nám tempo dnešných pretekov rozbehne. Na konci pelotónu je Thomas Voeckler, ktorý je známy vďaka svojim typickým grimasám. Skúsený Francúz si vo svojej kariére obliekol na niekoľko etáp aj žltý dres, ale na tejto Tour nemá podobné ambície.

50 km Ďalšou turistickou atrakciou dnešnej etapy je zámok La Commanderie de Fouron Saint-Pierre. Zaujímavosťou je, že okolo tohto zámku sa nachádza aj množstvo jazier, ktoré sú určené na chov rýb, najmä pstruhov.

53 km Náskok vedúcej skupiny narastá k trom minútam. Stále však zostáva do konca dnešných pretekov veľmi veľa času. Každopádne, dnešný dojazd v Liége môže dopadnúť vďaka nepriaznivému počasiu skutočne všelijako.

56 km Za vytrvalého dažďa sa cyklisti presúvajú do mesta Kelmis. Teraz zvládajú pomerne technický úsek, ktorý sa ide po dlažobných kockách. Trošku sme si tak zaspomínali na slávnu klasiku Paríž-Roubaix, ktorú tento rok vyhral Greg van Avermaet.

59 km Pelotón pokračuje v oddychovom režime. Aktuálne stráca na únik 2:25 minúty. Pripomíname, že v štvorčlennej skupine sú Taylor Phinney (Cannondale – Drapac), Thomas Boudat (Direct Energie), Laurent Pichon (Fortuneo – Oscaro) a Yoann Offredo (Wanty – Groupe Gobert).

62 km Cyklisti prechádzajú mestom Aachen, ktoré bolo založené

v rímskej dobe už v roku 124. V súčasnosti sa tu náchádza slávna radnica či Katedrála sv. Márie, ktorá je zapísaná v zozname Svetového kultúrneho dedičstva.

65 km Pelotón si teraz hokejovou terminológiou vyžiadal oddychový čas. Pred troma kilometrami sme hovorili o strate 75 sekúnd, no teraz sa náskok vedúcej štvorčlennej skupiny zvýšil na 1:50 minúty.

68 km Jeden z jazdcov tímu Kaťuša – Alpecin je na čele pelotónu a stará sa o znižovanie náskoku vedúcej skupiny. Ten je už len na úrovni 75 sekúnd a pokiaľ to takto pôjde ďalej, možno bude únik dostihnutý ešte pred druhou horskou prémiou.

71 km Nová televízna grafika ukazuje, že pelotón i vedúca skupina idú rovnakou rýchlosťou 42 km/h. Okrem toho ukazuje aj aktuálny rozdiel, ktorý je na úrovni 1,1 kilometra.

73 km Petra Sagana sme teraz videli v debate s Maciejom Bodnarom. Obaja pretekári privolávali mechanické vozidlo. Prípadné problémy by však v tejto časti pretekov nemali prekaziť víťazné ambície nášho elitného cyklistu.

76 km Tak teraz je to ako na hojdačke. Pelotón na chvíľu zaberie, stiahne nejaké sekundičky, no následne poľaví a stratí to, čo získal. Každopádne, absolútne kontroluje etapu a náskok dvoch minút nie je žiadnym problémom.

79 km Na čelo pelotónu sa opäť dostávajú tímy, ktorú pomýšľajú na dnešné etapové víťazstvo. Náskok v posledných kilometroch klesol o takmer pol minútu a už je len na hodnote 1:45 min.

82 km Náskok mierne klesol a priblížil sa k hranici dvoch minút. Pretekári prešli už aj cez mesto Jülich, ktoré bolo zničené vo februári 1945 počas postupu spojeneckých vojsk na Berlín pod vedením generála Eisenhowera.

85 km Odstup medzi lídrami a pelotónom je nezmenený. Menšie technické problémy mal Pierre Latour z tímu AG2R La Mondiale. Napokon ale môže pokračovať na svojom bicykli, ktorý bol mechanikom expresne rýchlo opravený.

88 km Cyklisti prechádzajú úsekom, počas ktorého si môžu zobrať tekutiny či rôzne proteínové tyčinky. Bufetom ako jeden z posledných prechádzal aj Juraj Sagan, ktorý má na sebe dres majstra Slovenska.

91 km Pelotón približne o pol minútu znížil svoju stratu na vedúcu skupinu. Momentálny rozdiel medzi únikom a hlavným polom je na úrovni 2:15 min. Celú situáciu majú favorizované tímy pod kontrolou.

94 km André Greipel mal teraz menšie problémy a musel ísť k mechanickému vozidlo. Následne sa ale pridal k pelotónu a momentálne jazdí v jeho zadnej časti.

97 km Oliver Naesen sa veľmi teší na dnešný belgický dojazd v meste Liége. Okrem toho sa vyjadril, že jeho hlavnou úlohou je pracovať pre tímového kolegu Romaina Bardeta, no v jednej či dvoch etapách chce zaútočiť o etapové víťazstvo.

100 km Do cieľovej pásky zostáva presne sto kilometrov. Ešte to síce dlhší čas bude zrejme cyklistická nuda, no veríme, že záverečný dojazd bude za to stáť. V hre o víťazstvo je aj náš Peter Sagan, pre ktorého by to bol ôsmy triumf na Tour de France.

103 km Cyklistom rozhodne nie je čo závidieť. Mnohí z nich sa opäť obliekajú, keďže pokračujeme za výdatného dažďa. Pelotón ide naďalej v pomalom tempe a nechce nič riskovať.

106 km Na trati sa teraz toho veľa zaujímavého nedeje. Náskok vedúcej skupiny zostáva na konštantnej úrovni. Štvorica jazdcov sa zatiaľ poctivo strieda a snaží sa ešte zvýšiť svoj náskok.

109 km Cyklisti pomaly smerujú k nemecko-belgickým hraniciam. Ešte predtým sa ale môžu pokochať pohľadom na zámok Wickrath, ktorý bol postavený v 18. storočí v holandskom barokovom štýle. Okrem toho sa tu nachádza aj centrum chovu koní.

112 km Tak teraz zrejme budeme svedkami opäť stereotypného jazdenia bez zaujímavých momentov. Náskok unikajúcej skupiny je na úrovni 2:40 min.

115 km Náskok v priebehu ďalších troch kilometrov stúpol o desať sekúnd. Počasie síce dnes pretekárom nepraje, no všetko nasvedčuje tomu, že budeme svedkami očakávaného hromadného dojazdu.

118 km Poďme sa opäť pozrieť na trať. Odstup medzi únikom a hlavným polom je na úrovni 2:25 min. Pelotón vedie momentálne portugalský cyklista Thiago Machado, ktorému dnešné počasie rozhodne nevyhovuje.

121 km Petrovi Saganovi úvodná šprintérska prémia príliš nevyšla. Majster sveta skončil na 9. mieste a do súťaže o zelený dres si pripisuje sedem bodov. Najrýchlejším mužom z pelotónu bol Alexander Kristoff z Kaťuše – Alpecin.

121 km Úvodná skupina má už rýchlostnú prémiu za sebou. Yoann Offredo síce doviedol únik do špurtu, ale sám sa do neho nezapojil. Pekný súboj zviedli najmä Taylor Phinney a Thomas Boudat. Napokon 20 bodov získava jazdec tímu Direct Energie.

123 km Tak ešte dva kilometre. Je jasné, že víťaz bodovacej prémie vzíde zo štvorčlenného úniku. Na horskej prémií ukázal svoje kvality Taylor Phinney a práve jeho možno považovať za najväčšieho favorita tohto šprintérskeho súboja.

125 km Začína pršať ešte viac a osobne som zvedavý s akou intenzitou sa bude bojovať na šprintérskej prémii. Na čelo pelotónu sa pomaly dostávajú dresy tímu Quick- Step Floors, ktorého hlavným tromfom je Marcel Kittel.

127 km Tak pomaly sa blížime k rýchlostnej prémii. Tá je na programe v meste Mönchengladbach a víťaz berie do súťaže o zelený dres 20 bodov. Toto mesto netreba slovenským priaznivcom futbalu pripomínať, za miestnu Borussiu totiž hráva 19-ročný reprezentant László Bénes.

130 km Z unikajúcej skupiny sme sa najmenej venovali Yoannovi Offredovi z tímu Wanty – Groupe Gobert. Skúsený francúzsky cyklista včerajšiu časovku zašiel so stratou 1:29 min. a obsadil 155. miesto.

133 km Dažďových kvapiek postupne pribúda, a tak hlavné pole nechce riskovať prípadný pád. Preto sa tempo znížilo a momentálne ho určuje Thiago Machado z tímu Kaťuša – Alpecin. Ten sa bude snažiť vytvoriť dobrú pozíciu najmä pre Alexandra Kristoffa.

136 km Ešte pätnásť kilometrov chýba do prejazdu jedinou šprintérskou prémiou dnešnej etapy. Pelotón opäť trochu zvoľnil. Jeho strata bola už na úrovni dvoch minút, ale za krátky čas náskok vedúceho kvarteta opäť narástol o dvadsať sekúnd.

139 km No, podobne ako včera začína v Düsseldorfe pršať. Počasie rozhodne môže ovplyvniť celú dnešnú etapu, keďže v závere sa pôjde rýchlo a pravdepodobnosť pádu je na modrej vozovke logicky väčšia.

141 km Thomas Boudat sa stále nezaradil späť do vedúcej skupiny. Pelotón naďalej zrýchľuje a svoju stratu skresal už na 2:30 min. Okrem toho je zjavne v dobrej nálade Greg van Avermaet, ktorý zamával divákom do kamery.

144 km Thomas Boudat sa teraz trošku odpútal od vedúcej skupiny a komunikoval s doprovodným vozidlo tímu Direct Energie. Spolu s ním zostal vzadu aj jeho krajan Laurent Pichon. Žeby sa nám vedúca skupina rozdelila?

147 km Spomínali sme, že pelotón trošku dupol do pedálov a prejavuje sa to aj na strate na vedúcu štvoricu. Hlavné pole stiahlo 15 sekúnd a rozdiel sa pomaly približuje k hranici troch minút. S číslom 118 sme teraz zaregistrovali aj slovenského majstra Juraja Sagana.

150 km Pelotón podľa televíznej grafiky momentálne jazdí rýchlosťou 49 km/h. Predsa len sa tempo zvyšuje, pretože o necelých 30 kilometrov budú šprintéri bojovať o body do súťaže o zelený dres. Pre najlepšieho jazdca z pelotónu a celkovo piateho bude k dispozícii 11 bodov.

153 km Spomínali sme, že Taylor Phinney si zajtra oblečie bodkovaný dres, no ešte tomu tak nemusí byť, keďže 20 kilometrov pred cieľom je naplánovaná druhá horská prémia. Ak by však aj túto ovládol jazdec tímu Cannondale – Drapac, stal by sa od roku 2011 prvým Američanom, ktorý by mal na sebe dres pre najlepšieho vrchára. Pred šiestimi rokmi sa to poradilo Tejayovi van Garderenovi.

156 km Vidíme, že cyklisti v unikajúcej skupine medzi sebou komunikujú. Najmä Thomas Boudat z tímu Direct Energie nebol spokojný s tým, že mu nechcel nikto vystriedať. Napokon sa ale tempa ujal dvanásty muž celkového poradia Taylor Phinney.

159 km Pelotónu aktuálna situácia určite vyhovuje. Nemusí riešiť pokusy o únik, keďže ten sa vytvoril už po úvodných metroch dnešnej etapy. Navyše, nie je až taký početný, a tak hlavné pole svoju stratu bez problémov kontroluje.

162 km Na čele pelotónu je pomerne aktívny Thomas De Gendt. Belgického cyklistu sme skôr čakali v boji o vrchársky dres, no jeho šanca zrejme príde až v ďalších etapách. Dnes Lotto Soudal ide jasne na etapový triumf Andrého Greipela.

165 km Cyklisti majú za sebou už takmer 40 kilometrov. Menšie problémy mal Marcel Kittel, ktorý zrejme dostal defekt na prednom kolese. Nie však pochýb o tom, že nemecký šprintér si svoju stratu za krátky čas dorazí a zaradí sa späť do pelotónu.

168 km V unikajúcej skupine odvádza najväčšiu prácu Laurent Pichon z tímu Fortuneo – Vital Concept. Najčastejšie je na čele štvorčlennej skupiny a najmä vďaka nemu sa náskok pohybuje stále na úrovni 3:20 min.

171 km Náskok úniku je stále na úrovni tri a pol minúty. Okrem toho sme sa dozvedeli príčinu odstúpenia Luka Durbridga. Ten si pri včerajšom páde zranil členok a dnešnú etapu vzdal už po 25 kilometroch. Pridáva sa tak ku dvojici Alejandro Valverde a Ion Izagirre.

174 km Do konca dnešnej etapy zostáva ešte veľmi veľa kilometrov, a tak sa teraz na trati nič zaujímavé nedeje. Oveľa dôležitejšia správa prišla od francúzskej réžie. Po včerajšom páde nemôže pokračovať na Tour de France ani Luke Durbridge z tímu Orica – Scott.

177 km Na čele pelotónu sa striedajú najmä pretekári tímov Quick-Step Floors a Lotto Soudal. Najväčšími favoritmi dnešného dojazdu sú totiž Marcel Kittel a André Greipel. V modrom drese vidíme na čele Belgičana Juliena Vermota.

179 km V pelotóne sa jazdí v pokojnom tempe. Hlavné pole udržuje náskok úniku na konštantnej úrovni. Počasie ani dnes nie je ideálne, čo dokumentuje to, že niektorí cyklisti tímu Bahrain – Merida majú oblečené bundy.

182 km Po ďalších troch kilometroch môžeme konštatovať, že náskok vedúceho kvarteta je na úrovni 3:25 min. Taylor Phinney ale zrejme dostal od tímu Cannondale – Drapac pokyn, aby trošku rozpútal tempo a snažil sa trošku natiahnuť náskok.

185 km Televízne kamery si teraz všímali Petra Sagana, ktorý na rozdiel od včerajšej etapy má na sebe dúhový dres majstra sveta. Žilinčan je momentálne v zadnej časti pelotónu, kde šetrí sily na záverečný dojazd v belgickom Liége.

188 km Cyklisti teraz prechádzali okolo známeho údolia rieky

Düssel nazývanom Néander. Práve tu boli v roku 1856 nájdené pozostatky pravekého človeka. Toto územie je chránenou prírodnou rezerváciou a tiež sa tu nachádza aj Múzeum histórie ľudstva.

191 km Náskok unikajúcej skupiny narástol približne o 15 sekúnd. Z vedúceho kvarteta zajazdil včera najlepšiu časovku Taylor Phinney, ktorý stratil len 17 sekúnd a zaradil sa na priebežné 12. miesto celkovej klasifikácie.

194 km Pelotón len teraz prechádza vrcholom spomínaného stúpania štvrtej kategórie. To znamená, že vedúca štvorčlenná skupina si vytvorila už približne trojminútový náskok. Odstup sa snaží kontrolovať jeden z jazdcov tímu Quick- Step Floors.

197 km Do bodkovaného dresu sa po dnešnej etape zrejme oblečie Taylor Phinney. Američan sa odpútal od svojich prenasledovateľov niekoľko metrov pred vrcholom stúpania Côte de Grafenberg a získava jeden bod. Druhý za ním skončil Laurent Pichon z tímu Fortuneo – Vital Concept.

199 km Môžeme si predstaviť kompletné zloženie unikajúcej skupiny. Najväčším favoritom zrejme bude Taylor Phinney z tímu Cannondale – Drapac. Okrem neho sú tam aj traja domáci cyklisti – Yoann Offredo, Laurent Pichon a Thomas Boudat.

201 km Dopredu sa nám dostala štvorica cyklistov, ktorá zabojuje o jeden bod, ktorý je určený pre víťaza horskej prémie na Côte de Grafenberg. Toto stúpanie má len 1,4 kilometra a jeho priemerný sklon je 4,5%.

203,5 Dnešná etapa sa práve začala. Okamžite vidíme veľkú snahu najmä menších tímov dostať sa dopredu, keďže prvá z dvoch horských prémií štvrtej kategórie príde na rad už o šesť kilometrov.

Do začiatku druhej etapy 104. ročníka Tour de France zostáva menej ako päť minút. Cyklisti sa už presúvajú do priestoru štartu. V žltom drese vidíme Gerainta Thomasa, ktorý trošku prekvapujúco ovládol včerajšiu daždivú časovku a ako ôsmy britský pretekár má na sebe najcennejší dres.

Vážení diváci, vítam vás pri sledovaní online priameho prenosu z najprestížnejších cyklistických pretekov. V poradí 104. ročník Tour de France má dnes na programe druhú etapu, v ktorej budú bojovať o triumf najmä šprintéri. Oficiálny začiatok pretekov je naplánovaný o 12:30 hod.



ÚVODNÚ ČASOVKU SKOMPLIKOVALO POČASIE



Prvá etapa Starej dámy bola v znamení individuálnej časovky. Počasie však pretekárom neprialo a za výdatného dažďa nebola núdza o nepríjemné pády. Najhoršie dopadol Alejandro Valverde z tímu Movistar. Španielsky cyklista patril do širšieho okruhu favoritov na celkové víťazstvo, ale po náraze do bariéry putoval do nemocnice a Tour de France sa pre neho skončila. V rovnakej zákrute stratil stabilitu aj Ion Izagirre z tímu Bahrain Merida, a tak do dnešnej etapy nastúpi len 196 cyklistov.



Úvodná časovka dopadla absolútnym triumfom Teamu Sky, keďže až štyria pretekári z tohto britského zoskupenia skončili v TOP 10. Do žltého dresu sa po prvý raz obliekol Geraint Thomas, ktorý prešiel cieľovým priestorom v čase 16:04. Približne pol minútový náskok pred hlavnými konkurentmi si vytvoril aj Chris Froome, no stále sme len na začiatku trojtýždňových pretekov. Pochváliť musíme aj Petra Sagana. Ten predviedol veľmi dobrý výkon, na víťaza stratil len 25 sekúnd a obsadil 18. miesto.



DNEŠNÁ ETAPA VYHOVUJE ŠPRINTÉROM



Dnešná etapa sa opäť začne v nemeckom Düsseldorfe a meria 203,5 kilometra. Cieľovým mestom je Liége, a tak sa po dnešnej etape pelotón presunie do Belgicka. Etapa má rovinatý charakter, ale na trati sú aj dve horské prémie. Prvé stúpanie Côte de Grafenberg sa začne už po 6,5 kilometri a jeho priemerný sklon má 4,5%. K dispozícii je však len jeden bod, ktorý zoberie prvý pretekár na vrchole 1,4-kilometrového stúpania. Dĺžkou i sklonom podobné stúpanie štvrtej kategórie čaká na cyklistov aj 20,5 kilometra pred cieľom.



Na svoje si prídu aj šprintéri, ktorí 121 kilometrov pred cieľom zabojujú o 20 bodov do súťaže o zelený dres. Bodovať bude pätnásť najlepších cyklistov. Ďalších 50 bodov je určených pre víťaza dnešnej etapy, ktorý si okrem toho dostane aj 10-sekundovú bonifikáciu. Záverečných 1000 metrov je bez väčších technických úsekov, čo vyhovuje najmä nemeckým rýchlikom – Marcelovi Kittelovi či Andrému Greipelovi. Samozrejme, bez šance nie je ani Peter Sagan, ktorý sa bude snažiť nadviazať na triumfy vo Švajčiarsku či z predošlej sezóny, keď na Tour de France získal tri triumfy.