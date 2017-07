ONLINE Posledná šanca niečo zmeniť! Bude pokračovať kliatba zeleného trička?

Začiatok online prenosu:

20. 07. 2017, 12:55



Štatistiky: Celkové poradie po 18. etape::

1. Chris Froome (Team Sky) 78:08:19 hod.

2. Romain Bardet (AG2R La Mondiale) + 23 s.

3. Rigoberto Uran (Cannondale - Drapac) + 29 s.

4. Mikel Landa (Team Sky) + 1:36 min.

5. Fabio Aru (Astana) + 1:55 min.

6. Daniel Martin (Quick-Step Floors) + 2:56 min.

7. Simon Yates (Orica - Scott) + 4:46 min.

8. Louis Meintjes (UAE Team Emirates) + 6:52 min.

9. Warren Barguil (Sunweb) + 8:22 min.

10. Alberto Contador (Trek - Segafredo) + 8:34 min.



Najlepšia desiatka dnešnej etapy::

1. Warren Barguil (Sunweb) 4:40:33 hod.

2. Darwin Atapuma (UAE Team Emirates) + 20 s.

3. Romain Bardet (AG2R La Mondiale)

4. Chris Froome (Team Sky)

5. Rigoberto Uran (Cannondale - Drapac) + 22 s.

6. Mikel Landa (Team Sky) + 32 s.

7. Louis Meintjes (UAE Team Emirates) + 37 s.

8. Daniel Martin (Quick-Step Floors) + 39 s.

9. Simon Yates (Orica - Scott) + 59 s.

10. Alberto Contador (Trek - Segafredo) + 1:09 min.



Výsledky horskej prémie Col de Vars::

1. Alexej Lutsenko (Astana) 10 bodov.

2. Tony Gallopin (Lotto Soudal) 8b.

3. Darwin Atapuma (UAE Team Emirates) 6b.

4. Romain Sicard (Direct Energie) 4b.

5. Daryl Impey (Orica - Scott) - 2b.

6. Andrew Talansky (Cannondale - Drapac) 1b.





Výsledky šprintérskej prémie::

1. Sonny Colbrelli (Bahrain – Merida) 20b.

2. Thomas De Gendt (Lotto Soudal) 17b.

3. Dion Smith (Wanty – Groupe Gobert) 15b.

4. Tony Gallopin (Lotto Soudal) 13b.

5. Lilian Calmejane (Direct Energie) 11b.

6. Elie Gesbert (Fortuneo – Oscaro) 10b.

7. Jurgen Roelandts (Lotto Soudal) 9b.

8. Nicolas Edet (Cofidis) 8b.

9. Zdeněk Štybar (Quick-Step Floors) 7b.

10. Jesus Herrada (Movistar) 6b.

11. Marco Marcato (UAE Team Emirates) 5b.

12. Sylvain Chavanel (Direct Energie) 4b.

13. Romain Sicard (Direct Energie) 3b.

14. Ben Swift (UAE Team Emirates) 2b.

15. Jan Bakelants (AG2R La Mondiale) 1b.





Výsledky horskej prémie Côte des Demoiselles Coiffées::

1. Thomas De Gendt (Lotto Soudal) 2 body.

2. Nicolas Edet (Cofidis) 1 bod.

Chris Froome je veľmi blízko k tomu, aby tretíkrát za sebou triumfoval na najprestížnejších cyklistických pretekoch Tour de France. Dnes odviedol opäť skvelú prácu a skončil na štvrtom mieste. Romain Bardet na neho síce vďaka bonifikácii stiahol šesť sekúnd, no vzhľadom na sobotňajšiu časovku sú jeho šance minimálne. Krajinu galského kohúta opäť potešil Warren Barguil, ktorý kilometer pred koncom zlomil Darwina Atapumu a na konto si pripísal druhé etapové víťazstvo. Na štvrté miesto v celkovom poradí sa posunul Mikel Landa, ktorý zlomil odpor Fabia Arua. Ja vám ďakujem za pozornosť a prajem pekný zvyšok dňa. Poslednou horskou etapou tohtoročnej edície Tour de France vás sprevádzal Miroslav Kováčik.

CIEĽ Poslednú vrchársku etapu tohto ročníka Tour de France vyhráva WARREN BARGUIL! Francúzsky cyklista zlomil odpor Darwina Atapumu, triumfuje na Col d'Izoard a potvrdzuje, že dres pre najlepšieho vrchára je jednoznačne v správnych rukách. Kolumbíjčan napokon udržal druhé miesto a tretí skončil Romain Bardet. Ten sa vďaka bonifikačným sekundám dostáva v celkovej klasifikácii na druhé miesto pred Rigoberta Urana.

500 m Tak už len pol kilometra a zdá sa, že Warren Barguil zlomil odpor svojho kolumbijského súpera. Pred spomínaným kvartetom má ale náskok iba 20 sekúnd. Dovedie Francúz etapu do úspešného konca? Je skutočne veľmi blízko.

1 km Do konca dnešnej etapy zostáva kilometer a Warren Barguil dostihol Darwina Atapumu. Okrem toho odviedol skvelú prácu Rigoberto Uran a najmä jeho zásluhou nebol atak Chrisa Frooma úspešný. V čele máme dvojičku, no už len o 30 sekúnd za ňou je kvarteto Landa, Froome, Uran a Bardet.

2 km Nastupuje Chris Froome! Britský cyklista si dostihol nástup Romaina Bardeta a následne zaútočil. Muž v žltom drese získava poriadny náskok a zrejme sa dotiahne aj na Mikela Landu.

3 km Dopredu ide aj Daniel Martin, no jeho nástup zachytáva Chris Froome. Mikel Landa už predstihol Alexeja Lutsenka, ktorý by mohol pomôcť tímovému kolegovi Fabiovi Aruovi. Warren Bargiul stiahol ďalších 15 sekúnd. Bodkovaný muž ide skvele a zaútočí na víťazstvo!

3,5 km Taktická bitka pokračuje. Nastupuje Mikel Landa, čo je pomerne prekvapujúci ťah. Ako bude reagovať Chris Froome? Dostane sa Španiel na pódium? Fabio Aru je v obrovských problémoch. Okrem toho traťou doslova letí Warren Barguil a na čelo stráca už len 45 sekúnd.

4 km Daniel Martin nastúpil, no skvelú prácu odviedol Michal Kwiatkowski a zalepil medzeru. Navyše, do problémov sa dostáva Fabio Aru, no zrejme si to ešte stihne doraziť. To isté platí aj o Nairovi Quintanovi.

5 km Darwin Atapuma má už 20-sekundový náskok pred Alexejom Lutsenkom. Toho o chvíľu zrejme dostihne aj Tony Gallopin z tímu Lotto Soudal. Možno najväčším súperom Kolumbijčana ale bude Warren Barguil, ktorý sťahuje meter za metrom.

5 km Pekný nástup predviedol Warren Barguil, ale za neho sa dokázal zavesiť Alberto Contador. Navyše, El Pistolerovi bude môcť pomôcť Bauke Mollema, ktorý sa tam ocitol z prvotného úniku. Na Chrisa Frooma a spol. získala táto trojica už 20 sekúnd.

6 km Darwin Atapuma sa dostáva cez Alexeja Lutsenka. Kazach nestačí tempu svojho súpera a zrejme sa nedokáže zavesiť do háku. Kolumbijčan má ale oproti pelotónu náskok už len dvoch minút a do konca je ešte náročných 6 000 metrov.

7 km Darwin Atapuma sťahuje náskok vedúceho pretekára kazašskej Astany. Aktuálne vedie Alexej Lutsenko už len o dvadsať sekúnd. Kolumbíjčan je lepší vrchár a je len otázkou času, kedy Kazacha dostihne. Momentálne je najväčším favoritom dnešnej etapy.

8 km Úprimne, trošku nechápem taktiku tímu AG2R La Mondiale. Už poriadne dlho sú na čele pelotónu, ale Romain Bardet sa ešte o nič nepokúsil. Najťažšie úseky ešte len prídu, no jeho tímoví kolegovia strácajú sily. Najsviežejšie nevyzerá ani Alberto Contador.

9 km Alexej Lutsenko je blízko, ale zároveň aj strašne ďaleko od najväčšieho víťazstva svojej kariéry. Momentálne vedie o 45 sekúnd, čo predstavuje náskok približne 200 metrov. Tempo sa snaží rozprúdiť Darwin Atapuma.

10 km Stále čakáme na útoky jazdcov na celkové poradie. V skupine hlavných favoritov sme videli aj pekné športové gesto, keď Thomas De Gendt pogratuloval Warrenovi Barguilovi, ktorého už nikto nemôže predbehnúť v súboji o bodkovaný dres. Francúz potrebuje už len dôjsť do Paríža.

11 km Veľmi dobrý výkon dnes predvádza Tony Gallopin, ktorý so doskočil Darwina Atapumu a Daniela Navarra. V pelotóne sme okrem toho videli v problémoch Jarlinsona Pantana z tímu Trek – Sefafredo. Náskok prvého Kazacha je stále 35 sekúnd.

12 km Vidíme poriadne selekcie. Chrisovi Froomovi nepomôže už Vasil Kirienka, ktorého uštval tím AG2R La Mondiale. V druhej skupine sa na pasivitu svojich kolegov nemohol pozerať Darwin Atapuma a nastúpil. Do háku sa mu ale dostal Daniel Navarro.

13 km Pozrime sa na aktuálne rozostupy. Alexej Lutsenko má pred skupinou ôsmich prenasledovateľov náskok 40 sekúnd a pred pelotónom ton činí rovné štyri minúty. Do kamery zakýval Esteban Cháves a okrem neho stráca aj belgický šampión Oliver Naesen.

15 km Blížime sa do finále! O niekoľko stoviek metrov sa začne stúpať na Col d'Izoard. Pripomeňme si, že meria 14 200 metrov a sklon v niektorých miestach dosahuje až desať percent. Ako prvý sa na začiatok magického kopca dostane Alexej Lutsenko z Astany, ktorý utrhol z háku Nicolasa Edeta.

17 km Druhá skupina nespolupracuje práve najlepšie. Všetko si musí odtiahnuť Tony Gallopin a nepochybne ho to stojí množstvo síl. Jeho skupina stráca momentálne 34 sekúnd, čo predstavuje približne 370 metrov.

19 km Náskok unikajúcej dvojičky je momentálne na hranici 20 sekúnd. Pomaly sa ale blíži aj pelotón, ktorý stráca už len 4:30 minúty. No, bude to ešte veľmi zaujímavé a rozhodne nikam neodchádzajte – máme sa na čo tešiť.

21 km Na čelo pretekov sa dostáva dvojica pretekárov. Do úniku nasadili Andrej Lutsenko a Nicolas Edet. Vďaka tomuto úniku sa im výrazne zvýšili šance na zisk červeného čísla pre zajtrajšiu etapu.

23 km Náskok vedúcej skupiny v porovnaní s pelotónom klesol na hranicu piatich minút. Tím AG2R La Mondiale rozvíril vodu a nastolenému tempu nestačí Jarlinson Pantano ani Andrej Amador z tímu Movistar.

25 km Už len desať kilometrov nás delí od stúpania na legendárne kopec Col d'Izoard. Cyklisti sa dostávajú do dedinky La Maison-du-Roy. V tomto údolí dominuje najmä hradný komplex Chateau de Queyras. Okrem toho sa na svojich kolegov poriadne hneval Tony Gallopin, keďže mu nikto nechcel vystriedať.

28 km Dve štvorčlenné skupiny sa v tejto chvíli spojili, a tak máme vpredu silnú skupinu ôsmich mužov. To ale nemusí byť konečný počet, keďže zozadu sa snažia dotiahnuť Diego Ulissi a domáci Rudy Molard z FDJ.

30 km Cyril Gautier si vystúpil z pelotónu, a tak má Romain Bardet o jedného pomocníka menej. Tím AG2R La Mondiale ale teraz poriadne dupol do pedálov a snaží sa roztrhať pelotón na viacero častí.

32 km Podľa televíznej grafiky sa nám vytvorila štvorčlenná skupina, ktorá sa odtrhla od úniku a snaží sa dostihnúť spomínané kvarteto. Sú tam Nicolas Edet a Daniel Navvaro z Cofidisu a tiež Romain Hardy z Fortuneo – Oscaro a Etiópčan Tsgabu Grmay.

34 km V zjazde pelotón mierne stiahol svoje manko. To je ale stále na úrovni šiestich minút, čo je podľa mňa príliš veľa. Víťaza zrejme spoznáme spomedzi jazdcov, ktorí sa dostali do úniku.

37 km Cyklisti sa pomaly dostávajú do záverečnej časti klesania. Následne bude nasledovať približne dvadsať kilometrov po rovine, ktoré budú akousi prípravou pred poslednou vrchárskou výzvou tohtoročnej Tour de France – Col d'Izoard.

40 km Tony Gallopin si trošku odfúkol a jeho náskok je preč. Vpredu tak máme opäť kvarteto pretekárov, ktoré by malo mať už približne minútový náskok. V klesaní má najviac zjazdarských problémov jednoznačne Darwin Atapuma.

42 km Kilometre opäť v zjazde ubiehajú veľmi rýchlo. Svoje kvality v dlhšom klesaní potvrdzuje Tony Gallopin, ktorý si pred svojimi prenasledovateľmi vypracoval drobný náskok. Ten by ale nemal hrať výraznejšiu rolu.

45 km Náskok vedúceho kvarteta stúpol k hranici pol minúty. Medzitým skupinu favoritov doviezol na vrchol stúpania Oliver Naesen, ktorý by mal byť jedným z hlavných domestikov Romaina Bardeta.

47 km Cyklisti si teraz oddýchnu, keďže ich čaká pomerne dlhé klesanie. Alexej Lutsenko si tradične zobral noviny a nalepil si ich na telo aby neprechladol. Pekný moment, ktorý pripomína staré časy najprestížnejších cyklistických pretekov sveta.

50 km Víťazom horskej prémie sa stáva Alexej Lutsenko z kazašskej Astany. Až štvrtý na vrchole stúpania Col de Vars skončil Romain Sicard, pretože pred neho sa ešte dostali Tony Gallopin a Darwin Atapuma. Toto kvarteto vedie momentálne o 25 sekúnd.

51 km Približne 1,5 kilometra pred vrcholom stúpania si nastúpila dvojica Romain Sicard z tímu Direct Energie a Alexej Lutsenko z kazašskej Astany. Zakrátko si vypracovali približne 15-sekundový náskok. Naopak, v pelotóne preberajú situáciu do svojich rúk cyklisti tímu AG2R La Mondiale.

52 km Včera to zažíval Fabio Aru, dnes trpí Zdeněk Štybar. Český cyklista si dorazil skupinu, následne však nastúpil opäť Nicolas Edet a pretekár Quick-Stepu Floors opäť vypadol z elitnej skupiny. V pelotóne, ktorý naďalej stráca sedem minút, odpadávajú Edvald Boasson Hagen i André Greipel.

53 km Bohužiaľ, s hlavnou skupinou stráca kontakt aj Zdeněk Štybar. Teraz si zrejme odfúkne a bude sa snažiť pripojiť sa aspoň k pelotónu, kde by mohol pomôcť Danielovi Martinovi. Každopádne, Česko malo opäť pretekára v úniku, keďže včera dobrú prácu odviedol Ondřej Cink.

54 km Približne pred kilometrom sa snažila odpútať od hlavného pola štvorica pretekárov. Aktívny bol najmä Bakhtiyar Kozhatayev z kazašskej Astany, no jeho snaha k ničomu neviedla. Okrem toho v pelotóne strácajú Alexander Kristoff i John Degenkolb.

56 km Vedúca skupina sa už po pár kilometroch stúpania rozdelila na dve časti, ktoré podľa oficiálnej stránky pretekov delí viac ako jedna minúta. Tempo rozprúdil Nicolas Edet z tímu Cofidis. Naopak, jeho tímový kolega Nacer Bouhanni sa v pelotóne vyložene trápi.

58 km Pelotón stiahol jednu minútu zo svojho manka, no pre únik je náskok siedmich minút stále veľmi zaujímavý. Medzitým sa na chvost úniku zaradil Sylvain Chavanel, čo rozhodne nie je dobré znamenie pre domácich fanúšikov.

60 km Unikajúca skupina začína stúpať na Col de Vars. Tento kopec meria takmer desať kilometrov a jeho priemerný sklon je 7,5%. Vidíme odpadávať už prvých pretekárov. Tempu nestačí Thiago Machado a tiež Andrej Grivko.

62 km Romain Bardet z tímu AG2R La Mondiale sa pred dnešnou etapou vyjadril jasne. "Nejazdím pre druhé miesto a som pripravený bojovať." Od domáceho cyklistu tak môžeme očakávať ataky na Chrisa Frooma.

65 km Unikajúca skupina sa teraz rozdelila prakticky na dve časti, ktoré od seba delí len 15 sekúnd. Tí lepší vrchári zostávajú v tej druhej skupine, keďže pred náročným stúpaním nemá príliš zmysel plytvať silami. Pelotón stále stráca 7:15 minúty.

68 km Pretekári tímu Bora Hansgrohe sa snažia sťahovať náskok úniku, no ich snaha zatiaľ neprináša želané ovocie. Sekundičky idú dole veľmi pomaly. Nepochybne šťastný za to je Luke Rowe, ktorý si tak konečne môže odfúknuť.

70 km Spomínaný útok nebude úspešný a menšia skupina neodíde. Zaujímavé veci sa ale dejú v pelotóne. Bora Hansgrohe nemá vpredu žiadneho pretekára, a tak sa snaží sťahovať náskok úniku Marcus Burghardt. Nemecký šampión zakrátko stiahol 30 sekúnd.

73 km Tak žeby nastala selekcia ešte pred samotným stúpaním? Jeden z pretekárov Spojených arabských emirátov zvyšuje tempo a vyzerá to tak, že by sa mohla vytvoriť približne desaťčlenná skupina.

76 km Tak neraz sledujeme akési ticho pred búrkou. Vpredu je stále 54 cyklistov a prvá väčšia selekcia bude nasledovať až blížiacom sa kopci prvej kategórie. Pelotón si stále drží odstup ôsmich minút.

79 km Vedúca 54-členná skupina sa drží stále vpredu s náskokom 8:15 minúty. Z úniku sme nespomenulo meno Darwin Atapuma, ktorý mal včera veľmi dobre nohy a snažil sa konkurovať Primožovi Rogličovi. No, uvidíme čo nám Kolumbíjčan predvedie.

82 km Po ďalších troch kilometroch sa cyklisti dostávajú do mestečka Barcelonnette. História mesta je prepojená nielen so Španielskom, ale aj s Mexikom. V 19. storočí odtiaľto emigrovalo do Strednej Ameriky viac ako 2500 ľudí. Každoročne sa tu koná Mexický festival a turistickou atrakciou je veža La Tour Cardinalis.

85 km Po rýchlostnej prémii cyklisti z úniku prechádzajú bufetom. Viacerí si berú tradičné tašky, z ktorej si vyťahujú potrebné veci do náročného záveru. Na Col de Vars začneme stúpať 60 kilometrov pred cieľom.

88 km Víťazom šprintérskej prémie sa stáva Sonny Colbrelli z tímu Bahrain – Merida. Taliansky cyklista má na konte 163 bodov a v bodovacej súťaži sa dostáva na tretie miesto pred Alexandra Kristoffa. Za ním skončil Thomas De Gendt, ktorý tak zvyšuje svoju šancu stať sa najbojovnejším cyklistom Tour de France 2017.

90 km Nezadržateľne sa blížime k šprintérskej prémii. Ani jeden z pretekárov, ktorí sú v úniku, nemá šancu ohroziť Michaela Matthewsa. Austrálsky cyklista tímu Sunweb je tak veľmi blízko, aby doviezol zelený dres až do Paríža.

92 km Tak sa nám to celé spojilo. Početná skupina si doskočila sedemčlennú skupinu a cyklisti tak budú pokračovať spoločne. Ich náskok pred pelotónom je na hranici 7:45 minúty. Do šprintérskej prémie nám ostávajú ešte štyri kilometre.

95 km Máme za sebou ďalšie dva kilometre. Situácia sa prakticky nezmenila. Prvotný únik aj s Baukem Mollemom, Pierrom Rolandom, Thomasom De Gendtom či Zdeňekom Štybarom stále stráca na sedemčlennú skupinu približne pol minútu.

97 km Za pomoci rakúskeho cyklistu Michaela Gogla sa Markel Irizar zaradil na chvost pelotónu. Zrejme bude v poriadku a zranenie by ho nemalo nejako veľmi limitovať v druhej časti pretekov. Hlavný balík momentálne stráca 7:05 minúty.

100 km Dostali sme sa métu, keď do konca dnešnej etapy zostáva presne sto kilometrov. O pár minút nás čaká šprintérska prémia, ale tá nemá po odstúpení Marcela Kittela nejakú veľkú dôležitosť. Okrem toho sme za jazdy videli ošetrovanie Markela Irizara, ktorý zrejme skončil na zemi.

103 km Zo skupiny, ktorá sa oddelila, je na tom v celkovom poradí najlepšie Serge Pauwels z tímu Dimension Data. Aktuálne mu patrí 17. miesto a aktívny bol aj vo včerajšej etape. Zrejme má v treťom týždni stále dobré nohy a cíti sa na kvalitný výsledok.

106 km Spomínaná sedemčlenná skupina si vypracovala už viac ako 35-sekundový náskok pred prvotným únikom. Okrem toho sa zvyšuje aj strata pelotónu, ktorá sa pomaličky šplhá k siedmim minútam.

108 km Predstavme si jazdcov, ktorí sa odpútali od početnej takmer 50-člennej skupiny. Dobré zjazdárske schopnosti potvrdzujú Serge Pauwels, Sylvain Chavanel, Gianluca Brambilla, Angélo Tulik, Simon Clarke, Ben Swift a Florian Vachon.

111 km Teraz sme svedkami krátkeho zjazdu, no a vytvorila sa nám sedemčlenná vedúca skupina. V nej sa nachádza napríklad aj Sylvain Chavanel, ktorý pred dvoma dňami niesol červené číslo pre najbojovnejšieho jazdca.

114 km Tempo sa opäť upokojilo a zrejme sa teraz opäť budeme trošku nudiť. Náskok je stále nad hranicou šiestich minút. Chris Froome sa pred etapou vyjadril, že by dnes rád vyhral, no prvotným cieľom je nechať za sebou Rigoberta Urana, Romaina Bardeta a Fabia Arua.

116 km V unikajúcej skupine sa vďaka vrchárskej prémii zrýchlilo tempo. Dokonca sa pár jazdcov z nej snažilo odpútať, no tento útok im nevyšiel. Pelotón len v týchto chvíľach prešiel vrcholom stúpania a momentálne stráca viac ako šesť minút.

119 km Víťazom horskej prémie na Côte des Demoiselles Coiffées sa stal Thomas De Gendt z tímu Lotto Soudal. Zvyšný jeden bod napokon nezískal Lilian Calmejane, keďže sa na túto dvojicu dotiahol Nicolas Edet z tímu Cofidis a práve on prešiel cieľovou čiarou ako druhý.

121 km Na horskej prémii si to o víťazstvo rozdajú domáci Lilian Calmejane z tímu Direct Energie a spomínaný Belgičan Thomas De Gendt. Táto dvojica sa trošku vzdialila svojim konkurentom a smeruje na vrchol stúpania.

123 km Unikajúca skupina začína stúpať na prvú z troch dnešných horských prémii. Nejde sa nejaké strhujúce tempo, no napriek tomu sa už na chvoste ocitol Sonny Colbrelli z tímu Bahrain – Merida. Pokiaľ to Talian zvládne, mal by byť najväčším favoritom na šprintérskej prémii.

125 km Unikajúca skupina trošku šetrí silami a už jej náskok nestúpa. Pelotón momentálne stráca 4:50 minúty, čo si myslím, že je akurát na hrane. Z hry o dnešné víťazstvo nemožno odpisovať partiu okolo Chrisa Frooma, no aj vpredu je dostatok kvalitných vrchárov.

128 km Už len päť kilometrov nás delí od méty, keď sa začne stúpať na Côte des Demoiselles Coiffées. Toto stúpanie tretej kategórie meria 3 900 metrov a jeho priemerný sklon je niečo cez 5%. Víťaz berie dva body a osobne si myslím, že o ne bude mať záujem najmä Thomas De Gendt.

130 km Náskok sa pomaly šplhá k spomínanej päťminútovej hranici. Medzitým si môžeme povedať ďalšiu zaujímavosť. V histórii pretekov sme spoznali desiatich mužov, ktorí vyhrali v jednom roku celkovú klasifikáciu a zároveň boli prví na Col d'Izoard. Naposledy to dokázal Vincenzo Nibali v roku 2014.

133 km Aktuálny priebeh etapy je trošku nudný, no nepochybne nám to vynahradí jej záver, keď sa finišuje na Col d'Izoard. V histórii pretekov je to tretie najvyššie miesto, na ktorom sa bude končiť etapa. Najvyšším miestom, kde sa finišovalo bol v roku 2011 Galibier s nadmorskou výškou 2645 metrov. Túto pamätnú etapu vyhral Luxemburčan Andy Schleck.

136 km Cyklisti prechádzajú cez mesto Embrun, ktoré je známe veľkou priehradou a vodnou elektrárňou Le Plan D’Eau D’Embru. Turistickou atrakciou je aj Kostol Notre-Dame-du-Réal, ktorý je označovaný za najvýznamnejší kostol vo francúzskych Alpách.

139 km Kilometre nám teraz ubiehajú pomerne rýchlo, pretože cyklisti idú v miernom klesaní. Vedúca skupina sa poctivo strieda aj preto sa náskok drží stále okolo hranice 4:30 minúty.

142 km Luke Rowe neustále pracuje na čele pelotónu. Nikto mu nestrieda, a tak na Brita čaká náročný záver etapy. Nie je však hlavným domestikom Chrisa Frooma, a tak si záverečné stúpanie na Col d'Izoard pôjde vo vlastnom tempe.

145 km Pelotón stráca na početnú skupinu už 4:40 minúty. Spomínali sme viaceré zvučné mená, ktoré sa v nej nachádzajú. Až štvornásobné zastúpenie má napríklad kazašský tím Astana, čo nie je príliš logické vzhľadom na to, že Fabio Aru stále má šancu dostať sa na stupne víťazov.

148 km Podľa oficiálnej stránky sa v úniku momentálne nachádza už 54 pretekárov, ktorí majú komfortný náskok štyroch minút. Vyzerá to tak, že pelotón nebude mať snahu dostihnúť túto skupinu a zrejme tu môžeme hľadať dnešného víťaza.

151 km Náskok vedúcej skupiny v krátkom stúpaní stúpol o ďalších 45 sekúnd. Teraz nasleduje krátky zjazd a približne o 30 kilometrov nás čaká prvá horská prémia dnešných pretekov. Medzitým sa v zadnej časti pelotónu drží Michael Matthews i Warren Barguil.

153 km Náskok úniku stúpol na hranicu troch minút. Teraz sa jazdí pokojne, nič zaujímavé sa nedeje. Na čele pelotónu vidíme žlté prilby jazdcov tímu Sky, ktorí kontrolujú preteky a pomaly sa pripravujú na náročnú poslednú tretinu dnešnej etapy.

156 km Náskok vedúcej skupiny sa zvýšil o ďalšiu pol minútu. V pelotóne sme teraz videli v družnej debate dvojicu kolumbijských pretekárov – Rigoberta Urana a Naira Quintanu. V dnešnej etape majú ale rôzne ambície. Jazdec tímu Cannondale – Drapac bojuje o žltý dres. Na druhej strane, druhý muž tohto ročníka Giro d'Italia môže maximálne ukoristiť zisk etapy.

159 km Nechcem zbytočne predbiehať, no pokiaľ bude vedúca skupina spolupracovať, jej náskok sa pokojne môže vyšplhať na hranicu piatich minút, čo by znamenalo celkom slušné šance na zisk etapového víťazstva. Za tím Sky usilovne pracuje na čele pelotónu Luke Rowe, no sám na to stačiť nebude. Musíme ešte opraviť jednu informáciu, vo vedúcej skupine napokon nie je Michael Matthews.

161 km Unikajúca skupina si momentálne vytvorila náskok takmer dve minúty. Zo známejších mien sú vpredu Bauke Mollema, Serge Pauwels, Diego Ulissi, Tony Galopin, Pierre Rolland, ale napríklad aj český majster Zdeněk Štybar.

164 km Tak, čo sme avizovali je v tejto chvíli realitou. Podľa oficiálnej stránky pretekov je vpredu 51 pretekárov. Z nich je na tom v celkovom poradí najlepšie Brice Feillu z tímu Fortuneo – Oscaro. Domácemu pretekárovi patrí so stratou viac ako 33 minút priebežné šestnáste miesto.

167 km Tak teraz sa nám vytvorila veľmi početná skupina. Figurujú v nej aj šprintéri ako André Greipel či majiteľ zeleného dresu Michael Matthews. Vyzerá to tak, že takmer 50-členná skupina sa o chvíľu dotiahne na vedúce kvarteto a vytvorí unikajúcu skupinu.

170 km Náskok pomaličky narastá, no vyzerá to tak, že k vedúcemu kvartetu sa snaží dostať aj duo pretekárov tímu Bora Hansgrohe. Svoje zjazdárske schopnosti potvrdzuje nemecký majster Marcus Burghardt a za ním sa drží aj jeho poľský kolega Pawel Poljanski.

172 km Tak tento únik už vyzerá oveľa nádejnejšie. Okrem Thomasa De Gendta je vpredu aj Alessandro De Marchi z BMC Racing a dvojica domácich pretekárov Elie Gesbert a víťaz jednej etapy Lilian Calmejane. Momentálne majú náskok na úrovni 30 sekúnd.

174 km Spomínaná skupina troch jazdcov bola veľmi rýchlo pohltená. Teraz sa na čelo pretekov dostáva Thomas De Gendt, ktorý je snáď najaktívnejším cyklistom tohto ročníka Tour de France. Určite je horúcim kandidátom na zisk červeného čísla.

176 km Trojčlenná skupina si vytvorila približne desaťsekundový náskok. Môžeme si povedať jej kompletné obsadenie. Únik dnešnej etapy sa snažia vytvoriť Andrej Grivko, Lars Bak a tiež domáci miláčik Thomas Voeckler z tímu Direct Energie.

178 km Máme za sebou prvé metre dnešnej etapy. Dopredu sa dostávajú jazdci tímov Direct Energie, Lotto Soudal, ale napríklad aj kazašskej Astany. Náskok je ale zatiaľ minimálny, a tak si na vytvorenie úniku musíme ešte počkať.

ŠTART Posledná vrchárska etapa tohto ročníka Tour de France sa práve začala. Riaditeľ pretekov Christian Prudhomme odmával začiatok etapy a hneď od jej úvodu vidíme prvé pokusy o únik.

Vážení diváci, vítam vás pri sledovaní textového prenosu zo záverečnej vrchárskej skúšky tohto ročníka cyklistických pretekov Tour de France. Čaká nás najťažší horský dojazd, v ktorom dostane partia okolo Romaina Bardeta poslednú šancu na vyzlečenie Chrisa Frooma zo žltého dresu. Etapa štartuje krátko pred 13:00 hod.



ALPY ZASTAVILI KITTELA, MENILA SA AJ TOP 3



Včerajšia alpská etapa priniesla zaujímavý priebeh od prvých metrov. Únik sa síce vytváral pomerne dlho, no už po necelých 20 kilometroch sa ocitol na zemi Marcel Kittel. Majiteľ zeleného dresu sa po ošetrení ramena a výmeny bicykla vrátil do pelotónu, ale napokon z etapy odstúpil. Lídrom bodovacej súťaže sa tak stal Michael Matthews a pokiaľ sa niečo podobné neprihodí aj jemu, mal by svoju pozíciu udržať až do Paríža. Bodkovaný dres si drží desiaty muž celkovej klasifikácie Warren Barguil. Podstatnú časť jeho náskoku stiahol včerajší víťaz Primož Roglič, ktorý sa stal vôbec prvým slovinským víťazom na Starej dáme. Aby toho nebolo málo, zaujímavé veci sa diali aj v bitke o žltý dres. Spomedzi favoritov stratil najmä Fabio Aru, ktorý vypadol z TOP 3 a jeho manko na Chrisa Frooma narástlo na 53 sekúnd. Na ďalších pozíciách máme vzácnu zhodu, keďže druhý Rigoberto Uran a má zhodný čas s Romainom Bardetom. Obaja vyhrali po jednej etape, no v prospech Kolumbijčana hovorí lepšie druhé najvyššie umiestnenie. O jednu pozíciu si polepšil aj Daniel Martin, no to len vďaka tomu, že v skupine favoritov sa neudržal ani majiteľ bieleho dresu Simon Yates z tímu Orica – Scott.



PROFIL ZÁVEREČNEJ HORSKEJ ETAPY



Ako sme už v úvode spomínali, dnes budeme svedkami poslednej kopcovitej etapy tohto ročníka Tour de France. Meria 179 kilometrov a chlieb sa bude lámať najmä v jej poslednej tretine. Dovtedy je naplánovaná jedna horská prémia tretej kategórie a tiež šprintérska prémia. Stúpanie Côte des Demoiselles Coiffées dosiahne vrchol 119 kilometrov pred cieľom, meria 3900 metrov a jeho priemerný sklon je 5,2%. Spomínaná rýchlostná prémia príde na rad o ďalších 30 kilometrov neskôr a zároveň tesne pred bufetom. Na méte 60 kilometrov sa začne stúpať na tiahle stúpanie Col de Vars, ktoré má 9,3 kilometra a bude akýmsi predkrmom pred záverečným kopcom Col d'Izoard. No tomto slávnom stúpaní sa bude finišovať vôbec po prvýkrát. Pretekárov čaká náročných 14,2 kilometra a v niektorých úsekoch aj 10-percentný sklon. Potrebné je spomenúť aj to, že v cieli sa berie dvojnásobný počet bodov. V súťaži o bodkovaný dres je tak k dispozícii 52 bodov, čo je o tri viac v porovnaní s aktuálnym náskokom Warrena Barguila.



USTOJÍ FROOME ÚTOKY PRENASLEDOVATEĽOV?



Možných favoritov na etapové víťazstvo je hneď niekoľko. Opäť môžeme predpokladať, že sa dostane do úniku skupina pretekárov, ktorí neatakujú celkové poradie. Z favoritov môžeme očakávať útoky Romaina Bardeta či Rigoberta Urana. Najmä Francúz by dnes potreboval získať aspoň minútu na svojho britského rivala Chrisa Frooma. Sobotňajšia časovka mu nesedí, a tak má poslednú šancu zabojovať o najcennejší dres na Tour de France 2017. Legendárny Bernard Hinault čaká na svojho nasledovníka už 32 rokov a domáci priaznivci si určite želajú, aby zoskupenie AG2R La Mondiale pomohlo Romainovi Bardetovi k získaniu cenných sekúnd na Col d'Izoard. Najsilnejšie sa ale javí Chris Froome, pre ktorého obrovskú prácu odvádza Mikel Landa. Pri chuti je Primož Roglič, v úniku zrejme nebude chýbať Thomas De Gendt a možno sa o podobný útok ako včera pokúsi Alberto Contador s Baukem Mollemom.