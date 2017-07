Najlepší vypustili najdlhšiu etapu: Pracovitý Nór sa konečne dočkal víťazstva!

FOTO Luxus Petra Sagana: Takto si žije cyklistický kráľ!

Začiatok online prenosu:

21. 07. 2017, 12:30



Štatistiky: Najlepšia desiatka dnešnej etapy::

1. Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) 5:06:09 hod.

2. Nikias Arndt (Sunweb) + 5 s.

3. Jens Keukeleire (Orica – Scott) + 17 s.

4. Daniele Bennati (Movistar)

5. Thomas De Gendt (Lotto Soudal)

6. Sylvain Chavanel (Direct Energie)

7. Elie Gesbert (Fortuneo – Oscaro)

8. Jan Bakelants (AG2R La Mondiale)

9. Michael Albasini (Orica – Scott) + 19 s.

10. Pierre-Luc Perichon (Fortuneo - Oscaro) + 1:32 min.



Výsledky horskej prémie Col du Pointu::

1. Romain Sicard (Direct Energie) 2 body.

2. Elie Gesbert (Fortuneo – Oscaro) 1 bod.



Výsledky šprintérskej prémie::

1. Thomas De Gendt (Lotto Soudal) 20 bodov.

2. Elie Gesbert (Fortuneo – Oscaro) 17b.

3. Jan Bakelants (AG2R La Mondiale) 15b.

4. Lilian Calmejane (Direct Energie) 13b.

5. Tony Gallopin (Lotto Soudal) 11b.

6. Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) 10b.

7. Daniele Bennati (Movistar) 9b.

8. Jens Keukeleire (Orica – Scott) 8b.

9. Bauke Mollema (Trek – Segafredo) 7b.

10. Julien Simon (Cofidis) 6b.

11. Sylvain Chavanel (Direct Energie) 5b.

12. Romain Sicard (Direct Energie) 4b.

13. Ben Swift (UAE Team Emirates) 3b.

14. Rudy Molard (FDJ) 2b.

15. Nikias Arndt (Sunweb) 1b.





Výsledky horskej prémie Côte de Bréziers::

1. Romain Hardy (Fortuneo - Oscaro) 2 body.

2. Thomas De Gendt (Lotto Soudal) 1 bod.



Výsledky horskej prémie Col Lebraut::

1. Romain Sicard (Direct Energie) 2 body.

2. Pierre Rolland (Cannondale - Drapac) 1 bod.

Dnešná najdlhšia etapa 104. ročníka Tour de France sa skončila víťazným únikom Edvalda Boassona Hagena. Rozhodujúci moment prišiel dva a pol kilometra pred cieľom, keď nórsky cyklista zvolil správnu pravú stranu kruhového objazdu, prešiel úsekom trate rýchlejšie a vypracoval si náskok. Následne sa zbavil aj Nikiasa Arndta a tretíkrát sa mohol tešiť z víťazstva na najprestížnejších cyklistických pretekoch. Pelotón nabral viac ako desaťminútovú stratu a v pohodlnom tempe prišli do cieľa. Žiadne ataky v boji o žltý dres sme nevideli, a tak môže zamiešať poradím už len zajtrajšia časovka v Marseille. Z 104. ročníka Tour de France je to z mojej strany všetko. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na ďalšie cyklistické prenosy. Dovtedy vám prajem veľa radosti zo športu, ale nie len z neho.

CIEĽ Víťazom dnešnej etapy sa stáva EDVALD BOASSON HAGEN! Nórsky cyklista to napokon dokázal. Dva kilometre pred cieľom zvolil správnu stranu kruhového objazdu a prišiel do cieľa prakticky osamotene. S Marcelom Kittelom v prvom týždni prehral o šesť milimetrov, no dnes mu etapové víťazstvo neušlo. Druhý končí Nikias Arndt a stupne víťazov uzatvára Jens Keukeleire z tímu Orica – Scott.

1 km Posledný kilometer nám zostáva do konca dnešnej etapy. Edvald Boasson Hagen sa odpútal od svojho rivala a osamotene smeruje do cieľa. Nórsky rýchlik mal na Tour de France 2017 dvakrát veľkú smolu, no dnes to zrejme dovedie do úspešného konca.

2 km Tak teraz sme boli svedkami kurióznej a možno rozhodujúcej situácie. Kruhovým objazdom oveľa lepšie prešla dvojica Nikias Arndt a Edvald Boasson Hagen. Tá si vytvorila náskok a smeruje do cieľa osamotene.

3 km Dopredu sa dostal Thomas De Gendt, no iniciatívu prevzal Jens Keukeleire. Za ním sa zavesil Jan Bakelants, ale ani táto dvojica sa nedokázala odpútať od skupiny.

4 km Michael Albasini sa dostal na čelo, následne mu z háku vyletel Edvald Boasson Hagen, ale nórsky útok bol takisto veľmi rýchlo pokrytý. Situácia je teraz skutočne veľmi neprehľadná.

5 km Nastupovať sa snaží Sylvain Chavanel, ale ani jeho snaženie zrejme neprinesie vytúžene ovocie. Každopádne, vedúca skupina sa naťahuje a jazdci strácajú cenné sily do hromadného dojazdu.

6 km Celá skupina je pokope a podľa televíznej grafiky má náskok už 40 sekúnd. O etapové víťazstvo si to rozdajú už len pretekári, ktorí stihli reagovať na nástup Jensa Keukeleira.

8 km Aktuálny rozdiel medzi dvoma skupinami vpredu je stále na úrovni 25 sekúnd. Tempo sa teraz snažil rozvíriť Elie Gesbert, no jeho snaha k ničomu neviedla. Následne nastupuje aj Jan Bakelants z tímu AG2R La Mondiale.

10 km Náskok unikajúcej skupiny pred pelotónom symbolicky vystúpal desať kilometrov pred cieľom na hranicu desiatich minút. Najlepšie karty má rozhodne v rukách Edvald Boasson Hagen, ktorý je v prípadnom hromadnom špurte najsilnejší.

12 km Druhú skupinu sa snaží potiahnuť Ben Swift, no sám dostihne unikajúcu skupinu len veľmi ťažko. Podľa televíznej grafiky sa náskok zvýšil už na 25 sekúnd. Vzadu zostali obaja pretekári tímu Fortuneo – Oscaro, a tak by práve oni mali pomôcť.

14 km Z pôvodnej dvadsiatky máme vpredu už len deväť pretekárov, ktorí si vytvorili 15-sekundový náskok. Sú tam oba dresy tímu Orica Scott, vpredu sa drží aj Thomas De Gendt či dvojica výborných domácich klasikárov – Jan Bakelants a Sylvain Chavanel.

16 km Jens Keukeleire to teraz poriadne natiahol a dokonca vedúcu skupinu rozdelil na tri časti. Prekvapujúcu sú vzadu Tony Gallopin, Bauke Mollema či Gianluca Brambilla. Naopak, vpredu sa vynikajúco drží Edvald Boasson Hagen.

19 km Dostali sme sa pod 20-kilometrovú métu. Okrem Liliana Calmejana to zatiaľ nikto iný neskúsil. Rozhodne sa teraz neoplatí byť vzadu, keďže ďalšie útoky možno očakávať.

22 km Všetko je otvorené, sledujeme také ticho pred búrkou. Kilometre pomaly ubiehajú a zrejme sa môžeme tešiť na dramatický záver etapy. Ako prvý hru nervov nezvládol domáci Francúz Lilian Calmejane, ale jeho atak nebol zaujímavý.

25 km Do cieľa to máme opäť o tri kilometre menej. Nevideli sme žiadny pokus o únik, televízne kamery si všímali najmä Baukeho Mollemu a Liliana Calmejana, ale ani jeden z nich zatiaľ k nejakému útoku nezavelil.

28 km Vedúca skupina to má do cieľa prakticky už iba po rovine. Ťažko sa bude niekde hľadať miesto na zaútočenie. Zajtra je na pláne časovka, no možno si ju niekto stihne aj v dnešných záverečných 20 kilometroch.

30 km Máme pred sebou posledných tridsať kilometrov dnešnej etapy. Ťažko odhadovať víťaza, no pokiaľ by sme boli svedkami hromadného špurtu, zrejme najväčšie šance by mal v dobrej forme jazdiaci Edvald Boasson Hagen.

33 km Manko pelotónu narástlo už takmer na hranicu desiatich minút. Takýto odstup sme na tohtoročnej Starej dáme snáď ani nemali. Každopádne, dresy sú rozdané, takže partia okolo Chrisa Frooma sa skutočne nemá kam ponáhľať.

36 km Bauke Mollema si ešte od tímového vozidla berie bidony s vodou. Okrem toho sa môžeme pozrieť do skupiny favoritov na celkové poradie. Tu sa ale nič nedeje, žiadne útoky nehrozia a tradične pelotón uzatvára Steve Cummings.

39 km V unikajúcej skupine vidíme rýchle tempo. Už niekoľkokrát zostal trošku visieť vzadu Tony Gallopin, no Francúz si to zakaždým dokázal doraziť a je späť v početnej skupine ašpirantov na víťazstvo.

42 km Unikajúcu skupinu sa snažil roztrhať Bauke Mollema, no zatiaľ nenasadil k podobnému úniku, aký mu priniesol víťazstvo v 15. kopcovitej etape s dojazdom na Le Puy-en-Velay.

45 km Poslednú vrchársku prémia tohto ročníka Tour de France vyhral Romain Sicard z Direct Energie a jeden bod berie jeho krajan Elie Gesbert. Rozhodujúca selekcia sa ale ani zďaleka neudiala, keďže dobrú prácu odviedol Thomas De Gendt a dostihol skupinu.

47 km Tak predsa len sme sa dočkali pokusu o roztrhanie 20-členného úniku. Dopredu sa dostávajú domáci jazdci Romain Sicard, Elie Gesbert a pridal sa k nim aj Robert Kiserlovski. Ich náskok je aktuálne okolo desiatich sekúnd.

50 km Vedúca skupina pred niekoľkými sekundami začala stúpať na kopec Col du Pointu, ktorý meria 5,8 kilometra a jeho priemerný sklon je tesne nad 4%. Ako som spomínal, môžeme očakávať útoky pretekárov, ktorí sa chcú zbaviť šprintérov typu Boassona Hagena či Swifta.

52 km Britský tím Sky rozhodne nič nechce podceniť a ešte si dáva pozor na prípadný atak Romaina Bardeta. Druhý muž celkového poradia má k dispozícii kompletný tím, ale na stúpaní tretej kategórie bude veľmi náročné zbaviť sa Chrisa Frooma.

55 km Atak belgického pretekára tímu Orica – Scott je minulosťou. Opäť tak máme pohromade 20 pretekárov, ktorí momentálne prechádzajú mestom Apt, ktoré bolo založené Juliom Césarom v roku 45 p.n.l. Dominantou a turistickou atrakciou je Katedrála-bazilika Saint-Anne.

57 km Jens Keukeleire sa stále drží vpredu, no jeho náskok skôr klesá ako stúpa. Belgičan možno zbytočne plytvá silami, ktorému môžu chýbať v záverečnom stúpaní Col du Pointu.

60 km Dostávame sa na métu 60 kilometrov pred cieľom. Jens Keukeleire si drží drobný náskok, no nemyslím si, že si ho dlho dokáže ustrážiť. Sila skupiny prenasledovateľov je oveľa vyššia ako jeho.

63 km Po menšom stúpaní sa klesá, a tak kilometre idú veľmi rýchlo dole. Dokonca v zjazde vidíme aj samostatný únik, o ktorý sa postaral Belgičan Jens Keukeleire. Jazdec tímu Orica – Scott má náskok desať sekúnd.

66 km Pelotón momentálne stráca na 20-členný únik viac ako osem a pol minúty. Už mnohokrát sme to avizovali, to myslím si, že teraz už môžeme s pokojom povedať, že víťaza spoznáme v čelnej skupine. Hlavné pole dnes nemá záujem dostihnúť únik.

69 km Spomínali sme, že po prejazde rýchlostnou prémiou už nebude možné predstihnúť Michaela Matthewsa v bodovacej súťaži. Ak sa nič nepredvídateľné nestane, stane sa po Robbiem McEwenovi a Badenovi Cookeovi tretím Austrálčanom, ktorý bude stáť na pódiu v Paríži v zelenom drese.

72 km Cyklisti prechádzali cez menšie stúpanie, ktoré však nebolo označené horskou prémiou. Tá posledná v celom ročníku Tour de France 2017 príde na rad 45 kilometrov pred cieľom. Práve tu možno očakávať útoky pretekárov z úniku, ktorí sa nemôžu spoľahnúť na kvalitný špurt.

74 km Cyklisti sa dostávajú do obce Simiane-la-Rotonde. Nájdeme tu typické kamenné domčeky, ktoré pochádzajú najmä z 19. storočia. Dominantou je hrad Chateau de Agoult a takisto sa tu každoročne koná medzinárodný festival stredovekej hudby.

77 km Náskok vedúcej skupiny je 8:20 minúty, čo predstavuje takmer sedem kilometrov. Je veľmi pravdepodobné, že okruh možných víťazov etapy sa zredukoval na číslo dvadsať. Teraz sme videli v menších problémoch Michaela Gogla, ktorý bol v opatere lekárky.

80 km Thomas De Gendt je neuveriteľný jedenástykrát v úniku na tohtoročnom Tour de France. Vďaka tomu pozbieral na šprintérskych prémiách už 130 bodov a patrí mu šieste miesto pred Chrisom Froomeom a Danielom Martinom.

83 km Po rýchlostnej prémii sa tempo v unikajúcej skupine opäť zvýšilo. Jazdci tímu Sky potvrdzujú slová svojho športového riaditeľa, nikam sa neženú a náskok nechávajú prehupnúť sa cez hranicu ôsmich minút.

86 km Edvald Boasson Hagen sa zrejme bude šetriť na samotný záver etapy. Na šprintérskej prémii nešprintoval, a tak si mohol prísť pre 20 bodov Thomas De Gendt z tímu Lotto Soudal. Aj týmto zvyšuje svoje šancu na titul najbojovnejšieho jazdca tohto ročníka Tour de France.

88 km Už len dva kilometre zostávajú do prejazdu šprintérskou prémiou. Najrýchlejším mužom úniku je jednoznačne Edvald Boasson Hagen a pokiaľ získa 20 bodov, preskočí v súťaži o zelený dres svojho krajana Alexandra Kristoffa.

91 km Nicolas Portal, športový riaditeľ tímu Sky, pre oficiálnu stránku pretekov vyjadril, že dnes nebudú mať snahu nikoho doťahovať a budú chcieť spraviť čo najjednoduchšiu etapu pre Chrisa Frooma. Hektický dojazd rozhodne nechcú, a tak všetko ide podľa plánu.

94 km V predošlom príspevku sme zámerne nespomenuli tím Lotto Soudal, ktorý dnes zrejme nepôjde na Andrého Greipela. Medzi favoritov unikajúcej skupiny nepochybne patrí aj Tony Gallopin, a tak nemá zmysel doťahovať manko. Navyše, Francúzovi môže pomôcť aj Thomas De Gendt.

97 km Máme za sebou ďalšie tri kilometre. Odstup pelotónu od vedúcej skupiny sa nezvýšil, ale ani neznížil. Tempo stále drží Sergio Henao a je prekvapujúce, že sa do hry nezapája tím Sunweb či Kaťuša – Alpecin.

100 km Dostali sme sa na métu sto kilometrov do konca. Už o dvanásť kilometrov sa vedúca skupina dostane na rýchlostnú prémiu, kde pretekári tradične zabojujú o 20 bodov do súťaže o zelený dres. Túto prémiu s istotou André Greipel nevyhrá, a tak bude náskok Michaela Matthewsa už nedostihnuteľný.

103 km Cyklisti prechádzajú bufetom, teda zatiaľ len vedúca skupina. Pelotón, ktorý od začiatku ťahá len tím Sky, sa na spomínané miesto dostane približne až za 7:30 minúty.

107 km Pelotón je stále pokojný, dokonca trošku zvoľnil. Jeho strata bola už aj 6:45 minúty, no medzičasom narástla o 30 sekúnd.To určite nevyhovuje Andému Greipelovi, ktorý stále čaká na svoje prvé víťazstvo na tohtoročnej Starej dáme.

110 km Spomínali sme, že hosťami dnešnej etapy sú Eddy Merckx a Justine Heninová. Teraz sme ich prvýkrát videli aj v rozhodcovskom vozidle. Kanibal, ako znela jeho prezývka, ovládol Tour de France päťkrát, no a jeho krajanka sa pre zmenu môže pochváliť siedmimi grandslamovými titulmi či zlatou medailou z aténskych olympijských hier z roku 2004.

113 km Pelotón sa dostáva do jednej z najkrajších dedín Francúzka. Turisticky atraktívnym miestom je najmä Kostol Notre-Dame-et-Saint-Martin s románskym exteriérom a vyrezávaným oltárom zo 17. storočia.

116 km Náskok unikajúcej skupiny sa ustálil na hranici siedmich minút. Na čele odvádza veľmi dobrú prácu Sergio Henao, podobne ako včera Luke Rowe. Druhý menovaný pretekár momentálne uzatvára výsledkovú listinu so stratou štyri a pol hodiny.

119 km V pelotóne sme teraz zahliadli aj jedného z hrdinov včerajšej etapy Alexeja Lutsenka. Ten začal stúpať na Col d'Izoard ako prvý, ale päť kilometrov pred páskou bol dostihnutý. Teraz plní rolu nosiča vody a so sebou má bidóny pre svojich tímových kolegov.

122 km Unikajúca skupina dnešnej etapy sa vytvorila pred viac ako 60 kilometrami, no až teraz prvýkrát začína klesať jej náskok. Na čelo pelotónu sa dostal Sergio Henao a v priebehu niekoľkých minút znížil stratu hlavného balíka na 7:15 minúty.

125 km Gianluca Brambilla si teraz prišiel do doprovodného vozidla pre gély a energetické tyčinky. Pri neúčasti Marcela Kittela je a odstúpení Philippa Gilberta je práve on dnešnou nádejou belgického tímu Quick-Step Floors.

128 km Pretekári sa dostavajú na spomínané nekaterizované stúpanie. Kilometre tak ubiehajú trošku pomalšie ako pred pár minútami. Momentálne je na chvoste skupiny Thomas De Gendt, hlavný kandidát na zisk červeného čísla.

131 km Pretekári majú za sebou už druhú hodinu v sedle a v porovnaní s prvou hodnou dosiahli o dva kilometre vyššiu priemernú rýchlosť. V priemere tak v dnešnej etape idú rýchlosťou 43,3 km/h a dá sa predpokladať, že tempo bude stúpať.

134 km Náskok vedúcej skupiny sa blíži k ôsmim minútam. Tá výborne spolupracuje a dnes ich nečaká žiadne prudké stúpanie, kde by mohli o svoj komfortný náskok prísť.

137 km V pelotóne sa teraz nič zaujímavé nedeje aj preto sa francúzska réžia venuje preletu stíhačiek, ktoré v národných farbách vytvorili na oblohe srde. Nepochybne pekný moment, ktorý oživil trošku nudný priebeh dnešnej etapy.

140 km Tak ešte zhruba desať kilometrov sa bude klesať a potom bude nasledovať nekaterizované stúpanie. Na ňom je aj umiestnený bufet, kde si cyklisti budú môcť zobrať tašky s bidónmi a energetickými tyčinkami.

143 km Pred dnešnou etapou poskytol svoje vyjadrenie aj Michael Matthews. Ten nemôže uveriť tomu ako sa jeho tímu na tomto ročníku Tour de France darí. Spoločne s Warrenom Barguilom vyhrali dokopy štyri etapy, užili si veľa zábavy a môžu byť veľmi spokojní.

146 km Do konca je stále veľmi veľa času, no napriek tomu možno útok vedúcej skupiny označiť za veľmi nádejný. Viac ako sedem a pol minúty je sľubný náskok a pelotón stále ťahajú pretekári tímu Sky. Skôr by sa mali zapájať Lotto Soudal, Sunweb či Trek – Segafredo.

149 km Kompletné zloženie dnešného 20-členného úniku: Jan Bakelants (AG2R La Mondiale), Daniele Bennati (Movistar), Bauke Mollema (Trek – Segafredo), Ben Swift (UAE), Rudy Molard (FDJ), Michael Albasini, Jens Keukeleire (Orica – Scott), Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), Gianluca Brambilla (Quick-Step Floors), Robert Kiserlovski (Katuša – Alpecin), Thomas De Gendt, Tony Gallopin (Lotto – Soudal), Nikias Arndt (Sunweb), Julien Simon (Cofidis), Lilian Calmejane, Sylvain Chavanel, Romain Sicard (Direct Energie), Elie Gesbert, Romain Hardy a Pierre-Luc Périchon (Fortuneo – Oscaro).

152 km Máme za sebou už 70 kilometrov z najdlhšej etapy tohto ročníka Starej dámy. Na chvoste pelotónu sme teraz videli aj český majstrovský dres Zdeněka Štybara, ktorý sa včera dlho držal v úniku. Dnes sa do úniku nedostal, tím Quick-Step Floors vpredu zastupuje Gianluca Brambilla.

155 km Tím Sky je na čele pelotónu a príliš ho viac ako 7-minútová strata na únik netrápi. Britský tím môže byť spokojný, keďže zrejme získa žltý dres, vyhrá tímovú súťaž a možno okrem Chrisa Frooma bude v Paríži stáť na stupňoch víťazov aj momentálne štvrtý Mikel Landa. Všetko rozhodne zajtrajšia časovka.

158 km Cyklistov teraz čaká dlhé klesanie, prakticky až na métu 130 kilometrov pred cieľom. Veľa zaujímavého sa toho teraz nedeje, a tak si môžeme povedať aspoň to, že odstup medzi pelotónom a únikom je 6:50 minúty.

161 km Už sme naznačili možné tímové zmeny v budúcej sezóne. Tie by sa mali týkať aj trojice cyklistov – Fabio Aru, Daniel Martin a Elia Viviani. Tí by mali v novom ročníku mali pôsobiť v tíme UAE Team Emirates.

164 km Tento ročník Tour de France napokon nedokončí ani holandský pretekár Timo Roosen. Pre zoskupenie Lotto NL – Jumbo je to už štvrtá strata. Celkovo rodák z Tilburgu načína štvrtú desiatku cyklistov, ktorí neuvidia cieľový priestor v Paríži.

167 km V unikajúcej skupine je aj Tony Gallopin, ktorý včera bojoval o víťazstvo, no v záverečných kilometroch bol predstihnutý. V súčasnosti jazdí za tím Lotto Soudal, no podľa najnovších informácii by od budúcej sezóny mal pôsobiť vo francúzskom zoskupení AG2R La Mondiale.

170 km Prvú hodinu dnešných pretekov cyklisti zvládli rýchlosťou viac ako 42 km/h. Náskok unikajúcej skupiny stúpol približne o pol minútu a šplhá sa k hranici šiestich minút. V pelotóne je napokon aj Julien Vermote, ktorý bol síce aktívny, ale sa dopredu nedostal.

173 km Náskok unikajúcej skupiny stúpol na hranicu 5:30 minúty. Momentálna situácia najviac vyhovuje Edvaldovi Boassonovi Hagenovi, ktorý sa stáva najväčším favoritom dnešnej etapy. Nór podobne ako napríklad Peter Sagan vie zvládnuť drobné stúpania a po dvoch smolných prehrách na páske zabojuje o vytúžené víťazstvo.

176 km Cyklisti preťali síce priestor vrchárskej prémie, no stále pokračujú v drobnom stúpaní. Tím Sky si po náročných etapách dopraje zrejme voľno, o čom svedčí aj viac ako päťminútový náskok úniku.

178 km Víťazom druhej horskej prémie sa napokon nestal Thomas De Gendt, ale domáci pretekár Romain Hardy z tímu Fortuneo – Oscaro. Ten berie vôbec svoje prvé dva body do súťaže o bodkovaný dres. Spomínaný Belgičan prešiel cieľom ako druhý a potvrdzuje svoje tretie miesto so ziskom 64 bodov.

181 km Cyklisti prechádzajú druhou horskou prémiou Côte de Bréziers. Tento kopec meria len 2 300 metrov a priemerný sklon je podobný ako v prvom prípade na Col Lebraut. V úniku je aj nezničiteľný Thomas De Gendt a už si pripravuje pozíciu pre útok na vrchole stúpania.

183 km V pelotóne sa poriadne spomalilo a náskok unikajúcej skupinu stúpol nad dvojminútovú hranicu. Do kamery zamával Michael Matthews, ktorý sa bude spoliehať na dobrú prácu svojho tímu. Naopak, najlepšie nevyzerá poudieraný Alexander Kristoff.

185 km Môžeme konštatovať, že sa nám vytvoril únik dňa. Vpredu je dvadsať pretekárov a v pelotóne kontroluje situáciu tím Sky. Najlepšie si spomedzi pretekárov z úniku vedie v celkovom poradí Bauke Mollema, ktorý stráca viac ako 47 minút. Z favoritov musíme spomenúť najmä prítomnosť Edvalda Boassona Hagena.

187 km Francúzski cyklisti boli práve dostihnutí veľkou skupinou a vyzerá to tak, že práve teraz by sme mohli vidieť celkový únik. Ten má náskok viac než 30 sekúnd a smeruje na druhé horské stúpanie najdlhšej etapy tohto ročníka Tour de France.

190 km Na čele dnešných pretekov vidíme dvojicu Francúzov. Svoju aktivitu na tomto ročníku najprestížnejších cyklistických pretekov potvrdzuje Lilian Calmejane a spolu s ním si 10-sekundový náskok vytvoril aj Elie Gesbert z tímu Fortuneo – Oscaro.

192 km Teraz nás čaká mierny zjazd, v ktorom si môžu oddýchnuť aj šprintéri. Na konci stúpania sme za hlavným balíkom videli zaostávať Andrého Greipela z tímu Lotto Soudal, no niet pochýb o tom, že drobnú stratu si nemecký rýchlik dorazí.

195 km Cyklisti pred pár sekundami prešli vrcholom stúpania Col Lebraut. Dva body do už rozhodnutej súťaže o bodkovaný dres získava Romain Sicard z tímu Direct Energie. Na druhom mieste preťal cieľovú čiaru jeho krajan Pierre Rolland a získava jeden bod.

197 km Trošku nečakane vidíme na čele pelotónu aj jazdcov pre celkové poradie. Žeby sme ešte videli nejaký útok v boji o žltý dres? Okrem toho nepotešíme českých fanúšikov cyklistiky, pretože Ondrěj Cink zrejme pre nejaké zdravotné problémy musel odstúpiť z Tour de France.

199 km Cyklisti majú za sebou už prvé kilometre stúpania tretej kategórie. Kopec Col Lebraut meria 4 700 metrov a jeho priemerný sklon je 6%. Pelotón medzitým dupol do pedálov a najmä zásluhou Alessandra De Marchiho z tímu BMC Racing sa takmer dotiahol na únik.

201 km Priebeh dnešnej etapy je relatívne pokojný. Únik sa vytvára pomaly, no náskok 35 sekúnd by už mohol niečo znamenať. My sa už tešíme na prvé horské metre, ktoré bude predznačovať stúpanie tretej kategórie Col Lebraut.

204 km V unikajúcej skupine sú momentálne dvaja Belgičania, ktorí sa možno chcú trošku ukázať aj pred svojim slávnymi krajanmi. Hosťami dnešnej etapy sú totiž legendárny cyklista Eddy Merckx a bývalá svetová tenisová jednotka Justine Héninová.

207 km Pelotón momentálne stráca 25 sekúnd, no vidíme ďalších pretekárov, ktorí si chcú doskočiť do unikajúcej skupiny. Na čele pelotónu dobre pracuje Jasha Sütterlin z tímu Movistar. Španielskemu tímu Tour nevyšla, no dnes by mohol zaútočiť na víťazstvo napríklad s Daniele Bennatim.

210 km Cyklisti stále krúžia okolo jazera Lac de Serre-Ponçon. Vpredu momentálne máme osmičku pretekárov, ktorá si vytvorila náskok dvadsiatich sekúnd. V čelnej skupine vidíme napríklad Juliena Vermota, Michaela Albasiniho či Pierra Rollanda.

212 km Britská športová televízia Eurosport nám teraz ponúkla vyjadrenie Jacka Bauera z tímu Quick-Step Floors. Belgický tím už nemá Marcela Kittela, tým pádom zrejme neuspeje na Elyzejských poliach, a tak to skúsi aspoň dnes. Podľa Austrálčana sú šance víťazstva úniku a hromadného dojazdu vyrovnané.

215 km Teraz sa odčlenila sedemčlenná skupina, no ďalší pretekári sa snažia dolepiť vzniknutú medzeru. Vpredu vidíme viacero tímových dresov, vrátane nemeckého zoskupenia Bora Hansgrohe, ktorá včera ako jedna z mála nemala zastúpenie v 54-člennom úniku.

218 km Ani po ďalších troch kilometroch nemôžeme konštatovať, že by sa vytvoril únik dňa. Dopredu sa dostali Julien Simon a Jasha Sütterlin, no táto dvojica má náskok len niekoľkých metrov. Pelotón a najmä šprintérske tímy kontrolujú situáciu.

221 km Dopredu sa snažia dostať viacerí pretekári. Ako prvý to skúsil Julien Vermote, následne Guillaume van Keirsbulck a teraz sa snaží trošku viac rozpútať tempo Maurits Lammertink z tímu Kaťuša – Alpecin.

ŠTART V poradí 19. etapa tohto ročníka Tour de France sa práve začala. Piatykrát sa štartuje z mesta Embrun a od začiatku môžeme očakávať veľký súboj o pozíciu v úniku. Najväčší favoriti by nemali mať problém a mali by si svoje pozície v celkovej klasifikácii postrážiť.

Vážení čitatelia, vítam vás pri sledovaní textového prenosu z 19. etapy cyklistických pretekov Tour de France. O majiteľoch jednotlivých dresov je už síce s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodnuté, ale to neznamená, že by sme dnes nemali vidieť zaujímavé divadlo. Christian Prudhomme odmáva začiatok dnešnej etapy o 12:30 hod.



FROOME PREŠIEL ALPY BEZ PROBLÉMOV



V ostatných dvoch etapách mali vrchári poslednú šancu vyzliecť Chrisa Frooma zo žltého dresu. Nepodarilo sa... Tím Sky predviedol vynikajúce výkony a najmä Michal Kwiatkowski neraz pomohol britskému lídrovi k ceste za tretím triumfom v rade. Včera to dvakrát skúsil Romain Bardet, no napriek dobrej tímovej práce výraznejšie nepodkúril rodákovi z Nairobi. V treťom týždni z hlavných favoritov nestíhal len Fabio Aru, ktorý klesol na priebežné piate miesto. Dnes posuny vo výsledkovej listine nemôžeme očakávať a konečné poradie určí až sobotňajšia časovka. V nej by mal byť najsilnejší Chris Froome a pokiaľ na ceste do Marseille nespadne alebo nebude mať technické problémy, bude v Paríži oslavovať ďalšie víťazstvo na Starej dáme. Okrem tímu Sky bude nesmierne spokojný aj nemecký tím Sunweb, keďže na 99% získa bodkovaný i zelený dres.



PROFIL DNEŠNEJ ZVLNENEJ ETAPY



Dnešná etapa je vôbec najdlhšia v tohtoročnom kalendári. Meria 222,5 kilometra a mohla by vyhovovať najmä šprintérov. Predpokladáme, že sa opäť vytvorí početný únik, keďže v prvej pätine trate sú na programe dve horské prémie. Prvou je Col Lebraut, ktorá má 4 700 metrov s priemerným sklonom 6%. Víťaz získa do vrchárskej súťaže dva body a dovolím si povedať, že opäť bude mať o ne záujem nezničiteľný Thomas De Gendt z tímu Lotto Soudal. Nasledovať bude viac ako 10-kilometrové klesanie a následne ďalšia horská prémia tretej kategórie. Priemerný sklon je praktický rovnaký, no kopec Côte de Bréziers je o polovicu kratší než Col Lebraut. Potom zrejme budeme sledovať trošku nudnejší priebeh etapy a až 88 kilometrov pred cieľom nás vytrhne z letargie šprintérska prémia. O ďalších 40 kilometrov neskôr čaká na cyklistov posledná vrchárska prémia tohto ročníka Tour de France. Stúpanie Col du Pointu meria 5 800 metrov a priemerný sklon je niečo cez 4%. Následne už budeme sledovať aktivitu šprintérskych tímov, ktoré budú chcieť zlikvidovať únik a pripraviť pre svojich lídrov čo najlepšiu pozíciu.



KTO VYUŽIJE ABSENCIU TOP FAVORITOV?



Favoritom číslo 1 je Michael Matthews, ktorý posledný týždeň jazdí vo skvelej forme. Zelený dres je už prakticky jeho. Musí sa už len vyhnúť zbytočným pádom alebo nedajbože diskvalifikácii zo strany rozhodcov. Konkurentov má ale viac než dosť a tí budú mať o niečo väčšiu motiváciu uspieť. Na mysli máme Andrého Greipela či Edvalda Boassona Hagena. Nemec túži predĺžiť svoju sériu aspoň jedného víťazstva na Tour de France od roku 2011, ale aj Nór si chce napraviť chuť po dvoch tesných prehrách na cieľovej čiare. Alexander Kristoff je poriadne poudieraný a z jeho strany by nemalo hroziť nebezpečenstvo. Veľmi dôležitá bude tímová práca, keďže posledný kilometer obsahuje dve ostré zákruty a druhá z nich je situovaná len 400 metrov pred páskou. Každopádne, mimo hru je Marcel Kittel, Peter Sagan, Mark Cavendish, a tak je cesta za víťaznou etapou otvorená.