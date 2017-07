Časovku skvele ovládol Saganov tím: Froome s prehľadom obháji žltý dres!

Chris Froome je takisto v cieli. Brit takmer dostihol Bardeta a finišoval na tretej priečke so šesťsekundovým odstupom. Froome síce nevyhral na tohtoročnej Tour de France ani jednu etapu, no napriek tomu je celkovým víťazom.

Primož Roglič v rovinatej časti stratil stratil až 25 sekúnd. Po prvom medzičase je až deviaty, no v stúpaní by mohol byť silnejší.

Nils Politt prišiel do cieľa s výborným časom a zaradil sa na piate miesto so stratou 43 sekúnd. Nemec zaostal za tretím Bauerom len o dve sekundy.

Do boja proti času sa vydal britský šampión Stephen Cummings. Ďalší kvalitný tempár by mohol atakovať popredné priečky aspoň v úvode dnešného dňa.

Vítame vás pri sledovaní dvadsiatej etapy 104. ročníka Tour de France. Individuálna časovka v Marseille rozhodne o tom, kto ovládne celkovú klasifikáciu a príde do Paríža v žltom drese.



Organizátori v tomto roku nezaradili do programu ani jednu dlhú časovku, ako bolo zvykom v minulých edíciách Tour. V dvadsiatej etape čaká cyklistov iba 22,5 kilometra dlhá trať, ktorá povedie takmer výlučne po rovine a v nulovej nadmorskej výške. Výnimkou je iba krátke stúpanie v druhej tretine etapy, ktoré by nemalo potrápiť ani rovinárov.



Na trati budeme sledovať dva dôležité súboje. Prvý o víťazstvo v celkovej klasifikácii a druhý o víťazstvo v etape. V boji o žltý dres zostali už len traja jazdci, no jeden z nich je jasným favoritom. Chris Froome má po devätnástich etapách dvadsaťtrisekundový náskok pred Romainom Bardetom a ďalších šesť sekúnd stráca Rigoberto Urán. Britský obhajca prvenstva je na najlepšej ceste k ďalšiemu triumfu, pretože papierovo je najlepším časovkárom z tejto trojice. Sekundovať by mu mohol Kolumbijčan Urán, ale on aj Francúz Bardet sú v úlohe mužov, ktorí môžu len prekvapiť. Ďalší favoriti majú už viac ako minútové manko.



Z bitky najväčších hviezd Tour de France môže profitovať niekto zo špecialistov na jazdu proti chronometru a ukoristiť víťazstvo v etape. V úvodnej časovke v Düsseldorfe ukázali dobrú formu Stefan Küng, Vasil Kirijenka alebo Tony Martin. Prekvapiť však môžu aj Jonathan Castroviejo, Primož Roglič či Taylor Phinney.