Tour prvýkrát bez Sagana v cieli: Froome vyhral aj bez víťazstva!

Absolútnej špice pelotónu sa pred nájazdom do posledného okruhu ujali cyklisti tímu Sky. Ktovie, či aj oni nechystajú nejaký atak, ktorý by na tretie miesto celkového poradia posunul Mikela Landu.

Podľa čoho si budeme pamätať Tour de France 2017 - incident Petra Sagana s Markom Cavendishom pri špurte 4. etapy - veľká vyrovnanosť, malé časové rozostupy pri pódiových umiestneniach - štvrté celkové víťazstvo britského velikána Chrisa Frooma - suverenita Marcela Kittela v špurtoch - predčasný koniec množstva zvučných mien na čele so Saganom, Cavendishom či Portem, Valverdem a Fuglsangom - aktívna cyklistika Michaela Matthewsa a Warrena Barguila so ziskom dvoch dresov pre Sunweb

V porovnaní s minulým ročníkom sa síce mení držiteľ bieleho dresu pre najlepšieho pretekára do 25 rokov, no toto ocenenie ostáva v tej istej krajine a v rovnakej rodine. Simon Yates sa totiž dokázal napodobniť svojho brata-dvojičku Adama, ktorý biely dres získal v minulom ročníku. Simon a Adam Yatesovci sú veľkou perspektívou britskej cyklistiky, že aj po skončení éry Chrisa Frooma môže prostredníctvom nich žať ďalšie úspechy na najslávnejších etapových podnikoch sveta.

Do kamery sa teraz usmieval André Greipel, ktorý vyhral od roku 2011 na každej Tour de France aspoň jednu etapu. V aktuálnom ročníku zatiaľ netriumfoval, no dnes môže skompletizovať víťazný hetrik na Elyzejských poliach.

Príjemný nedeľný podvečer prajeme všetkým priaznivcom cyklistiky. Trojtýždňové špičkové športové predstavenie menom Tour de France dnes napíše záverečný diel svojej 104. edície. 21. etapa Tour de France 2017 meria 103 kilometrov a pelotón zavedie do cieľa jeho trojtýždňovej cesty – na Elyzejské polia v Paríži.



Posledná etapa najslávnejších cyklistických pretekov sveta má osobitý charakter, je oslavou hrdinov toho ktorého ročníka Starej dámy. Nesie sa v znamení uvoľnenej a príjemnej atmosféry. Cyklisti si môžu po troch týždňoch driny dopriať vychádzkové tempo, majú priestor na vzájomné rozhovory, vtipkovanie či symbolické pripitie si šampanským. Aj v poslednej etape Tour de France sa však po vstupe na 7-kilometrový parížsky okruh začne pretekať. Okruh sa pôjde dokopy osemkrát, pričom v závere posledného prejazdu budeme svedkami boja o posledný etapový vavrín aktuálneho ročníka. Elyzejské polia sú posvätnou pôdou šprintérov. Víťazstvo v Paríži je snom každého z nich a má mimoriadnu prestíž. Špurt najrýchlejších borcov pelotónu sa očakáva i dnes, veď je to už dvanásť rokov, čo sa posledná etapa Tour neskončila hromadným dojazdom balíka, ale triumfom útočníka.



Favoritov na víťazstvo v etape je viacero, žiadny z nich však nie je jednoznačný. Michael Matthews, Edvald Boasson Hagen, Alexander Kristoff, André Greipel, Nacer Bouhanni, John Degenkolb. Týchto, ale aj ďalších šprintérov očakávame v zajtrajšom súboji o víťazstvo. Zatiaľ čo Matthews a Boasson Hagen už na Tour de France 2017 okúsili víťazný pocit, pre ostatných špurtérov je parížsky bulvár poslednou možnosťou, aby neukončili aktuálny ročník bez triumfu. Vlani aj predvlani sa tešil skúsený Nemec André Greipel.



O celkovom víťazovi Tour de France 2017, ako aj o držiteľoch jednotlivých dresov je už rozhodnuté. Jasné by malo byť aj zloženie elitnej desiatky celkového poradia. Zmena však môže ešte nastať na tretej pozícii. Tá po časovke prináleží Romainovi Bardetovi, no pred Mikelom Landom má len sekundový náskok. Uvidíme, či sa tím Sky bude snažiť dostať na pódium k víťaznému Chrisovi Froomovi aj svojho druhého pretekára.