VIDEO Famózny Sagan nedal nikomu šancu: Zaťal zuby a poodrážal všetky útoky!

Na záverečný výstup do cieľa tak prišli všetci pokope. P. Sagan si držal výborné miesto, v záverečných 300 metroch vyštartoval spoza Richie Porteho a aj keď sa na neho doťahovali Matthews s D. Martinom, jeho nástup stačil na triumf.

Začiatok online prenosu:

03. 07. 2017, 12:25



Štatistiky: Výsledky horskej prémie Côte des Religieuses::

1. Peter Sagan (Bora - Hansgrohe) - 2 body.

2. Michael Matthews (Team Sunweb) - 1 bod.



Výsledky horskej prémie Côte de Villers-la-Montagne::

1. Lilian Calméjan (Direct Energie) - 1 bod.



Výsledky horskej prémie Côte d'Eschdorf::

1. Nathan Brown (Cannondale-Drapac) - 2 body.

2. Nils Politt (Kaťuša - Alpecin) - 1 bod.



Výsledky horskej prémie Côte de Wiltz::

1. Nils Politt (Kaťuša - Alpecin) - 1 bod.



Výsledky šprintérskej prémie::

1. Nils Politt (Kaťuša - Alpecin) - 20 b.

2. Frederik Backaert (Wanty – Groupe Gobert) - 17 b.

3. Romain Sicard (Direct Energie) - 15 b.

4. Adam Hansen (Lotto Soudal) - 13 b.

5. Romain Hardy (Fortuneo - Oscaro) - 11 b.

6. Nathan Bown (Cannondale – Drapac) - 10 b.

7. Mark Cavendish (Dimension Data) - 9 b.

8. Sonny Colbrelli (Bahrain Merida) - 8 b.

9. Ben Swift (UAE Team Emirates) - 7 b.

10. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) - 6 b.

11. André Greipel (Lotto Soudal) - 5 b.

12. Arnaud Demaré (FDJ) - 4 b.

13. Marcel Kittel (Quick-Step Floors) - 3 b.

14. Michael Matthews (Team Sunweb) - 2 b.

15. Rüdiger Selig (Bora-Hansgrohe) - 1 b.





Výsledky horskej prémie Côte de Sart::

1. Nathan Brown (Cannondale-Drapac) - 1 bod.

Peter Sagan opäť potešil celé Slovensko. Včera sa do záverečného špurtu nedostal, no dnes oslavuje svoje ôsme víťazstvo na Tour de France. V samotnom závere ešte nešťastne vykopol nohu z pedálu, ale napokon to ustál pred Michaelom Matthewsom. Skvelú prácu dnes odviedol aj Juraj Sagan, ktorý ťahal možno aj 150 kilometrov. Úradujúci majster sveta síce ešte nejaké body na zelený dres stráca, no môže ho tešiť pohľad na celkovú klasifikáciu, v ktorej figuruje na štvrtom mieste. Úspešné preteky tímu Bory – Hansgrohe potvrdzuje aj desiate miesto Rafala Majku. Ja vám dnes ďakujem za pozornosť a pozývam vás sledovať aj ďalšie etapy z Tour de France. Zajtra sa na vás teší kolega Michal Bakoš.

CIEĽ Obrovská dráma so šťastným koncom. Pelotón poriadne natiahol Richie Porte, no PETER SAGAN sa Austrálčana dokázal udržať. Mal vynikajúcu pozíciu, parádne zaútočil, no z pravej strany sa na neho doťahoval Michael Matthews. Vyzeralo to všelijako, ale napokon to majster sveta zvládol a pripisuje si ôsmy triumf na Tour de France. Tretí skončil Daniel Martin.

1 km POSLEDNÝ KILOMETER! Teraz sa to zdvihlo a my čakáme na útok slovenského lídra Petra Sagana. Na čele je tím BMC a okrem toho vidíme zaostávať Marcela Kittela. Víťaz včerajšej etapy dnes rozhodne o výhru bojovať nebude.

2 km Marcus Burghardt pokračuje vo vynikajúcom výkone. Obzerá sa za sebou a už hľadá Petra Sagana. Ten je ale trošku vzadu a bude musieť sa predierať dopredu. Za chvíľu sa začne stúpať.

3 km Tak teraz sa konečne dostali dopredu aj dresy nemeckej Bory – Hansgrohe. Vidíme tam nemeckého majstra Marcusa Burghardta, ktorý sa bude snažiť vytvoriť dobrú pozíciu pre Petra Sagana.

4 km Útočí tím BMC Racing. Jeden z pretekárov tohto amerického zoskupenia je na čele pelotónu a za sebou má Grega van Avermaeta. Drobnú medzeru ale včas zalepil Zdeněk Štybar.

5 km Presne päť kilometrov zostáva do prejazdu cieľovým priestorom. Tento úsek trate je veľmi technický, a tak sa dá predpokladať, že sa pelotón poriadne natiahne.

6 km Bohužiaľ, vyzerá to tak, že Peter Sagan tam bude opäť sám. Na čelo sa nemecký tím Bora – Hansgrohe nedostal. Do boja o víťazstvo sa nezapojí Mark Renshaw, ktorý dnešnú etapu zabalil.

7 km Dopredu sa dostáva aj Team Sunweb, ktorý dnes odviedol skvelú prácu a do cieľa sa bude snažiť dotlačiť Michaela Matthewsa. Po pravej strane si vytvára pozíciu silný tím Quick-Step Floors.

8 km Ide sa skutočne rýchlo, no dobrú pozíciu si drží aj Peter Sagan. Vyzerá to tak, že majster sveta si vyhliadol zadné kolesa Grega van Avermaeta. Žeby sme videli ďalšiu kapitolu tejto veľkej rivality?

9 km Momentálne je situácia pomerne neprehľadná. Množstvo tímov sa snaží vytvoriť si dobrú pozíciu pre svojho favorita. V čele tak vidíme dresy Teamu Sky, BMC, ale aj Bory – Hansgrohe.

10 km Začíname prakticky odznova. Pelotón dostihol celodenný únik a v závere si to o etapový triumf rozdajú tí najväčší favoriti, vrátane Petra Sagana. Okrem toho sme videli aj nepríjemnú kolíziu Michaela Gogla a Boruta Božiča.

13 km Thomas De Gendt bude dnes hlboko v poli porazených. V úniku sa nepresadil a etapu dokončí s výraznou stratou na pelotón. Okrem toho si môžeme povedať, že odstup úniku a pelotónu je 25 sekúnd.

15 km Čo sme v predošlom príspevku spomínali je v tejto chvíli realitou. Lilian Calméjan získava na predposlednej dnešnej horskej prémii jeden bod a okrem toho aj peknú finančnú odmenu.

16 km Náskok vedúceho pretekára klesol o desať sekúnd. Lilian Calméjan do záveru dáva úplne všetko a odmenou pre neho bude minimálne zisk jedného bodu do vrchárskej súťaže.

18 km Lilian Calméjan si vypracoval náskok, ktorý je na úrovni jednej minúty. Vyzerá to tak, že poľahky získa aj jeden bod, ktorý je určený pre víťaza horskej prémie Côte de Villers-la-Montagne. Okrem toho je dostihnutý aj Thomas De Gendt.

20 km Do konca dnešnej etapy zostáva posledných dvadsať kilometrov. Pelotón stráca na únik už len 45 sekúnd a prakticky bude stíhať už len Liliana Calméjana. Ten to skúsil sám a odpútal sa od svojich kolegov v čele pretekov.

23 km Pelotón momentálne letí takmer 50-kilometrovou rýchlosťou. Náskok klesá k hranici jednej minúty. Myslím, že je to ideálny scenár pre tímy, ktoré vo svojom kádri majú favoritov na etapový triumf. Napríklad, dresy BMC a Grega van Avermaeta sme dnes prakticky nevideli.

26 km Strata pelotónu je momentálne na hranici 85 sekúnd. Pripomínam, že približne o desať kilometrov je na programe predposledná horská prémia Côte de Villers-la-Montagne s priemerným sklonom 5,1%.

29 km Jedno z posledných luxemburských miest, ktorým cyklisti prejdú, je Esch-sur-Alzette. Centrum mesta dýcha historickou atmosférou a jeho dominantou je neogotický Kostol sv. Jozefa z 18.storočia.

31 km Pelotón znížil svoju stratu o desať sekúnd, no myslím si, že onedlho bude stíhať už len trojicu pretekárov. Romain Hardy toho má plné zuby a po 180-kilometrovom úniku sa zubami-nechtami drží svojich súperov.

34 km Vytrvalý Juraj Sagan pred niekoľkými sekundami pohltil aj Adama Hansena, ktorý vzdal boj dotiahnuť sa na vedúcu štvoricu. Jej náskok je 1:45 minúty, a tak by s tým pomaly mal pelotón niečo robiť.

37 km Romain Bardet sa podľa všetkého ocitol opäť na zemi, a tak si musí doťahovať svoju stratu na pelotón. Pri sebe má dvoch svojich domestikom, no jeho strata je 30-sekundová.

39 km Vedúce kvarteto sa snaží zvýšiť svoj náskok, ktorý je momentálne na úrovni 1:40 min. To je zatiaľ veľmi málo a nepochybujem o tom, že pelotón dokáže toto manko zmazať. Medzitým boli dostihnutí aj Nils Politt a Nathan Brown.

42 km Chvíle slávy sa končia pre Romaina Sicarda a Frederika Backaerta. Toto duo bolo presne 170 kilometrov v úniku, no dnes o etapový triumf nezabojuje. Do vedúcej skupiny sa snaží ešte dostať aj Adam Hansen.

45 km "Nováčikovská trojica" v zložení Thomas de Gendt, Lilian Calméjane a Pierre-Luc Périchon unikajú pôvodne zloženému úniku. Výkonnostne zatiaľ stačí len Romain Hardy z tímu Fortuneo – Oscaro.

48 km Tak napokon je deväťčlenná skupina pohromade. Jej náskok je na hranici 85 sekúnd. V pelotóne dnes okrem Juraja Sagana tradične veľmi dobre pracuje aj Julien Vermote, ktorý sa bude snažiť vytvoriť pozíciu pre Philippa Gilberta.

51 km Thomas De Gendt poriadne roztrhal vedúcu skupinu. Veľké problémy má Romain Sicard z tímu Direct Energie a vyzerá to tak, že na zvyšujúce sa tempo stačiť nebude.

54 km Príchodom trojice oddýchnutejších pretekárov sa zvýšila aktivita úniku a náskok sa opäť prehupol cez minútu. Momentálne je na hranici 80 sekúnd, o čo sa stará najmä Thomas De Gendt.

57 km Ani sme si to príliš nevšimli, no z pelotónu sa odpojila trojica Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Lilian Calmejane (Direct Energie) a Pierre-Luc Périchon (Fortuneo – Oscaro). Toto trio sa medzičasom dotiahlo na vedúcu skupinu, a tak máme v čele deviatich jazdcov.

59 km Pelotón sa dotiahol na menej ako minútu, ale zrejme sa táto strata prehĺbi. V hlavnom poli sme totiž videli pád, na ktorý doplatil aj Alexis Vuillermoz z tímu AG2R La Mondiale či belgický šampión Oliver Naesen.

62 km Neodmysliteľnou súčasťou Tour de France je domáci jazdec Sylvain Chavanel. Ten jazdí už svoju 17. Starú dámu a dnes si na konto pripíše 323. štart v etapových pretekoch. Na začiatku dnešnej etapy sme ho videli, no napokon sa do úniku dostal jeho tímový kolega Romain Sicard.

65 km Pretekári už prekonali stúpanie, a tak si teraz budú môcť trošku oddýchnúť. Každopádne, aj tento kopec prešiel pelotón rýchlejšie a skresal svoju stranu na rozdiel 70 sekúnd.

67 km Cyklisti idú opäť mierne do kopca, a tak sa ich rýchlosť v porovnaní s predošlými minútami znížila. Posledné dve horské prémie prídu na rad až v samotnom závere. Kratučké Côte de Villers-la-Montagne prekonajú jazdci 15 kilometrov pred cieľom no a záver bude na stúpaní Longwy.

70 km Tak ešte sedemdesiat kilometrov zostáva do konca dnešnej zvlnenej etapy. Medzičasom náskok vedúcej šesťčlennej skupiny klesol na hranicu 95 sekúnd a vyzerá to tak, že podobne ako včera víťaz etapy z úniku nevzíde.

73 km Na dobrý výsledok si v dnešnej etape trúfa aj Diego Ulissi, ktorý skončil na majstrovstvách Talianska na druhom mieste za Fabiom Arum. Jazdec tímu UAE Team Emirates priznal, že práve tretia etapa bola jeho cieľom ešte pred štartom Tour de France.

76 km Poďme sa opäť pozrieť na to, ako sa vyvíja odstup medzi čelom pretekov a pelotónom. Na špici teraz dobre pracoval Adam Hansen a aj vďaka nemu je náskok vedúceho sexteta na úrovni 2:15 min.

79 km Ide sa skutočne veľmi rýchlo a cyklisti smerujú k francúzskym hraniciam. Do mechanického vozidla si odskočil aj Geraint Thomas, ktorý si rovnako ako včera v pohode drží žltý dres.

82 km Na čele pelotónu stále vynikajúco pracuje Juraj Sagan. Aj to svedčí o to, že v nemeckom tíme Bora – Hansgrohe nechcú nič podceniť a čo najlepšie pripravujú záver pretekov pre úradujúceho majstra sveta Petra Sagana.

84 km Pelotón v posledných minútach pridal na tempe a skresal náskok úniku o ďalších 30 sekúnd. Teraz idú cyklisti viac ako 55 km/h, keďže po predošlom stúpaní je na programe zjazd.

87 km Podľa správ z oficiálneho webu pretekov má zdravotné problémy Olivier Le Gac z tímu FDJ. Táto správa rozhodne neteší Arnauda Demara, pre ktorého je jeho krajan dôležitým mužom v záverečných kilometroch rovinatých etáp.

90 km Máme za sebou dve vrchárskej prémie a pohľad na trať je jasný. Pôvodná šesťčlenná skupina je opäť pohromade a k dispozícii má viac ako trojminútový náskok. Pelotón tak má o zábavu postarané.

92 km Predošlú horskú prémiu síce nezvládol, no teraz sa už virtuálne dostáva do bodkovaného dresu. Nathan Brown z tímu Cannondale – Drapac zlomil svojho súpera v stúpaní a získava dva body. Keďže išlo o prémiu tretej kategórie, jeden bod získa aj Nils Politt.

95 km Do konca dnešnej etapy zostáva menej ako sto kilometrov. Pekný útok predviedli Nathan Brown a Nils Politt a momentálne sú na čele pretekov. Takisto si to zrejme rozdajú o zisk bodkovaného dresu na stúpaní Côte d'Eschdorf.

98 km Náskok unikajúcej dvojičky stúpol na viac ako 30 sekúnd. Dokonca oproti pelotónu má nemecko-americké duo náskok takmer tri minúty.

101 km Cyklisti vystúpili na Côte de Wiltz a teraz si doprajú niekoľkokilometrový zjazd. Jednoznačne lepšiu zjazdársku techniku má Nils Politt, ale v tesnom závese sa za ním drží aj jazdec tímu Cannondale – Drapac.

104 km Po vrchárskej prémii sa rozdelila aj šesťčlenná skupina. Svoje vlastné preteky si idú Nathan Brown a Nils Politt, ktorí si pred svojimi konkurentmi vytvorili už 20-sekundový náskok.

107 km Tak, museli sme si počkať až na oficiálne potvrdenie. Horskú prémiu napokon vyhral Nils Politt z tímu Kaťuša – Alpecin. Na Cote de Wiltz výborne nastúpil Frederik Backaert, ale napokon prehral o pár centimetrov.

109 km Unikajúca skupina je zatiaľ pekne zoradená za sebou. Momentálne je na prvom mieste Romain Sicard z tímu Direct Energie. Takticky ale za ním vyčkáva viacero konkurentov.

111 km Pomaly sa začína stúpať na vrchol Côte de Wiltz. Ten má takmer päťpercentný sklon a patrí do štvrtej kategórie. Meria 3100 metrov a pre cyklistov neznamená väčšie problémy.

114 km Aktuálny odstup medzi šesťčlenným únikom a pelotónom je stále na hranici 1:50 minúty. Momentálne je na čele Nathan Brown, ktorý vyhral prvú horskú prémiu a zrejme bude mať zálusk aj na tú druhú.

117 km Pretekári prechádzajú bufetom a viacerí si berú tradičné tašky. Na priebeh etapy stále dohliada Juraj Sagan, ktorý je na čele pelotónu. Okrem toho sme videli družnú debatu Petra Sagana s Damianom Carusom z tímu BMC.

120 km V pretekoch pokračujeme ďalej a už o trinásť kilometrov nás čaká stúpanie štvrtej kategórie. Na vrchole stúpania Côte de Wiltz, ktoré meria viac ako tri kilometre, získa víťaz jeden bod.

123 km Víťazom jedinej šprintérskej prémie dnešného dňa sa bez väčšieho súboja stal Nils Politt z Kaťuše – Alpecin. Z pelotónu bol najrýchlejší Mark Cavendish a získava deväť bodov. Peter Sagan bol dlho zavretý a napokon skončil na celkovom desiatom mieste.

125 km Šprintérska prémia sa nezadržateľne blíži, už len dva kilometre. Po dlhšom čase sa nám deje niečo zaujímavé a sme veľmi zvedavý, ako dnes Peter Sagan uspeje v konkurencii najlepších šprintérov sveta.

127 km Včera sme videli pekný šprint o body aj vo vedúcej skupine. Ťažko odhadnúť meno pretekára, ktorý dnes zoberie dvadsať bodov do súťaže o zelený dres. Nás ale teší pohľad na čelo pelotónu, kde vidíme Juraja Sagana.

130 km Náskok vedúcej skupiny klesol len na hranicu 1:40 minúty, keďže v pelotóne sa zvýšilo tempo. Vpredu je Team Sunweb, ale v boji o cenné body rozhodne nebude chcieť chýbať ani víťaz včerajšej etapy Marcel Kittel.

132 km Pomaly sa blížime k rýchlostnej prémií a tím Bora – Hansgrohe ju chce zrejme zvládnuť lepšie ako včera. Do čela pelotónu sa dostáva nemecký majster Marcus Burghardt a tiež vidíme aj dres slovenského šampióna – Juraja Sagana.

135 km Jedným z prvých luxemburských miest, ktorým cyklisti prechádzajú je obec Troisviegers. Jeho dominantou je Kostol sv. Andreja a patrí medzi najkrajšie v celej krajine. Zaujímavý je honosným barokovým interiérom.

138 km Zaujímavú správu sme zaregistrovali na sociálnej sieti. Peter Sagan zapôsobil na Michaela Matthewsa svojim šprintom na pretekoch okolo Švajčiarska a Austrálčan ho považuje za najväčšieho favorita dnešnej etapy. Zároveň však dodal, že vie ako ho zdolať.

141 km Pelotón takisto už prešiel hranicami Luxemburska, hoci jeho manko je stále na úrovni 1,3 kilometra. Do jedinej šprintérskej prémie, ktorá nás určite bude zaujímať, zostáva približne 20 kilometrov.

144 km Luxemburské hranice majú cyklisti na dosah. Už o niekoľko minút opustia Belgicko a po 19. krát zavítajú do najmenšej krajiny Beneluxu. Zajtrajšia etapa sa dokonca začne v Mondorf-les-Bains, teda rodisku Andyho Schlecka.

147 km Náskok vedúcej skupiny teraz osciluje okolo dvoch minút. Na čele hlavného balíka je, ak sa nemýlim, Jay McCarthy z tímu Bora – Hansgrohe. Stále vidíme vpredu aj nové biele dresy britského zoskupenia Sky.

150 km Včerajšiu etapu po skvelom závere vyhral Marcel Kittel a dnes by sa teoreticky mohol obliecť aj do žltého dresu. Klasikársky dojazd mu ale príliš nevyhovuje a podľa jeho slov sa bude snažiť najmä udržať zelený dres. Quick-Step Floors má v tretej etape iných favoritov v podobe Philippa Gilberta, Juliena Vermota či Zdeněka Štybara.

153 km Po prvýkrát sme v zábere televíznych kamier videli aj oboch slovenských reprezentantov. Saganovci majú očividne dobrú náladu a neváhali sa "vyškeriť" do kamery. V pelotóne sa ide stále vo veľkej pohode.

156 km Teraz sledujeme trošku nudný úsek dnešnej etapy. Zrejme tomu tak bude aj ďalších 30 kilometrov, teda až pokiaľ nepríde na rad šprintérska prémia. V nej bude útočiť aj Peter Sagan, no k dispozícii bude len deväť bodov za siedme miesto.

159 km Náskok vedúcej skupiny klesol o približne desať sekúnd. Na čele dobre pracuje aj Team Sky, ktorý chráni Gerainta Thomasa i Chrisa Frooma. Vpredu vidíme aj jeden dres tímu Bora – Hansgrohe či Teamu Sunweb.

162 km Nachádzame sa v belgickom meste Vielsalm, v provincii Luxembourg. Jeho dominantou je Kostol Saint-Gengoux s vysokou zvonicou, na ktorej sa nachádzajú pozlátené hodiny. Každoročne sa tu koná aj tzv. čučoriedkový festival.

165 km Pelotón momentálne jazdí približne rovnakou rýchlosťou ako únik a podľa televíznej grafiky stráca na vedúce sexteto 1,2 kilometra. Cyklisti stále idú do menšieho kopca a až o približne 40 kilometrov ich čaká jediná rýchlostná prémia.

168 km Teraz sme dlhší časový úsek sledovali šiestich jazdcov v úniku, ktorí si držia približne 110-sekundový náskok. Môžeme si povedať, že v celkovom poradí je na tom najlepšie z nich Nils Politt, ktorý sa na rozdiel od svojich kolegov vyhol včerajšiemu pádu a patrí mu 33. miesto.

171 km Menšie technické problémy mal francúzsky cyklista Laurent Pichon, ktorý sa včera zapojil do úniku dňa. Momentálne jazdí za doprovodnými vozidlami, ale o niekoľko minút, možno sekúnd sa zaradí späť do pelotónu.

174 km Cyklisti sa pomaly dostanú k belgicko-luxemburským hraniciam. Jediným pretekárom z 570-tisícového vojvodstva je Ben Gastauer, ktorý jazdí za tím AG2R La Mondiale. Veľkú stopu na Tour de France zanechali aj bratia Andy a Frank Schleckovci, pričom prvý menovaný získal v roku 2010 žltý dres.

177 km Dnešnú etapu sa z čela pelotónu snaží kontrolovať opäť tím Quick-Step Floors, no aktívne sa zapája aj Team Sunweb. Ten takisto pomýšľa na víťazstvo, keďže v tíme má v dobrej forme jazdiaceho Austrálčana Michaela Matthewsa.

179 km Pred dnešnou etapou poskytol novinárom rozhovor aj Greg van Avermaet, ktorý by mal byť jedným z hlavných konkurentov Petra Sagana v boji o etapový triumf. Belgičan z tímu BMC Racing sa vyjadril, že sa teší na etapu, pôjde sa okolo miest, ktoré dobré pozná a dojazd na Longwy by mu mal sedieť.

182 km Cyklisti majú za sebou už tridsať kilometrov a idú priemernou rýchlosťou 42 km/h. Pelotón už kontroluje situáciu a udržuje svoje manko tesne pod hranicou dvoch minút. Pretekárov teraz čaká drobné klesanie, po ktorom sa bude opäť stúpať.

185 km Cyklisti ešte stále krúžia okolo belgického okruhu. Pelotón je už v jeho záverečnej časti a za chvíľu sa vráti späť na cestu. Medzitým si môžeme povedať, že náskok unikajúcej skupiny sa vyšplhal na 1:50 minúty.

188 km Tak toto organizátori vymysleli skutočne fantasticky. Belgický okruh Spa-Francorchamps je parádnym oživením dnešnej etapy. Minulý rok tu triumfoval Nico Rosberg, no nie som si istý, či by mu niekto z cyklistov dokázal konkurovať.

191 km Cyklisti teraz budú prechádzať okolo legendárneho motoristického okruhu Spa-Francorchamps. Veľká cena Belgicka je v seriáli Formuly 1 mimoriadne prestížna a cyklisti dokonca prejdú aj slávnou zákrutou Eau Rouge.

194 km Nathan Brown z tímu Cannondale-Drapac zaútočil približne 500 metrov pred vrcholom stúpania Côte de Sart a do vrchárskej súťaže získava jeden bod. Jeden z jeho kolegov v úniku sa snažil zavesiť za neho, ale napokon súboj vzdal.

196 km Je to tak, dve trojčlenné skupiny sa spojili a postupne pridávajú k svojmu náskoku sekundičku po sekundičke. K už spomínanej trojici sa pridali Frederik Backaert (Wanty – Groupe Gobert), Romain Sicard (Direct Energie) a Nathan Brown (Cannondale-Drapac).

199 km Na čele pelotónu sú momentálne jazdci Teamu Sky, ktorí sa starajú o žltého Gerainta Thomasa. Vyzerá to ale tak, že hlavné pole nechá skupinu odísť a zrejme sa napokon vytvorí až šesťčlenný únik.

202 km Tak už vám môžeme predstaviť kompletnú trojicu, ktorá si vytvorila približne 15-sekundový náskok. Vpredu sú okrem spomínaného Adama Hansena z tímu Lotto Soudal aj Nils Politt z Kaťuše – Alpecin a Romain Hardy zo zoskupenia Fortuneo – Oscaro.

204 km Úvod etapy bol mierne do kopca a teraz by malo nasledovať krátke klesanie. Vpredu máme aktuálne troch jazdcov okolo Adama Hansena a za pelotónom sa vytvára ďalšia, oveľa početnejšia skupina. Uvidíme ako na túto situáciu zareaguje pelotón.

207 km Okrem tímu Direct Energie sa snaží rozvíriť tempo aj tím Lotto Soudal. V úvode sme videli vpredu Thomasa De Genta a teraz trošku natiahol pelotón Adam Hansen. Dokonca sa teraz vytvorila trojčlenná vedúca skupina.

209 km Opäť sledujeme snahu prokontinentálnych tímov, ktoré chcú upútať na seba pozornosť. Na čelo sa dostal Sylvain Chavanel, ale zatiaľ sa mu nepodarilo vytvoriť náskok. Okrem toho sme v pelotóne videli aj Tonyho Galopina, ktorý má veľkú smolu. Spadol v časovke a nevyhol sa ani včerajšiemu pádu pri kruhovom objazde.

212 km Začiatok dnešnej etapy bude tradične patriť pokusom o vytvorenie úniku. Vpredu by sa mal držať Taylor Phinney z tímu Cannondale – Drapac, ktorý vezie bodkovaný dres a prvá horská prémia príde na rad už po 18 kilometroch.

ŠTART Tretia etapa tohtoročnej edície Tour de France sa práve začala. Úvod dnešných pretekov je špeciálny pre skúseného Belgičana Philippa Gilberta, ktorý sa narodil práve v štartovacom meste Verviers.

Najslávnejšie cyklistické preteky dnes pokračujú treťou etapou. Tá bude špecifická, keďže cyklisti budú prechádzať cez Belgicko, Luxembursko a Francúzsko. Oficiálny štart typologicky skôr klasikárskej etapy je v belgickom meste Verviers naplánovaný o 12:25 hod.



TRIUMF KITTELA ČI SKVELÁ JAZDA ÚNIKU



Počas včerajšej etapy cyklisti definitívne opustili Nemecko a o víťazstvo zabojovali v meste Liége. V treťom najväčšom meste Belgicka uspel Marcel Kittel, keď na cieľovej páske zdolal Arnauda Démara a Andrého Greipela. Do posledných kilometrov bojovali o triumf aj dvaja jazdci z etapového úniku. Taylor Phinney a Yoann Offredo boli dostihnutí 1000 metrov pred cieľom, ale za svoju snahu boli čiastočne odmenení. Američan vyhral obe horské prémie a dnes si tak oblečie bodkovaný dres. Na druhej strane Francúz dostal červené číslo pre najbojovnejšieho jazdca etapy.



Spomínaný nemecký víťaz z tímu Quick-Step Floors si vybojoval zelené tričko a okrem toho sa vďaka bonifikačným sekundám zaradil na tretie miesto celkového poradia. Na méte 30 kilometrov pred cieľom sme videli hromadný pád, na ktorý doplatili až štyria cyklisti tímu Kaťuša – Alpecin. Na zemi skončil aj Tony Martin, a tak nemohol vytvoriť Alexandrovi Kristoffovi dobrú pozíciu pre záverečný špurt. Cieľ napokon nevidel len zranený Luke Durbridge, a tak do dnešnej etapy by malo nastúpiť 195 cyklistov.



ZVLNENÁ ETAPA VYVRCHOLÍ STÚPANÍM



Profil tretej etapy je veľmi pestrý a podľa odborníkov by mal vyhovovať najmä klasikárom. Etapa meria celkovo 212,5 kilometra, pričom sa bude štartovať vo Verviers, teda v rodnom meste Philippa Gilberta. Pretekári zabojujú o cenné body na jednej rýchlostnej a piatich horských prémiách. Už po 18 kilometroch čaká na cyklistov stúpanie Côte de Sart, ktoré meria 2800 metrov s priemerným sklonom 5,1%. Jednoznačne najťažšie stúpanie príde na rad 92 kilometrov pred cieľom. Má síce len niečo cez dva kilometre, ale pretekári sa budú musieť popasovať so sklonom 9,3%.



Posledné dve horské prémie sú už na francúzskom území, záverečná je dokonca cieľovým stúpaním s takmer šesťpercentným sklonom. Na Longwy to bude taktická bitka a zrejme budeme vidieť súboj malej skupinky, ktorá sa odtrhne a zabojuje o etapový triumf. Po včerajšom desiatom mieste bol Peter Sagan nahnevaný, ale dnes by to mohol byť jeho deň. V jarných klasikách mal veľmi dobrú formu a nebyť poriadneho kusu smoly, mohol bojovať o titul na väčšine monumentálnych klasík. Okrem nášho cyklistu patria k horúcim favoritom aj Michael Matthews alebo Greg van Avermaet.