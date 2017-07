ŠOK! Sagan Tour de France nedokončí! Pre brutálne zloženie súpera ho diskvalifikovali!

Jazdec tímu Bora-Hansgrohe približne 50 m pred cieľom etapy vystrčil lakeť, zasiahol vedľa neho šprintujúceho Cavendisha, ktorý vletel do ochrannej bariéry. Následne cez neho prepadli ďalší jazdci. Sagan sa hneď po finiši išiel Britovi k tímovému autobusu ospravedlniť, ale trestu sa nevyhol. Špurtér stajne Dimension Data skončil s krvavým zranením v nemocnici, pri nepríjemnom páde utrpel zranenie ramena.

Sagan finišoval v utorok pôvodne na druhom mieste za víťazným Arnaudom Demarom. Následne ale dostal 30-sekundovú penalizáciu a odobrali mu 80 bodov. Neskôr však pretekárska jury ešte niekoľkokrát preskúmala video z incidentu a rozhodla o úplnej diskvalifikácii dvojnásobného majstra sveta.

Podľa nej Sagan priamo zavinil Cavendishov pád. Verdikt oznámila niekoľko hodín po finiši etapy na rýchlo zvolanej tlačovej konferencii v miestnom press centre. "Rozhodli sme sa vylúčiť Petra Sagana z Tour de France 2017 po búrlivom finiši vo Vitteli, kde svojím konaním ohrozil niekoľkých jazdcov, vrátane Marka Cavendisha a ďalších pretekárov, ktorí boli zapojení do pádu," citovala agentúra AP predsedu jury Philippa Mariena.

Cavendisha ležiac na zemi ešte prešli kolesami John Degenkolb (Trek-Segafredo) a Ben Swift (UAE Emirates). Podľa AP vyšetrenia v nemocnici ukázali, že Brit sa vyhol zlomeninám. Zatiaľ nie je známe, či sa postaví na štart 5. etapy.

"Nevedel som, že mám napravo Marka Cavendisha, iba som sa snažil ísť v háku za Kristoffom. Taký je šprint, samozrejme, veľmi ma mrzí, čo sa stalo Markovi. Nie je pekné to vidieť," uviedol Peter Sagan v prvom televíznom interview, keď sa o penalizácii ešte ani neuvažovalo.

"So Saganom nemám žiadne problémy, ale vôbec tomu nechápem. Keby do mňa narazil, tak nepoviem, ale lakeť... Stáva sa to, ale chcel by som vedieť, prečo použil lakeť. Určite mi budú musieť zašiť prst na ruke. Bolesť v ramene by mohla súvisieť aj s predchádzajúcim zranením. Nie som lekár, ale pocitovo sa necítim dobre," rozčuľoval sa po pretekoch Cavendish, ktorý ihneď putoval na vyšetrenia do nemocnice.

FOTO Luxus Petra Sagana: Takto si žije cyklistický kráľ!

FOTO Našli sme luxusnú rezidenciu Sagana v Monaku: Pozrite, koľko za ňu vysolil!

FOTO VNÚTRI Peter Sagan na pohrebe svojho kolegu: S manželkou by ste ho možno ani nespoznali!

FOTO Športovci odhodili zábrany a dresy: Hantuchová je TOP, Zdeno Chára šokoval!