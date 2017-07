Tour začína naberať na obrátkach: V žltom je opäť kráľ posledných rokov, no etapu nevyhral!

Prvá horská previerka 104. ročníka Tour de France ukázala fantastickú formu Fabia Arua, na ktorého správne načasovaný útok dnes nedokázal nikto zareagovať. Chris Froome a Richie Porte, snáď najväčší papieroví favoriti na celkové víťazstvo pred začiatkom pretekov, finišovali spoločne. S miernym odstupom prišli do cieľa Alberto Contador a za ním aj Nairo Quintana. Táto dvojica síce nakoniec až takú časovú stratu nenabrala, no zdá sa, že do boja o žltý dres sa nezapojí.

Pekný deň prajem všetkým cyklistickým priaznivcom. Pozývam vás k sledovaniu priameho prenosu z 5. etapy 104. ročníka Tour de France. Trasa vedie z Vittel do Planche Belles Filles a meria 160,5 kilometra. Dnes je na programe prvá konfrontácia jazdcov na celkové poradie, ktorá načrtne ich formu a pripravenosť.



Pokojná etapa s hektickým záverom a diskvalifikáciou Petra Sagana



Štvrtá etapa bola typickou tranzitnou etapou. Jej veľkým hrdinom bol belgický pretekár Guillaume Van Keirsbulck, ktorý ako jediný cyklista prejavil záujem ísť do úniku a nakoniec v samostatnej jazde pred pelotónom strávil takmer 190 kilometrov. Pred rozhodujúcou fázou bol pohltený hlavným poľom a etapa podľa predpokladov vyvrcholila hromadným dojazdom. Pri nájazde do posledného kilometra sa v pelotóne odohral prvý pád, pre ktorý sa rozdelil a na samotnom čele ostalo len niekoľko pretekárov. Takto vypadol z boja o triumf favorizovaný Marcel Kittel. Pád zastavil aj držiteľa žltého dresu Gerainta Thomasa, ale ten už bol v ochrannej zóne a aj keď prišiel do cieľa so stratou, o priebežné prvenstvo v celkovej klasifikácii neprišiel. Druhý pád sa stal pri samotnom špurte. Mark Cavendish sa na pravej strane dostal do kontaktu s Petrom Saganom a nepríjemne vrazil do bariéry. Britský cyklista následne spadol na cestu a prepadli cez neho aj ďalší dvaja pretekári. Sagan pokračoval v špurte a nakoniec finišoval druhý za víťazným Arnaudom Démarom, ktorý sa okrem triumfu tešil aj z oblečenia do zeleného dresu. Tretiu pozíciu obsadil Alexander Kristoff. Po skončení etapy sa pozornosť sústredila najmä na stret Sagana s Cavendishom. Slovenský cyklista sa hneď vybral k tímovému autobusu Dimension Data skontrolovať stav svojho britského súpera, ktorý vyšiel z pádu poriadne doudieraný a s poranením ruky. Rozhodcovská komisia pripísala zodpovednosť za pád Petrovi Saganovi, ktorého potrestala odsunutím z druhej pozície, časovou penalizáciou a odčítaním bodov zo súťaže o zelený dres, aby ho o niekoľko minút neskôr dokonca diskvalifikovala z Tour de France! 104. ročník najslávnejších cyklistických pretekov tak bude pokračovať bez svetového šampióna, zelený dres spozná počas aktuálnej edície nového majiteľa.



Prvá horská previerka



5. etapa prvýkrát preverí formu všetkých pretekárov, ktorí sa zameriavajú na celkovú klasifikáciu. Na trati sú situované dve kategorizované stúpania – Côte d'Esmoulières tretej kategórie a cieľový kopec La Planche des Belles Filles. Horská prémia prvej kategórie meria takmer šesť kilometrov a jej priemerné prevýšenie je 8,5%. La Planche des Belles Filles poslúži jednotlivým favoritom na otestovanie svojich nôh, ale aj na vyskúšanie si súperov. Na rovnakom stúpaní finišovala aj jedna z etáp Tour de France 2012. Tá sa skončila dominantným predstavením tímu Sky, Chris Froome, ktorý bol v spomínanom ročníku dvorným domestikom Bradleyho Wigginsa a vrchovatou mierou mu pomohol k zisku žltého dresu, sa vtedy tešil zo svojho prvého etapového víťazstva na Starej dáme. Scenárov, ako môže skončiť dnešná etapa, je viac. Cieľový kopec obsahuje pasáže s jedenásťpercentným, trinásťpercentným, ale aj dvadsaťpercentným sklonom. Pretekári sa môžu dopracovať za etapovým víťazstvom buď útokom, alebo šprintom na záverečných metroch z nejakej skupiny. Favoritov je viacero, ťažko vybrať jedno meno. V každom prípade budeme veľmi zvedaví, aké karty rozdá prvá horská previerka na aktuálnom ročníku jednotlivým ašpirantom na vysoké umiestnenie v celkovom poradí.