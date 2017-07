Ďalšia veľká bitka šprintérov na Tour: Favoritov bolo veľa, ale len jeden zvíťazil!

Všetkým priaznivcom cyklistiky prajem príjemné štvrtkové popoludnie. Pozývam vás k sledovaniu priameho prenosu z najslávnejších pretekov sveta. Tour de France dnes pokračuje šiestou etapou, ktorá vedie z Vesoul do Troyes a má 216 kilometrov.



Úvodný horský test zvládol najlepšie Fabio Aru, v cieli sa menili držitelia troch dresov



Únik piatej etapy sa vytvoril rýchlo po štarte a dostalo sa doň osem cyklistov – Jan Bakelants (AG2R-La Mondiale), Mickaël Delage (FDJ), Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), Philippe Gilbert (Quick-Step Floors), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Thomas Voeckler (Direct Energie), Dylan Van Baarle (Cannondale-Drapac) a Pierre-Luc Périchon (Fortuneo-Oscaro). Vedenia pelotónu sa chopil tím BMC a unikajúcej partii neumožnil veľký náskok. Rozdiel medzi hlavným poľom a vedúcimi pretekármi bol kontrolovaný a pohyboval sa od dvoch k trom minútam. Najvytrvalejšími cyklistami z úniku boli Jan Bakelants a narodeninový oslávenec Philippe Gilbert, ktorí vo dvojici vydržali pred pelotónom až na začiatok finálového kopca. 2,4 kilometra pred cieľom nastúpil zo značne vyselektovanej hlavnej skupiny Fabio Aru. O kilometer neskôr už opustil Chrisa Froomea aj Geraint Thomas a obhajca celkového víťazstva zrýchlil tempo medzi favoritmi. Nestačili mu Contador či Quintana, ale zachytili sa ho Porte, Bardet a Martin. Taliansky cyklista Fabio Aru zvládol individuálny atak famózne a finišoval s náskokom šestnástich sekúnd pred Danielom Martinom. Chris Froome a Richie Porte si prišli v rovnakom čase po tretiu a štvrtú priečku. Contador a Quintana nakoniec nestratili až tak veľa času, ale ukázalo sa, že s nimi zrejme nemožno počítať v boji o pódium celkovej klasifikácie. V cieli sa prezliekali tri dresy – do žltého sa dostal Chris Froome, do bieleho pre najlepšieho cyklistu do 25 rokov Simon Yates a bodkovaný dres prináleží vďaka víťazstvu na cieľovom kopci, ktorý bol zároveň horskou prémiou prvej kategórie, Fabiovi Aruovi. Prvá konfrontácia vrchárov na tohtoročnej Tour de France naznačila, že najväčšími súpermi Chrisa Froomea v súboji o celkové prvenstvo by mali byť Fabio Aru, Richie Porte a Romain Bardet. Bola to však len prvá etapa s náročnejším profilom, preto ešte o ničom nerozhodla a ani po nej nemožno vynášať súdy o jednotlivých favoritoch. Koniec koncov, Tour je stále ešte len na začiatku.



Tretia šanca pre špurtérov



Po úvodnej prezentácii pretekárov na celkové poradie nasleduje ďalšia šprintérska etapa, v poradí tretia v itinerári 104. ročníka Tour de France. Na trati sa nachádzajú dve horské prémie štvrtej kategórie, ktoré však nebudú mať na vývoj etapy žiadny vplyv. Šprintérske tímy nebudú mať problém so stiahnutím úniku. Ak sa nič mimoriadne nestane, etapa skončí hromadným dojazdom. Budeme zvedaví, ako záverečný špurt o víťazstvo ovplyvnia známe udalosti z koncovky štvrtej etapy. Ašpiranti na etapový vavrín sú jasní, Arnuad Démare a Marcel Kittel budú chcieť pridať druhý víťazný zárez, ostatní borci zas zaznamenať premiérový.