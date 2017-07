Kopce na Tour de France priniesli nečakaného víťaza: V boji o žltý dres všetko po starom

Dvadsaťštyriročný jazdec prokontinentálneho tímu Direct Énergie sa osamostatnil z deväťčlenného úniku 18 km pred cieľom na poslednom stúpaní dňa prvej kategórie Côte de la Combe de Laisia (dĺžka 11,7 km, priemerný sklon 6,4 %) a napriek kŕčom v posledných piatich kilometroch svoje úsilie doviedol do úspešného konca.

Calmejane dosiahol siedme víťazstvo v tejto sezóne a druhé v kariére na podujatí World Tour po vlaňajšom úspechu na Vuelte. Rodák z Albi sa po sobote oblečie aj do bodkovaného dresu lídra vrchárskej súťaže. Od roku 2001 bol majiteľom tohto trička na Tour de France vždy aspoň jeden Francúz. Talentovaného cyklistu vyhlásili aj za najbojovnejšieho jazdca sobotňajšej etapy.

Na druhom mieste skončil Holanďan Robert Gesink z tímu LottoNL-Jumbo s mankom 37 sekúnd, tretiu priečku s odstupom 50 sekúnd obsadil Francúz Guillaume Martin zo zoskupenia Wanty-Groupe Gobert. "Chcel som dnes vyhrať, ale niekto iný bol lepší. Snažil som vpredu striasť sa súperov, aj sa mi podarilo odísť od Pauwelsa a Rochea, ale potom som už nemal síl. Calmejane mal kŕče, ale moje nohy na tom neboli o nič lepšie," povedal Gesink. V boji o žltý dres sa nič nezmenilo, vedie naďalej Christopher Froome pred svojím tímovým kolegom zo Sky Geraintom Thomasom.

Začiatok online prenosu:

08. 07. 2017, 12:25 2. Robert Gesink (LottoNL-Jumbo), 3. Guillame Martin (Wanty - Groupe Gobert)



Štatistiky: Výsledky šprintérskej prémie v Montronde::

1. André Greipel (Lotto-Soudal) 20 bodov

2. Michael Matthews (Team Sunweb) 17 bodov

3. Marcel Kittel (Quick-Step Floors) 15 bodov

4. Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) 13 bodov

5. Alexander Kristoff (Kaťuša-Alpecin)11 bodov

6. Alexis Vuillermoz (AG2R La Mondiale) 10 bodov

7. Tony Gallopin (Lotto Soudal) 9 bodov

8. Jack Bauer (Cannondale-Drapac) 8 bodov

9. Lilian Calmejane (Direct Energie) 7 bodov

10. Danilo Wyss (BMC Racing) 6 bodov

11. Sylvain Chavanel (Direct Energie) 5 bodov

12. Rudy Molard (FDJ) 4 body

13. Warren Barguil (Team Sunweb) 3 body

14. Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) 2 body

15. Fabio Sabatini (Quick-Step Floors) 1 bod



Výsledky horskej prémie 3. kategórie Col de la Joux::

1. Warren Barguil (Team Sunweb) 2 body

2. Serge Pauwels (Dimension Data) 1 bod



Výsledky horskej prémie 2. kategórie Côte de Viry::

1. Warren Barguil (Team Sunweb) 5 bodov

2. Jan Bakelants (AG2R La Mondiale) 3 body

3. Serge Pauwels (Dimension Data) 2 body

4. Greg Van Avermaet (BMC Racing Team) 1 bod



Výsledky horskej prémie 1. kategórie Côte de la Combe de Laisia::

1. Lilian Calmejane (Direct Energie) 10 bodov

2. Robert Gesink (Lotto NL-Jumbo) 8 bodov

3. Guillaume Martin (Wanty Groupe Gobbert) 6 bodov

4. Nicolas Roche (BMC Racing) 4 body

5. Serge Pauwels (Dimension Data) 2 body

6. Brice Feillu (Fortuneo-Oscaro) 1 bod

Prvú porciu kilometrov z náročného víkendového programu má pelotón 104. ročníka Tour de France. Víťazom 8. etapy s cieľom v Station des Rousses sa stal mladý francúzsky cyklista z tímu Direct Energie Lilian Calmejane, ktorý si navyše vďaka zisku 10 bodov na stúpaní prvej kategórie Côte de la Combe de Laisia vybojoval aj možnosť obliecť si v zajtrajšej etape bodkovaný dres pre priebežne najlepšieho vrchára. Favoriti na celkové poradie sa dnes strážili, zajtra by to však mali na mimoriadne náročnom profile rozbaliť naplno. Na dnes je to odo mňa všetko, teším sa na vás aj zajtra! Majte ešte pekný zvyšok dnešného dňa!

8. etapa Tour de France 2017 sa skončila!

Tretie miesto napokon patrí dnes veľmi nenápadne jazdiacemu Guillameovi Martinovi z Wanty – Groupe Gobbert. Skupina hlavných favoritov prišla pokope, na piatom mieste sa v nej umiestnil Roman Kreuziger z Oricy-Scott.

Na druhom mieste končí so stratou 37 sekúnd Robert Gesink z Lotto NL-Jumbo, ktorý sa ešte udržal pred tou skupinou hlavných favoritov.

CIEĽ Víťazom 8. etapy 104.ročníka Tour de France s cieľom v Station des Rousses stáva Lilian Calmejane z tímu Direct Energie!

1 km Lilian Calmejan má pred sebou posledný kilometer dnešnej mimoriadne náročnej etapy!

2 km Lilian Calmejane z tímu Direct Energie mieri do cieľa dnešnej etapy a vyzerá to tak, že už mu víťazstvo v dnešnom dojazde nič nezoberie! V skupine za vedúcim pretekárom sa začína nastupovať.

3 km Tak toto je úctyhodný výkon Liliana Calmejanea, ktorý sa vzoprel tým obrovským kŕčom, ktoré pred malou chvíľou dostal a šliape, čo to dá. Sekundu po sekundičke sa však k nemu približuje Robert Gesink. Tak toto bude ešte veľmi zaujímavé. Gesink stráca ešte takmer 40 sekúnd.

5 km Tak pozor! Lilian Calmejane 5 kilometrov pred cieľom dostáva do lýtka pravej nohy obrovské kŕče a posledné metre tejto etapy ho budú ešte poriadne bolieť! Mladý Francúz bojuje, čo to dá!

7 km Lilian Calmejane je, zdá sa, po náročnom výstupe na stúpanie 1. kategórie aj naďalej plný síl a s jeho šancami na triumf v dnešnej etape to začína vyzerať veľmi nádejne. Cieľ v Station des Rousses sa stále viac približuje.

10 km Lilianovi Calmejanovi zostáva do cieľa dnešnej mimoriadne náročnej etapy presne 10 kilometrov. Momentálne ho čaká trasa ako na hojdačke. Najprv krátky zjazda a potom to už bude takpovediac hore-dole.

12 km Lilian Calmejane vystúpal na Côte de la Combe de Laisia ako prvý a pripisuje si tak 10 bodov do súťaže o najlepšieho vrchára. Zajtra sa tak tento mladý pretekár zoskupenia Direct Energie oblečie do bodkovaného dresu.

13 km Vedúca štvorica sa úplne roztrhala. Na čele pretekov je teraz Lilian Calmejane v drese Direct Energie, za ním sa vydal Robert Gesink (Lotto NL-Jumbo), ktorý stráca približne 10 sekúnd. Calmejane v tomto momente bojuje o to, aby sa zajtra obliekol do bodkovaného dresu pre najlepšieho vrchára. Skupina s Chrisom Froomeom stráca 1:40 minút. Medzi týmito dvoma skupinami sa však ešte nachádzajú jazdci z tej pôvodnej šesťčlennej skupiny.

15 km Z vedúcej skupinky odpadol okrem Warren Barguila, ktorý v záverečnom stúpaní dnešného dňa precenil svoje schopnosti, stráca už aj Michael Valgren. Ten zase stratil veľké množstvo síl v snahe dotiahnuť sa na absolútne čelo pretekov. Vpredu tak zostávajú Lilian Calmejane, Nicholas Roche, Robert Gesink a Serge Pauwels. Ani táto štvorica však už nespolupracuje. Vrchol Côte de la Combe de Laisia sa totiž blíži.

18 km Na úplnom čele pretekov máme momentálne šesticu jazdcov: Warren Barguil (Team Sunweb), Nicholas Roche (BMC Racing Team), Lilian Calmejane (Direct Energie), Serge Pauwels (Dimension Data) Robert Gesink (Lotto NL-Jumbo) a tak isto aj Michael Valgren z Teamu Astana. Aj v tejto skupine sa však začína nastupovať, keď aktivitou hýri najmä Nicholas Roche, naopak, stráca Warren Barguil. Skupina okolo Chrisa Froomea stráca približne 80 sekúnd.

21 km Vo vedúcej skupine sa už v tejto chvíli začína taktizovať. Nastúpiť sa pokúsil Warren Barguil, reagoval len Robert Gesink. Na toto tempo už nestačí Greg van Avermaet, ktorý tak dnes o víťazstvo bojovať nebude. Pelotón stráca 1:15 minúty. Medzitým "odpadáva" aj Jan Bakelants.

23 km Pred malou chvíľou začalo osem cyklistov stúpať na posledné stúpanie dnešného dňa. Vrchol Côte de la Combe de Laisia je 12 kilometrov pred cieľom. Pelotón aktuálne stráca na čelo pretekov menej ako jeden a pol minúty, a tak nás čaká veľmi zaujímavý záver toho dnešného dňa.

25 km Do cieľa dnešnej etapy zostáva 25 kilometrov. Nepotrvá dlho a jazdci na čele začnú stúpať na posledný kopec dnešného dňa, ktorým je Côte de la Combe de Laisia. Michael Valgren v drese Teamu Astana sa naďalej snaží dotiahnuť do vedúcej skupiny, stále však stráca približne 20 sekúnd.

28 km Špeciálny význam má dnešná etapa pre pretekára AG2R La Mondiale Alexisa Vuillermoza, ktorý sa práve v tomto kraji narodil a v tejto chvíli zdraví rodákov, ktorí mu prišli dnes fandiť. Aj Vuillermoz bol medzi tými cyklistami, ktorí sa v úvode etapy snažili dostať do úniku dňa.

30 km Dnes sme si ešte nespomínali jedniného slovenského pretekára v pelotóne 104. ročníka Tour de France, ktorým je aktuálny majster Slovenska Juraj Sagan. Ten sa momentálne nachádza v skupine napríklad s Lukeom Roweom z Teamu Sky alebo Arnaudom Démareom z FDJ, ktorá stráca približne 20 minút.

34 km Zopakujme si, že na úplnom čele máme osem cyklistov: Serge Pauwels (Dimension Data), Warren Barguil (Team Sunweb), Nicholas Roche a Greg van Avermaet (obaja BMC Racing), Lilian Calmejane (Direct Energie), Jan Bakelants (AG2R La Mondiale), Simon Clarke (Cannondale-Drapac) a Robert Gesink (Lotto NL-Jumbo). Za nimi zaostáva približne 25 prenasledovateľov o viac ako minútu. Z tejto skupiny sa však snaží odpútať Michael Valgren z Teamu Astana. Pelotón stráca dve minúty.

37 km Chris Froome sa síce na zemi neocitol, avšak v momente, keď mal pretekár v žltom tričku problémy sa napokon na zemi ocitol Geraint Thomas. Ten však už stratu na skupinu favoritov dokázal dohnať a je späť pri svojom lídrovi.

40 km Grafika priameho prenosu nám práve ponúkla zaujímavé číslo. Priemerná rýchlosť dnešnej etapy by mala byť v tejto chvíli takmer 44 kilometrov za hodinu, čo je vzhľadom na profil etapy veľmi solídne číslo.

42 km Aktuálna situácia z dnešnej etapy hovorí o tom, že na čele sa nachádza osem cyklistov, s náskokom asi 45 sekúnd na početnú skupinu prenasledovateľov. Pelotón s Chrisom Froomeom stráca približne 3 minúty. Práve pretekár v žltom drese mal v zjazde z Côte de Viry mierne problémy, všetko sa to zaobišlo bez pádu.

44 km Cyklisti už momentálne absolvujú krátke klesanie z vrcholu Côte de Viry. O malú chvíľu sa však profil trate znova trochu zvlní, až sa pretekári dostanú pod vrchol dnešného najťažšieho stúpania Côte de la Combe de Laisia.

47 km Pelotón prišiel vrcholom stúpania Côte de Viry so stratou presne 2:30 minút. Na čele je naďalej osem pretekárov Jan Bakelants, Warren Barguil, Serge Pauwels, Lilian Calmejane, Nicholas Roche, Simon Clarke, Greg van Avermaet a Robert Gesink.

49 km Tesne pod vrcholom stúpania Côte de Viry sa nám to poriadne premiešalo, odpútala sa štvorica Warren Barguil, Jan Bakelants, Greg van Avermaet a Serge Pauwels. Súboj o 5 bodov do súťaže o najlepšieho vrchára napokon vyznel najlepšie pre Warrena Barguila, ktorý tak vyhráva aj druhú vrchársku prémiu dnešného dňa.

52 km Do úplného čela pretekov sa už pomaly doťahuje spomínané duo Calmejane, Talansky, naopak zaostávať začínajú Michael Matthews s Diego Ulissim. Najmä šprintér Teamu Sunweb dnes ale podáva až prekvapivo kvalitný výkon v náročných stúpaniach.

54 km Zo skupiny prenasledovateľov sa odpútala dvojica Andrew Talansky (Cannondale-Drapac) a Lilian Calmejane z tímu Direct Energie. Tento celok tak dnes ukazuje obrovskú snahu o víťazstvo v etape.

56,5km Vedúca osemčlenná skupina začína v tomto momente stúpať na stúpanie druhej kategórie Côte de Viry, na vrchole ktorého si štyria pretekári rozdelia postupne 5,3,2 a 1 bod do súťaže o bodkovaný dres.

59 km Veľmi dobrú robotu v tej mimoriadne početnej skupine prenasledovateľov odvádzajú pretekári tímu Direct Energie. Romain Sicard a Perrig Quéméneur sťahujú sekundičku po sekundičke a ich strata na vedúcich pretekárov je už menej ako 40 sekúnd.

62km Absolútne čelo pretekov sa pomaly blíži k začiatku stúpania druhej kategórie Côte de Viry, ktoré sa začína 56 kilometrov pred cieľom. Príliš veľký náskok si ale skupina okolo Warrena Barguila pod tento kopec neprinesie.

67km Vedúcu osmičku pretekárov naďalej stíha zvyšok tej pôvodnej 50-člennej skupiny, v ktorej sa nachádza asi 40 cyklistov. Rozdiel medzi týmito dvoma skupinami je presne 1 minúta, v pelotóne začína poriadne pracovať Team Sky. Skupina favoritov na celkové poradie stráca 2:40 minút.

72 km K spomínanej štvorici sa pridávajú ďalší jazdci a vytvára sa nám veľmi zaujímavá skupina. Okrem Barguila, Pauwelsa, Ulissiho, Matthewsa a van Avermaeta tam vidíme už aj Mattea Trentina z Quick-Stepu Floors a Jana Bakelantsa v drese AG2R La Mondiale.

77km Za Warrenom Barguilom a Sergeom Pauwelsom sa v ďalšom kratučkom stúpaní vydala štvorica Diego Ulissi (UAE), Michael Matthews (Sunweb), Greg Van Avermaet (BMC) a Marcus Burghardt (Bora), ktorá stráca približne 20 sekúnd.

79km Do cieľa dnešnej etapy zostáva už menej ako 80 kilometrov. Náskok vedúceho dua v prudkom zjazde z vrcholu stúpania druhej kategórie logicky klesol, Chris Froome so svojimi spolujazdcami v balíku hlavných favoritov stráca momentálne niečo viac ako tri minúty, prenasledovatelia Barguila s Pauwelsom zaostávajú prilbižne o 40 sekúnd.

82 km V týchto chvíľach už podstatná časť celého štartového poľa absolvuje dlhé klesanie, ktoré cyklistov zavedie až pod vrchol Côte de Viry. Na tento kopec druhej kategórie sa začne stúpať 56 kilometrov pred cieľom dnešnej etapy.

85 km Dva body za víťazstvo na prvej bodovanej horskej prémii dnešného dňa Col de la Joux si pripísal francúzsky pretekár zo zoskupenia Sunweb Warren Barguil, jeden bod zostal pre Belgičana Sergea Pauwelsa z Dimension Data. Na vrchole stúpania mala táto dvojica pred veľkou skupinou prenasledovateľov náskok približne jednej minúty, pelotón strácal 3 a pol minúty.

88,5km Z vedúcej skupiny sa odpútala dvojica mimoriadne kvalitných vrchárov Warren Barguil v drese Teamu Sunweb a Serge Pauwels z tímu Dimension Data, ktorá si vytvorila pred svojimi konkurentmi mierny náskok.

91km Tak a v tomto momente pretekári na úplnom čele pretekov už stúpajú na prvý bodovaný kopec dnešného dňa, ktorým je stúpanie tretej kategórie Col de la Joux s dĺžkou 6,1 kilometra a priemerným sklonom 4,7%.

92km Sylvain Chavanel bol pred dnešnou etapou veľmi motivovaný aj vzhľadom na spomienku na svoje víťazstvo spred siedmich rokov: "Je to užasné sa sem vrátiť. To víťazstvo je jedna z mojich najkrajších cyklistických spomienok."

95km Do 13-člennej skupiny na úplnom čele sa pridali aj Marcus Burghardt (Bora-Hansgrohe), Matteo Trentin (Quick-Step Floors) a Warren Barguil (Sunweb). Pelotón, v ktorom je aj Chris Froome v žltom drese stráca viac ako 3 a pol minúty.

98,5km Pri prejazde občerstvovacou stanicou mal veľké problémy s taškou jeden z pretekárov Dimension Data. Naopak, do úplného čela pretekov sa dostali Jan Bakelants and Mathias Frank (AG2R-La Mondiale), Koen de Kort (Trek-Segafredo), Michael Schär and Greg Van Avermaet (BMC), Michael Valgren (Astana), Jens Keukeleire (Orica-Scott), Serge Pauwels (Dimension Data), Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Laurens ten Dam (Sunweb), Lilian Calmejane (Direct Energie) a Alberto Bettiol (Cannondale-Drapac).

100km Do konca dnešnej etapy nám zostáva presne 100 kilometrov a vyzerá to tak, že dnes sa rozhodne nudiť nebudeme. Z tej spomínanej obrovsky početnej skupiny skúša nastupovať hneď niekoľko pretekárov. Bora-hansgrohe, tím slovenského majstra Juraja Sagana, tam má zastúpenie v podobe Emmanuela Buchmanna. O 15 kilometrov začnú cyklisti stúpať na horskú prémiu tretej kategórie Col de la Joux, kde sa nám situácia určite znova zmení.

103km Z úplného čela pretekov sa snaží odpútať približne desiatka jazdcov, náskok vedúcej skupiny medzitým stúpa už k hranici tri a pol minúty.

106km Na čele pretekov sa nám to zaujímavými menami len henží. Vidíme tam znova aktívneho Grega van Avermaeta, Mikela Landu, Andrewa Talanskyho, Daryla Impeyho a ďalších. V celkovom poradí si z členov vedúcej mimoriadne početnej skupiny vedie najlepšie Pierre Latour z AG2R La Mondiale, ktorému patrí priebežne 12. priečka.

109km Tak dnešná etapa sa nám vyvíja teda mimoriadne zaujímavo. Po hodine a pol jazdenia sa nám na čele vytvorila až 50 členná skupina, ktorá sa na zvyšok štartového poľa vytvorila náskok 2:45 minúty.

112km Tak a na čele sa nám v tejto chvíli vytvorili obrovsky početná skupina. Podľa oficiálnej časomiery pretekov by sa v nej malo nachádzať až 50 pretekárov! Náskok tejto veľkej skupiny na zvyšok pelotónu s Chrisom Froomeom stúpol už na 1:15 min.

114km Nervozita na čele pelotónu zatiaľ nahráva štvorici Marcus Burghadt, Cyril Lemoine, Mattias Frank a Diego Ulissi, ktorých náskok stúpol už na viac ako 30 sekúnd. Uvidíme, či práve toto kvarteto napokon vytvorí ten únik dňa, na ktorý čakáme už takmer 90 minút.

117km Z pelotónu sa v tejto chvíli snaží odpútať ďalšia pomerne početná skupina pretekárov. Asi dvadsiatka jazdcov sa však v krátkom technickom zjazde po sebe obzerá a zatiaľ to pre nich nádejne nevyzerá.

120km Štvorica Marcus Burghardt (Bora-Hansgrohe), Mattias Frank (AG2R La Mondiale), Cyril Lemoine (Cofidis) a Diego Ulissi (UAE) naďalej "visí" pred pelotónom, avšak len s náskokom okolo 10 sekúnd.

124km Z vedúcej skupiny pred malou chvíľou vypadol Jascha Sütterlin, jazdec Movistaru sa tak dnes do úniku pravdepodobne neprapracuje. Na čele ho vystriedal Diego Ulissi z Tímu Spojených Arabských Emirátov. Vedúca štvorica sa však zatiaľ nedokázala výraznejšie odpútať od zvyšku štartového poľa.

127km Tak profil dnešnej etapy sa znova trochu zdvihol a z pelotónu znova vyrážajú ďalší a ďalší pretekári. Štvorica na čele má medzitým náskok okolo pol minúty, ale aj to sme tu už dnes mali.

132km V tejto chvíli to znova skúša kvarteto pretekárov. Vidíme tam Marcusa Burghardta, nemeckého majstra v drese Bora-Hansgrohe, Mattiasa Franka z AG2R La Mondiale, Cyrila Lemoinea z Cofidisu, ale aj Jascha Sütterlin z Movistaru. Zatiaľ si však výraznejší náskok nevytvorili.

134km No a po súboji šprintérov znova sledujeme na čele pelotónu jeden nástup za druhým. Medzi cyklistami, ktorí sa snažia dostať do čela pretekov, je aj český pretekár tímu Bahrain-Merida Ondřej Cink. Naopak, skupina okolo Arnauda Démarea už v tejto chvíli stráca na pelotón štyri minúty.

137km Od začiatku etapy sa dnes ide veľmi rýchlo, o čom svedčí aj fakt, že za úvodnú hodinu prešiel pelotón z celkovej porcie 187 kilometrov až 47,5 kilometra.

139km Medzi pretekármi, ktorí už v tejto chvíli zaostávajú za pelotón, je prekvapivo aj Tim Wellens v drese Lotto-Soudal. Tento Belgičan pred začiatkom etapy avizoval, že by dnes bol rád členom úniku dňa.

142km Na šprintérskej prémii v Montronde to napokon bol veľký súboj medzi Michaelom Matthewsom, Marcelom Kittelom a Andrém Greipelom. Napokon si 20 bodov do súťaže o zelený dres pripíše André Greipel, ktorý prešpurtoval Matthewsa aj Marcela Kittela. Žiadne body napokon nezískal Arnaud Démare, pre ktorého to dnes bude mimoriadne náročné.

144km No tak zdá sa, že na šprintérsku prémiu v Montronde príde pelotón takmer celý pohromade, ochudobnený len o tých najslabších jazdcov do kopcov spomedzi šprintérov. Zelený dres po včerajšom super tesnom finiši proti Edvaldovi Boassonovi Hagenovi háji Marcel Kittel z Quick-Stepu Floors.

147km Pelotón prekonal dnešný prvý nekategorizovaný kopec a už len oäť kilometrov zostáva do šprintérskej prémie v Montronde. Tam by mal podľa všetkého mať veľmi dobrú pozíciu Michael Matthews, naopak, Arnaud Démare a Nacer Bouhanni majú od úvodu dnešného dňa veľké problémy.

149km Naďalej sledujeme obrovské súboje na čele pelotónu medzi pretekármi, ktorí majú záujem dostať sa do úniku dňa. Okrem Sylvaina Chavanela sú dnes aktívni aj pretekári Tímu Spojených Arabských Emirátov Diego Ulissi a Marco Marcato.

151km Cyklisti sa naďalej nachádzajú v spomínanom nekategorizovanom stúpaní. Ako prví z pelotónu vyrazili Warren Barguil v drese Sunwebu a Brice Feillu z tímu Fortuneo-Oscaro. Za nimi však znova vyráža veľké množstvo pretekárov. Naopak, na prvý veľký problém v tomto ročníku Starej dámy to vyzerá v Teame Sky. Už v tejto chvíli totiž začína zaostávať jeden z kľúčových domestikov pre Chrisa Froomea Luke Rowe.

153km Tak napokon ani Chvanel, van Avermaet a Lutsenko úspešní nebudú. Pelotón totiž vošiel do krátkeho nekategorizovaného stúpania, kde zabrali najmä Diego Ulissi a Primož Roglič a krátky únik zlikvidovali.

155km V dnešnom cieľovom mieste Station des Rousses bude niektorá z etáp Tour de France finišovať len po druhýkrát v histórii. V roku 2010 tu zvíťazil Sylvain Chavanel, v tom čase pretekát tímu QuickStep. Tento mimoriadne skúsený 38-ročný cyklista sa v úniku objavuje aj dnes.

158km Pelotón predsa len trochu zrýchlil. Aktuálny náskok vedúcej trojice je tesne pod 30 sekundami. Na čele skupiny najväčších favoritov pracuje momentálne Team Sunweb. Ten sa bude snažiť vytvoriť čo najlepšiu pozíciu pre Michaela Matthewsa na šprintérskej prémii, ktorá nás čaká 142 kilometrov pred cieľom.

161km No a v tejto chvíli už definitívne môžeme konštatovať, že Sylvain Chavanel (Direct Energie), Greg van Avermaet (BMC Racing) a Alexej Lutsenko (Team Astana) sú tými šťastlivcami, ktorým sa podarilo vytvoriť únik dňa v rámci 8. etapy Tour de France 2017. Náskok trojice na čele pomaly stúpa a momentálne činí 37 sekúnd.

164km Tak napokon to vyzerá, že Greg van Avermaet, Sylvain Chavanel a Alexej Lutsenko na to zostanú pre túto chvíľu na čele pretekov sami. Ich náskok je stále tesne nad 20 sekundami. Momentálne to nevyzerá, že by sa k nim do čela mohol pridať niektorý ďalší cyklista z pelotónu.

167km Greg van Avermaet, Sylvain Chavanel a Alexej Lutsenko by sa o malú chvíľu mali na absolútnom čele pretekov dočkať spoločnosti. Zozadu za nimi mieri "svorka vlkov" túžiacich po účasti v unikajúcej skupine. Vedúce trio si medzitým vypracovalo náskok okolo 20 sekúnd.

170km Na úplnom čele pretekov je teraz trojica Sylvain Chavanel, Greg van Avermaet a Alexej Lutsenko z Astany. Za týmto triom sa však vydáva veľmi početná skupina pretekárov a pelotón sa poriadne naťahuje. Na vytvorenie úniku dňa naďalej čakáme.

173km Tak ani pokus tohto kvarteta zatiaľ nevyzerá nádejne. Pelotón totiž znova zrýchlil a aj tento pokus o únik je pre túto chvíľu minulosťou. Naopak, z balíka vyráža tak trochu prekvapivo Greg van Avermaet v drese BMC Racing.

176km K spomínanej trojici sa pridal aj smoliar včerajšieho šprintu Edvald Boasson Hagen v drese Dimension Data a v tejto chvíli to vyzerá, že so zložením úniku je spokojný aj Team Sky a v pelotóne by tak mohol znova na chvíľu zavládnuť pokoj.

178km Tak toto už vyzerá nádejne. K útoku zavelil Sylvain Chavanel v drese Direct Energie, ku ktorému sa pridal Gianluca Brambilla z Quick-Stepu Floors a rovnako aj Alberto Bettiol z Cannondale – Drapac.

180km Tak a prvým pretekárom, ktorému sa podarilo vytvoriť si náskok pred zvyškom štartového poľa je Talian v drese tímu Spojených Arabských Emirátov Marco Marcato, za ktorým sa však okamžite vydalo hneď niekoľko cyklistov. Dnes si tak na vytvorenie definitívneho úniku dňa asi chvíľu počkáme.

183km Na čele celého balíka vidíme aj dresy tímu Movistar, ktorý bol v doterajšom priebehu 104. ročníka pomerne nevýrazný. Dnes sa však pravdepodobne zoskupenie okolo Naira Quintanu pokúsi diktovať tempo celej etapy.

185km No a najväčšiu snahu o účasť v úniku vidíme podľa očakávania od francúzskych cyklistov. V podstate v domácom prostredí jazdí Alexis Vuillermoz, ktorý bol práve tým jazdcom, ktorý prvý pokus odpútať sa z pelotónu vyprovokoval. Zatiaľ však bez úspechu.

187km Dnešná etapa sa začala a okamžite tam vidíme obrovskú snahu najmä francúzskych tímov dostať niektorého zo svojich jazdcov do úniku dňa.

ŠTART 8. etapa Tour de France 2017 v meste Dole sa práve začala!

Vážení fanúšikovia!



Po dvoch rovinatých etapách, v ktorých sa o slovo prihlásili šprintéri, čakajú počas tohto víkendu na pelotón 104. ročníka Tour de France dve ťažké horské skúšky. Dnešná 8. etapa vedie bude celá viesť pohorím Jura. Odštartuje o 12:25 a finišovať sa bude v Station des Rousses.



PO NAPÍNAVOM FINIŠI SI ZELENÝ DRES VYBOJOVAL KITTEL



Včerajšia siedma etapa patrila medzi tie najdlhšie v celom itinerári tohto ročníka Starej dámy. Už krátko po štarte v Troyes sa vytvoril štvorčlenný únik, ktorý vydržal viac ako 200 kilometrov. Pelotón však mal všetko pod kontrolou a nedával unikajúcemu kvartetu príliš veľký náskok. Na jeho čele pracovali najmä domestici Quick-Step Floors, FDJ, BMC a Lotto-Soudal. Jediným mužom, ktorý mal, aké-také problémy na trati bol Primož Roglič. Slovinský časovkár v drese LottoNL Jumbo sa totiž dvakrát ocitol na zemi. Nemalo by to však byť nič vážne a Roglič by mal do dnešnej etapy nastúpiť. Zaujímavý moment sa odohral na šprintérskej prémii, kde namiesto Marcela Kittela bojoval za Quick-Step Floors Zdeněk Štybar. V tomto tíme vedeli, čo robia. Nemecký rýchlik pošetril sily do záverečného špurtu, v ktorom však mal napokon aj trochu šťastia, keď druhého Edvalda Boassona Hagena z Dimension Data predstihol v mimoriadne tesnom finiši napokon len o tri desaťtisíciny sekundy. Tretí skončil Austrálčan v drese Sunwebu Michael Matthews. Žltý dres si bez najmenších problémov udržal Christopher Froome zo Sky, v bodkovanom jazdí Fabio Aru z Astany, biely dres patrí Simonovi Yatesovi z Oricy-Scott. No a červené číslo pre najbojovnejšieho jazdca včerajšej etapy dnes bude viezť Dylan van Baarle z Cannondale Drapac.



TRI STÚPANIA PREDKRMOM PRED ZAJTRAJŠKOM



Dnešná ôsma etapa bude po záverečnom stúpaní v 5. etape na La Planche Belles Filles prvou veľkou previerkou všetkých cyklistov ašpirujúcich na dobrý výsledok v celkovej klasifikácii. Na druhej strane by však nebolo prekvapením, ak by sa z víťazstva napokon tešil niektorý z jazdcov z úniku dňa. Pelotón dnes prejde 187 kilometrov. Ešte pred príchodom do kopcov čaká cyklistov na 45. kilometri šprintérska prémia v Montronde. V tom čase už však bude pravdepdobne vytvorená unikajúca skupina, ktorá zabojuje o najväčšiu porciu bodov v súťaži o zelený dres. Potom sa však už k slovu dostanú tí najlepší vrchári. Prvá skúška ich čaká 92 kilometrov pred cieľom. Je to stúpanie tretej kategórie Col de la Joux s dĺžkou 6,1 kilometra a priemerným sklonom 4,7%. Po dlhom zjazde začnú cyklisti 58 kilometrov pred cieľom stúpať na ďalší vrchol. Tentokrát pôjde o stúpanie druhej kategórie Côte de Viry, kde by sa už mohli po prvý raz výraznejšie ukázať aj jednotliví lídri na celkové poradie. Tento kopec meria 7,6 kilometra a jeho priemerný sklon dosahuje 5,2%. Po absolvovaní tohto stúpania a ďalšom zjazde sa už pretekári dostanú pod Côte de la Combe de Laisia. Toto stúpanie patrí do prvej kategórie, pretože meria až 11,7 kilometra a jeho priemerný sklon dosahuje 6,4%. Začína sa 23 kilometrov pred cieľovou páskou. Z vrcholu Côte de la Combe de Laisia budú pretekári takmer neustále 12 kilometrov len klesať do cieľového Station des Rousses.



ZMENY SA OČAKÁVAJÚ V SÚŤAŽI VRCHÁROV AJ V CELKOVEJ KLASIFIKÁCII



V dnešnej etape uvidíme veľký boj najmä medzi cyklistami, ktorí ašpirujú na víťazstvo v súťaži o bodkovaný dres. V tej je momentálne na čele Talian Fabio Aru z Teamu Astana. Zaujímavé bude sledovať taktiku jazdcov ako Thomas De Gendt či Rafal Majka. Práve títo dvaja pretekári vlani medzi sebou bojovali o triumf v klasifikácii vrchárov. Okrem toho by sa možno chceli ukázať aj domáci pretekári ako Thomas Vockler, Thibaut Pinot či Sylvain Chvanel. Tento skúsený čerstvo 38-ročný cyklista tímu Direct Energie má na dnešné cieľové miesto Station des Rousses veľmi príjemné spomienky, keďže sa tu tešil z etapového víťazstva v roku 2010 po úspešnom sólovom úniku. Spomedzi ašpirantov na dobrý výsledok v celkovej klasifikácii by mali byť v pozícii útočníkov Alberto Contador, ale aj Nairo Quintana, ale aj Richie Porte. Najväčších favoritov však čaká skutočná skúška až v zajtrajšej mimoriadne náročnej etape.