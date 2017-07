VIDEO Najťažšia etapa na Tour priniesla poriadne jatky: Favoriti padali ako hrušky!

Uran zvládol 181 km dlhú trať z obce Nantua do Chambéry v čase 5:07:23 h. Na druhej priečke skončil Warren Barguil zo Sunwebu a tretí Chris Froome z tímu Sky, ktorý zvýšil náskok na čele celkovej klasifikácie. Po pádoch skončili Richie Porte i Geraint Thomas.

Deviata etapa bola druhou horskou v tohtoročnej Tour a zároveň aj jednou z najťažších. Ponúkla hneď v úvode dva ťažké kopce, kde sa očakával prvý únik. Postaral sa oň Belgičan Paul Wellens. Na prvom stúpaní sa odohral v balíku pád, po ktorom zostali na zemi Manuele Mori a Robert Gesink, oveľa horšie to však dopadlo pri klesaní z Col de la Biche. V ňom spadol druhý muž aktuálneho poradia Geraint Thomas, ktorý si zlomil kľúčnu kosť a preteky sa pre neho predčasne skončili.

Pelotón sa postupne trhal a vpredu sa vytvorila silná skupina favoritov na etapový triumf. Líder celkového poradia Froome zaostával 40 kilometrov pred cieľom tri minúty a pätnásť sekúnd, jeho tím však situáciu kontroloval. To už pretekári stúpali na záverečný kopec Mont du Chat, kde na nich čakali mnohé úseky so sklonmi desať až dvanásť percent. Po jeho absolvovaní pokračovala bitka o etapové víťazstvo v 12-kilometrovom zjazde, posledných trinásť kilometrov sa už išlo na rovine.

Práve v záverečnom stúpaní na Mont du Chat zaútočil víťaz piatej etapy Fabio Aru v čase, keď Froome dostal defekt. Britský cyklista však manko onedlho dohnal. Na čele bol v tom čase Warren Barguil, Froomova skupina na neho strácala dve minúty. Postupne sa ale líder pretekov dostával tesnejšie za Barguila a na vrchole Mont du Chat strácala jeho sedemčlenná skupina desať sekúnd.

Awful crash in the Tour de France. Richie Porte goes down hard on a fast decent on stage 9. pic.twitter.com/06BCyMOap9

V prudkom klesaní prišlo opäť k pádu, skupina Christophera Frooma prišla po ňom o Austrálčana Richieho Porta. Líder tímu BMC a spolufavorit pretekov mal ťažký pád a sanitka ho transportovala do nemocnice. Barguil aj vďaka tomu postupne opäť navýšil svoj náskok, na rovine bol ale dostihnutý a o triumf si to v záverečnom špurte rozdala šesťčlenná skupina, v ktorej mal najviac síl Kolumbijčan Uran.

1. Rigoberto Uran (Kol./Cannondale) 5:07:23 h, 2. Warren Barguil (Fra./Sunweb), 3. Chris Froome (V.Brit/Sky), 4. Romain Bardet (Fr./AG2R), 5. Fabio Aru (Tal./Astana) - všetci rovnaký čas.

Tak to bolo niečo. Dnešná kráľovská 9. etapa so štartom v Nantua a cieľom v Chambéry ponúkla úžasné cyklistické predstavenie. Veľmi aktívne jazdil aj po včerajšom náročnom dni v úniku Warren Barguil, ktorý si vďaka tomu vytvoril veľký náskok na čele vrchárskej súťaže, na víťazstvo to však napokon po tesnom finiši proti Rigobertovi Uranovi nestačilo. Dôležitými správami dňa sú aj odstúpenia Gerainta Thomasa, Roberta Gesinka, ale najmä Richieho Portea. Austrálčana po hororovom páde v zjazde z Mont du Chat odviezla sanitka pripútaného na nosidlá. Verme, že líder tímu BMC Racing bude čo najskôr v poriadku. Pretekárov zajtra čaká prvý voľný deň a následne sa k slovu znova dostanú šprintéri! Ja sa na vás teším aj v utorok, nateraz je to však odo mňa už všetko. Víkendovými etapami vás sprevádzal Jakub Kocourek!

9. etapa Tour de France 2017 sa skončila!

Dnešná priniesla veľké zmeny aj v priebežnom poradí súťaže o žltý dres. Na čele zostal Christopher Froome, druhý je Fabio Aru, tretie miesto patrí Romainovi Bardetovi a veľkým skokanom dňa je Rigoberto Uran. Kolumbijčan z tímu Cannondale-Drapac sa z 11. priečky vyšvihol na priebežné 4. miesto.

Tak kto by to bol povedal, že aj v cieli kráľovskej etapy Starej dámy sa napokon bude rozhodovať vo fotofiniši medzi dvojicou dvoch veľkých hrdinov dnešného dňa. Pripomíname, že Rigoberto Uran dojazdil túto etapu s pokazenou prehadzovačkou.

Tak napokon je všetko inak, cieľová fotografia ukázala, že ako prvý preťal cieľovú pásku RIGOBERTO URAN z tímu Cannondale-Drapac! Barguilovi tak patrí druhé miesto, na treťom mieste Christophera Froomea sa nič nemení.

Barguil po hrdinskom výkone napokon ešte v cieli dokázal prešpurtovať druhého Rigoberta Urana, tretie miesto v kráľovskej etape zostalo pre Christophera Froomea!

Víťazom kráľovskej 9. etapy Tour de France 2017 sa po fantastickom výkone stal WARREN BARGUIL!

1 km Posledný kilometer a začína sa nastupovať. Ako prvý to skúsil Jakob Fuglsang, ktorý tam je aj so svojim tímovým kolegom Fabiom Arum.

2 km Dva kilometre do cieľa, Romain Bardet je dostihnutý a začína sa tuhý boj o víťazstvo v kráľovskej 9. etape 104. ročníka Tour de France! Tak kto to bude? Froome, Uran, Barguil, Aru alebo Fuglsang?

4 km Do cieľa dnešnej etapy zostávajú už len štyri kilometre a Roman Bardet už melie z posledného. Jeho náskok na prenasledovateľov klesol už len na desať sekúnd a tento Francúz dnešnú etapu určite nevyhrá.

6 km Za ďalší kilometer stiahli Christopher Froome, Rigoberto Uran, Fabio Aru a Jakob Fuglsang svoju stratu na Romaina Bardeta už len na 15 sekúnd. Bude to dráma až do samotného konca.

7 km Rigoberto Uran nemá čas meniť svoj bicykel, a tak sa silou mocou, zubami-nechtami drží v skupine s Christopherom Froomeom a ďalšími, ktorí v tejto chvíli stíhajú vedúceho Romaina Bardeta. Francúzsky pretekár má náskok momentálne 18 sekúnd.

9 km Informácie z oficiálneho twitterového konta Tour de France hovoria o tom, že Richie Porte išiel v momente svojho pádu rýchlosťou až 72,5 kilometra za hodinu! Tak to je doslova hororové!

10 km Posledných 10 kilometrov dnešnej obrovsky dramatickej etapy, Romain Bardet sa zbavuje Warrena Barguila, za ním sa však už blížia Cristopher Froome, Rigoberto Uran, Fabio Aru a Jakob Fuglsang. Ich strata momentálne činí presne 30 sekúnd. Warren Barguil sa už zaradil do tejto skupiny prenasledovateľov.

12 km Warren Barguil podáva dnes hrdinský výkon a aj v zjazde získava na svojich súperov. Momentálne sa však k nemu pridal ďalší skvelý zjazdár Romain Bardet a táto dvojica má na ďalších favoritov okolo Christophera Froomea náskok 20 sekúnd. Rigoberto Uran medzitým rieši problémy s prehadzovačkou a bude musieť meniť bicykel.

15 km Romaina Bardeta stíha trojica Christopher Froome, Fabio Aru a Rigoberto Uran, Bardet sa každou sekundou približuje k Warrenovi Barguilovi. Richieho Porteho medzitým odváža sanitka, Austrálčan je pripútaný na nosidlách.

17 km Warren Barguil má pred skupinou okolo Christophera Froomea náskok stále okolo 20 sekúnd, v zjazde zrýchľuje líder tímu AG2R La Mondiale Romain Bardet.

20 km Richie Porte sa naďalej nedokáže zdvihnúť z vozovky, etapa však pokračuje ďalej. Warren Barguil zostáva pred prenasledovateľmi s náskokom približne štvrť minúty. My však máme stále v hlave ten hrôzostrašný pád Richieho Porteho, ktorý pravdepodobne ohrozí celý zvyšok jeho kariéry...

23 km Tak to sú veci! V zjazde sa do tvrdého kontaktu dostali Richie Porte s Danielom Martinom a najmä s Austrálčanom to vyzerá veľmi zle... Tak to je znova obrovská smola pre lídra tímu BMC Racing!

24 km Warrenovi Barguilovi sa čas na čele etapy pomaly kráti. V zjazde pravdepdobne nebude vedieť odolávať tej svorke veľkých favoritov a je len otázkou času, kedy ho skupina okolo Christophera Froomea pohltí.

26 km Christopher Froome do toho poriadne šliapol a v problémoch sa ocitá okrem Naira Quintanu aj Romain Bardet. Warren Barguil si medzitým prišiel na vrchol Mont du Chat po ďalších 20 bodov do súťaže o najlepšieho vrchára, aj keď už len s náskokom presne 25 sekúnd. Nairo Qunitana stráca na Barguila 56 sekúnd.

27 km V skupine s Christopherom Froomeom sa začínajú vystkovať rožky. Najskôr to skúsil Daniel Martin, potom to niekoľkokrát skúsil Richie Porte s Romainom Bardetom. Napokon sám Christopher Froome zvýšil tempo, stráca Nairo Quintana.

28 km V skupine hlavných favoritov pracuje momentálne dvojica Mikel Landa a Mikel Nieve, Jakob Fuglsang už predbehol Tonyho Gallopina, Jana Bakelantsa aj Tiesja Benoota a približuje sa k Warrenovi Barguilovi. Ten sa už pomaly blíži k vrcholu Mont du Chat a definitívne tak získa bodkovaný dres do zajtrajšej etapy.

29 km Druhý dych pravdepodobne chytil dnes skvelo jazdiaci Tiesj Benoot v drese Lotto Soudal, ktorý sa dotiahol na Jana Bakelantsa a Baukeho Mollemu a dokonca sa sám vydáva stíhať vedúceho Warrena Barguila. Zo skupiny favoritov sa výraznejšie odpútal Jakob Fuglsang.

30 km Presne 30 kilometrov pred cieľom etapy a štyri kilometre pred vrcholom posledného stúpania je na úplnom čele osamotený Warren Barguil z Teamu Sunweb, za ktorým zaostáva trojica Mollema, Gallopin, Bakelants o 20 sekúnd, skupina okolo Christophera Froomea stráca už menej ako dve minúty.

31 km Fabiovi Aruovi to nebolo nič platné, nikto mu nechcel pomáhať, a tak jeho atak nepriniesol žiadny úspech. Naopak, nastupuje jeho tímový kolega Jakob Fuglsang, ktorý sa v úvode dnešnej etapy ocitol v problémoch.

32 km V skupine hlavných favoritov sa dejú veci! Christopher Froome dostal defekt. Nie veľmi športovo sa zachoval Fabio Aru, ktorý to videl a okamžite nastúpil. Zareagovali Richie Porte, Nairo Quintana a Romain Bardet.

33 km Už po kilometri Mont du Chat začína strácať Jan Bakelants, a tak je momentálne na čele osamotený Tony Gallopin z tímu Lotto Soudal. Ten má však na skupinu hlavných favoritov náskok už len 2:20 minút a medzi nimi sa nachádza ešte aj skupina prenasledovateľov s Baukem Mollemom a Warrenom Barguilom.

34 km Vedúce duo Jan Bakelants s Tonym Gallopinom už ukrajujú metre zo stúpania Mont du Chat. Posledný kopec dnešného dňa je zaradený do najvyššej HC kategórie, je dlhý takmer 9 kilometrov a jeho priemerný sklon presahuje 10%. V najbližších minútach sa tak hlavne v skupine favoritov máme na čo tešiť. Prenasledovatelia Christophera Froomea už nemajú na čo čakať. Pre dnešok má odpracované Michal Kwiatkowski, ktorý pre Christophera Froomea odviedol obrovské penzum práce.

39 km Jan Bakelants s Tonym Gallopinom, zdá sa, zatiaľ spolupracujú. Zo skupiny prenasledovateľov však už tak trochu podľa očakávania "odpadáva" Michael Matthews, ktorý si svoj dnešný cieľ už splnil a do cieľa etapy príde vlastným tempom.

42 km Stúpanie na Mont du Chat sa začne približne 35 kilometrov pred cieľom. Vpredu sa naďalej pohybuje dvojica Tony Gallopin a Jan Bakelants, ktorá má pred desiatkou prenasledovatov minútový náskok, skupina okolo Christophera Froomea stráca 3:18 minút.

47 km Jan Bakelants s Tonym Gallopinom už vystúpali na 4 kilometre dlhé stúpanie Côte de Jongieux. Jediný bod z vrcholu tohto kopca si napokon pripísal cyklista AG2R La Mondiale Jan Bakelants. No a v tejto chvíli už sa všetko schyľuje k poslednému stúpaniu dnešnej etapy Mont du Chat, ktoré je zaradené do tej najvyššej HC kategórie.

50 km Potom, čo Michael Matthews zvíťazil na šprintérskej prémii, zaútočila dvojica Jan Bakelants (AG2R La Mondiale) a Tony Gallopin. Títo dvaja cyklisti si tak zrejme chcú vytvoriť dostatočný náskok na skupinu hlavných favoritov ešte pred poslednými kopcami dnešnej etapy. Skupina Christophera Froomea momentálne stráca približne 3 a pol minúty.

52 km Už pred šprintérskou prémiou sme videli, že vo vedúcej skupine odmietajú pretekári spolupracovať s troma jazdcami Teamu Sunweb. Uvidíme, ako sa bude táto situácia vyvíjať. O malú chvíľu čaká cyklistov krátke stúpanie 4. kategórie Côte de Jongieux.

54 km Šprintérska prémia v Massignieu-De-Rives sa tak, ako sme pred pár minútami predpovedali, stal Austrálčan v drese Teamu Sunweb Michael Matthews, ktorý tak po dnešku výrazne stiahne náskok Marcela Kittela v boji o zelený dres. Pre Matthewsa tam veľkú prácu odviedol Simon Geschke.

57 km Šprintér tímu FDJ Arnaud Démare bude mať dnes veľké problémy s tým, aby prišiel do cieľa v požadovanom limite, keďže už teraz, ďaleko pred posledným kopcom dnešného dňa stráca 36 minút. Juraj Sagan z tímu Bora-Hansgrohe by mal jazdiť niekoľko minút pred ním.

60 km Vedúca skupina s 12 pretekármi sa stále viac blíži k šprintérskej prémii, ktorá ich čaká na méte 55 kilometrov pred cieľom. Jej náskok však klesá už k hranici 3:30 minút. Skvelú prácu v skupine hlavných favoritov odvádza Michal Kwiatkowski.

66 km Nairo Quintana si v tejto zatiaľ najpokojnejšej časti dnešnej etapy zašiel do svojho technického vozidla a vyzerá to tak, že tento kolumbijský vrchár bude každú chvíľu meniť bicykel. Quintana však zatiaľ na skupinu hlavných favoritov nestráca takmer nič.

69 km Team Sunweb to má dnes rozohraté veľmi dobre. Obdivuhodný výkon počas celého víkendu podáva Warren Barguil, ktorý bol včera dlho v úniku, dnes ho pred pelotónom vidíme opäť a tento mladý Francúz bojuje o možnosť obliecť sa do bodkovaného dresu. V skupine s Christopherom Froomeom zostali už len asi traja jeho domestici, okrem toho tam vidíme Sylvaina Chvanela či Romana Kreuzigera. Rozdiel medzi týmito dvoma skupinami je momentálne 4:45 minút.

72 km S Matthewsom, Bakelantsom a Navarrom sú napokon v tej skupine aj Carlos Betancur, Tony Gallopin a Jarlinson Pantano. Táto šestica sa práve v tejto chvíli dotiahla na úplne čelo pretekov a Matthews tak zabojuje o 20 bodov na šprintérskej prémii. Okrem Barguila a Matthewsa tam má Team Sunweb aj Simona Geschke, ktorý sa tak zjavil takpovediac ako blesk z čistého neba.

75 km V zjazde sa spájajú aj ďalší pretekári, ktorí v predchádzajúcich stúpaniach na to úplne čelo pretekov strácali. Spolu tak teraz jazdia napríklad Michael Matthews, Jan Bakelants a Daniel Navarro a ďalší dvaja jazdci. Michael Matthews dnes podáva fantastický výkon a ukazuje, že spomedzi všetkých šprintérov je jednoznačne najlepším vrchárom. O pár kilometrov nás čaká aj šprintérska prémia, na ktorej by mal Matthews zobrať nejaké body a získať tak niečo v porovnaní so svojimi súpermi v boji o zelený dres.

79 km Zjazd z Grand Colombieru je pre cyklistov o to náročnejší, že vozovka je v niektorých úsekoch mokrá a v niektorých zasa suchá. Vedúca pätica má momentálne pred cyklistami zo skupiny Christophera Froomea náskok okolo 5 a pol minúty.

83 km Vuillermoz, Roglič a Mollema dostihli Warrena Barguila s Tiesjom Benootom, a tak máme na čele momentálne pätica kvalitných pretekárov. V zjazde z Colombieru je už aj skupina hlavných favoritov, ktorú vedie skvelý zjazdár Michal Kwiatkowski zo Sky.

85 km Pretekárov teraz čaká dlhý zjazd, najbližší a pre dnešok posledný kopec bude nasledovať až 51 kilometrov pred cieľom. Za Warrenom Bargulom a Tiesjom Benootom sa približuje v zjazde aj Alexis Vuillermoz. Aká je však jeho strata ťažko povedať, keďže v týchto chvíľach nefunguje live tracker na oficiálnej stránke pretekov. Vuillermozovi pomáhajú aj Primož Roglič a Bauke Mollema.

90 km Vedúca skupina má za sebou už aj ďalšie stúpanie tej najvyššej HC kategórie Grand Colombier. Z tej početnej skupiny sa odpútala dvojica Tiesj Benoot a Warren Barguil a ako prvý na tento legendárny kopec napokon vystúpal práve Barguil v drese Teamu Sunweb, ktorý sa tak virtuálne dostáva do čela vrchárskej klasficikácie. Skupina hlavných favoritov s Romainom Bardetom či Christopherom Froomeom stráca približne 6 minút.

93 km No a máme tu prvú veľkú komplikáciu pre Team Sky. Po páde v zjazde z Col de la Biche končí na 104. ročníku Tour de France priebežne druhý muž celkového poradia Geraint Thomas! Menšiu kolíziu s Nairom Quintanom mal aj Alberto Contador.

94 km Po dve a pol hodinách jazdenia si môžeme zosumarizovať aktuálnu situáciu na trati 9. etapy. V stúpaní na Grand Colombier je momentálne na úplnom čele pätica pretekárov Alexis Vuillermoz, Warren Barguil, Jarlinson Pantano, Pawel Poljanski a Tiesj Benoot. Za nimi jazdí desaťčlenná skupina napríklad s Michaelom Matthewsom, ktorá stráca viac ako minútu. O ďalšiu minútu a pol je asi 17 jazdcov, no a skupina hlavných favoritov zaostáva o 6 minút.

96 km Z tej početnej vedúcej skupiny sa ešte pred Colombierom odpútalo sedem pretekárov. Vidíme tam Alexisa Vuillermoza, Warrena Barguila, Jana Bakelantsa, Jarlinsona Pantana, Tijsa Benoota, Pawla Poljanskiho a Axela Domonta. Pri páde Gerainta Thomasa sa na zemi ocitol aj Rafal Majka, a tak problémy riešil aj tím Bora-Hansgrohe.

98 km V skupine hlavných favoritov poriadne rozprúdil tempo Romain Bardet, ktorý sa snaží využiť menší zmätok v tíme Sky spôsobené pádom kľúčového domestika Gerainta Thomasa. Práve v tomto momente začínajú jazdci na úplnom čele stúpať na Grand Colombier.

101 km Tak sa nám dnes dejú veci! Na zemi sa ocitol Geraint Thomas, ktorý si tak tohtoročnú Tour de France poriadne oddtrpí! Na zemi bol okrem neho aj jeden z pretekárov Quick-Step Floors!

103 km Ďalší pretekári z úplného čela pretekov radšej v tomto prudkom zjazde zvoľnili a náskok vedúcej skupiny tak klesol znova len tesne nad hranicu šiestich minút.

107 km Tak pozor! Pri zjazde z Col de la Biche sme videli nepríjemný pád, v ktorom sa ocitl Jesús Herrada z Movistaru a kľúčový domestik Naira Quintanu je nútený odstúpiť! Tak to je ďalšia veľká rana pre tento španielsky celok.

109 km V klesaní z Col de la Biche zostalo na úplnom čele 33 cyklistov a ich náskok na zvyšok štartového poľa prudko stúpol už na 6:50 minút. Medzi skupinou hlavných favoritov a úplným čelom pretekov sa nachádzajú Zdeněk Štybar, Robert Kišerlovski a Nicolas Edet.

114 km Podľa očakávania to bola na vrchole Col de la Biche veľká bitka o 20 bodov a priebežné líderstvo v súťaži o najlepšieho vrchára. Napokon to najlepšie zvládol skvelý slovinský vrchár tímu Lotto-NL Jumbo Primož Roglič, ktorý sa tak virtuálne prezlieka do bodkovaného dresu. Za ním prišiel Alexis Vuillermoz, tretí bol Thibaut Pinot. Vedúca skupina jazdí s náskokom približne 5:45 minúty na Christophera Froomea, v tomto stúpaní sa však poriadne roztrhala.

116 km Tak toto je pomerne dôležitý moment. Technické problémy postihli Jakoba Fuglsanga, ktorý by mal byť jedným z kľúčových mužov pre Fabia Arua. Zostali pri ňom dvaja jeho kolegovia Andrij Grivko a Michael Valgren, ktorí by mu mali pomôcť nestratiť tempo so skupinou hlavných favoritov. Náskok čela pretekov medzitým prekročil hranicu piatich minút. Do cieľa tohto stúpania zostávajú ešte tri kilometre.

118 km Na víťaza stúpania Col de la Biche čaká 20 bodov do súťaže o bodkovaný dres, a tak sa najmä v jeho závere dá očakávať obrovský súboj. Tempu Team Sunweb a Laurensa ten Dama už nestačí tak trochu prekvapujúco ani Thomas De Gendt, ktorý začína za úplným čelom pretekov trochu zaostávať. Pre Lotto-Soudal sa to nevyvíja vôbec dobre, keďže nestačí už ani Tim Wellens, ktorý celý tento veľký únik vyprovokoval. Strata skupiny okolo Christophera Froomea medzitým stúpla na 4:40 minút.

121 km Vo skvelom výkone v tej čelnej skupine aj v tomto extrémnom kopci pokračuje Team Sunweb, keď tempo na úplnom čele udáva najmä Holanďan Laurens ten Dam. Kamery nám ponúkli záber aj na slovenského majstra Juraja Sagana, ktorý sa drží v tej hlavnej skupine. Do cieľa včerajšej etapy však prišiel úplne posledný, a tak je otázkou, či náhodou staršieho z bratskej dvojice našich skvelých cyklistov netrápia nejaké zdravotné problémy.

124 km V úvode doposiaľ najťažšieho stúpania tohto ročníka tu máme zaujímavú informáciu. Člen tej veľmi početnej skupiny a pretekár tímu Movistar Carlos Betancur sa mometálne virtuálne tesne dostáva do žltého dresu. Pred touto etapou mu v priebežnom poradí patrilo 27. miesto so stratou 3:17 minút.

127 km Pelotón sa už nachádza v údolí rieky Rhôna, ktorá je jednou z najvýznamnejších francúzských riek. Tesne pred začiatkom stúpania na Col de la Biche má vedúca skupina pred pelotónom náskok 3:20 minút.

130 km Nepotrvá to dlho a vedúca skupina, v ktorej je niekoľko veľmi zaujímavých mien začne stúpať na Col de la Biche, čo bude doposiaľ jednoznačne najnáročnejší kopec 104. ročníka Starej dámy. Dá sa očakávať, že práve tu sa tá stále veľmi početná skupina na úplnom čele dnešnej etapy poriadne preriedi.

134 km Aktuálne klesajúci profil vozovky vyhovuje štvorici Thomas Voeckler, Axel Domont, Vegard Stake Laengen a Brice Feillu. Toto kvarteto sa totiž pomaly doťahuje späť do úplného čela pretekov.

137 km Pretekári by už v tejto chvíli mali len klesať k doposiaľ najnáročnejšiemu kopcu 104. ročníka Tour de France. Na Col de la Biche, ktoré je prvým stúpaním HC kategórie v tej dnešnej etape, sa začne stúpať 125 kilometrov pred cieľom. V zjazde sa tak trochu prekvapivo na úplnom čele drží Primož Roglič, ktorý rozhodne nepatrí medzi najlepších cyklistov v tejto disciplíne.

141 km Skupina s najväčšími favoritmi na celkový triumf prešla vrcholom Côte de Franclens so stratou 3:30 minút na aktuálne čelo etapy. Veľmi tvrdo dnes pravdepodobne budú musieť pracovať všetci domestici Teamu Sky pracujúci pre Christophera Froomea.

143 km Pretekári veľmi rýchlo zvládli ten dlhý zjazd a už majú za sebou aj tretie stúpanie dnešného dňa. To najrýchlejšie zvládol Thomas De Gendt z tímu Lotto-Soudal, ktorý tak dnes nazbieral už tri body do súťaže o bodkovaný dres. Druhý na vrchole bol Alexej Lutsenko z Teamu Astana.

145 km Tak toto sa tak často nevidí. Technické problémy mal kolumbijský majster a jeden z kľúčových domestikov pre Christophera Froomea Sergio Heano. Ten však prácu svojmu technikovi vôbec neuľahčil, keď odmietol zo svojho bicykla zliezť, a tak stratil nejaké sekundičky navyše.

147 km O tom, aký je už úvod dnešnej kráľovskej etapy náročný hovorí aj fakt, že nie každý pretekár vydržal tempo tej vedúcej skupiny. Okrem už spomínaných pretekárov pre rôzne problémy začínajú zaostávať za čelom pretekov aj Zdeněk Štybar, Brice Feillu a José Sepulveda.

150 km Televízne kamery si v tejto chvíli vybrali hrdinu včerajšieho dňa Liliana Calmejanea. Pretekár tímu Direct Energie sa po včerajšom triumfe v etape obliekol do bodkovaného dresu, o ktorý však dnes s najväčšou pravdepodobnosťou príde.

153 km No a máme tu ďalší pád. Na zemi sa ocitla dvojica Thomas Voeckler a Stake Vegard Laengen z tímu Spojených arabských emriátov, ktorí tak okamžite musia doháňať stratu na vedúcu skupinu.

157 km Vo vedúcej skupine je veľmi aktívny v zjazde z úvodných dvoch stúpaní dnešného dňa Tim Wellens, ktorého nasleduje trojica pretekárov v drese Teamu Sunweb.Medzitým si vedúca skupina vytvorila náskok presahujúci dve minúty.

162 km Aktuálne veľmi početná vedúca skupina naberá v zjazde proti zvyšku štartového poľa aj s Christopherom Froomeom sekundu po sekundičke a ich náskok sa pomaly blíži k dvom minútam. Predpoveď počasia na dnešný deň nie je vôbec priaznivá. Na tých najťažších kopcoch etapy, ako sú Grand Colombier a Mont du Chat by mohol do priebehu pretekov prehovoriť aj dážď.

165 km Na úplnom čele pretekov sa v tejto chvíli napokon nachádza 38 cyklistov: Jan Bakelants, Axel Domont a Alexis Vuillermoz (AG2R-La Mondiale), Jesus Herrada a Carlos Betancur (Movistar), Bauke Mollema a Jarlinson Pantano (Trek-Segafredo), Alessandro De Marchi a Amaël Moinard (BMC), Bakhtiar Kozhatayev a Alexey Lutsenko (Astana), Kristjian Durasek a Vegard Stake Laengen (UAE), Thibaut Pinot (FDJ), Michael Albasini (Orica-Scott), Zdeněk Štybar (Quick-Step Floors), Pawel Poljanski (Bora-Hansgrohe), Robert Kiserlovski a Tiago Machado (Katusha-Alpecin), Thomas De Gendt, Tony Gallopin a Tim Wellens (Lotto-Soudal), Michael Matthews, Nikias Arndt, Warren Barguil, Simon Geschke a Laurens ten Dam (Sunweb), Nicolas Edet a Dani Navarro (Cofidis), Primož Roglič (LottoNL-Jumbo), Thomas Voeckler (Direct Energie), Pierre Rolland a Dylan Van Baarle (Cannondale-Drapac), Javier Moreno (Bahrain-Merida), Brice Feillu, Pierre-Luc Périchon a Eduardo Sepulveda (Fortuneo-Oscaro)

167 km V tejto chvíli si cyklisti trochu oddýchnu, najbližšie stúpanie Côte de Franclens ich čaká až 145 kilometrov pred cieľom. Vedúca až 40-členná skupina má pred skupinou okolo Christophera Froomea náskok 1:37 minúty.

171 km Informácia z oficiálnej stránky pretekov hovorí o tom, že pretekár Manuel Mori z tímu Spojených arabských emirátov bol po páde v úvode etapy nútený odstúpiť a v pretekoch tak už nepokračuje. Odstúpil aj Robert Gesink. Tak sa nám ten dnešný deň začína poriadne bláznivo. Medzitým vedúca skupina vystúpala na vrchol Col de Bérentin, kde bol ako prvý znova Thibaut Pinot pred Thomasom de Gendtom a Simonom Geschkem.

172 km V tej vedúcej skupine vidíme veľmi početné zastúpenie Teamu Sunweb. Nechýba tam Waren Barguil, Laurens ten Dam, znova aj Michael Matthews, Simon Geschke, Nikias Arndt. Pre tento celok sa začína dnešný ťažký deň vyvíjať veľmi dobre. Z ďalších jazdcov tam nechýba Zdeněk Štybar, Thomas Voeckler, Alexis Vuillermoz a ďalší.

174 km Cyklisti si dnes vôbec neoddýchnu a v tejto chvíli už začínajú stúpať do ďalšieho kopca. Je to stúpanie tretej kategórie Col de Bérentin s dĺžkou viac ako 4 kilometre a priemerným sklonom presahujúcim 6%. Dopredu sa snaží dostať takmer 40 jazdcov, medzi ktorými je niekoľko veľmi zaujímavých pretekárov. Náskok tejto veľkej skupiny stúpa už k jednej minúte.

176 km Tak toto je veľmi nepríjemný pohľad už v úvode dnešnej etapy. Na zemi totiž v obrovských bolestiach zostáva Manuel Mori v drese tímu Spojených Arabských Emirátov a nevyzerá to s ním, ale vôbec dobre. Zostal pri ňom aj druhý muž včerajšej etapy Robert Gesink.

178 km Pretekári už od štartu stúpajú na prvý kopec dnešného dňa, ktorým je Côte des Neyrolles. Ide o stúpanie druhej kategórie s dĺžkou viac ako tri kilometre a priemerným sklonom prersahujúcim 7%. Body tu napokon pred Timom Wellensom získal od úvodu veľmi šikovne jazdiaci Thibaut Pinot z FDJ, ktorý prišiel na úvodný kopec dňa ako prvý.

181 km Dnešná mimoriadne náročná etapa bola odštartovaná a okaamžite vidíme pokusy od viacerých cyklistov prebojovať sa do úniku dňa. Ako prvý vyštartoval v drese Lotto-Soudal Tim Wellens, za ním sa však vydala ďalšia skupina.

ŠTART Kráľovská 9. etapa 104. ročníka Tour de France práve odštartovala!

Na najslávnejších cyklistických pretekoch Tour de France je dnes na programe jedna z najnáročnejších etáp v rámci celého 104. ročníka. Deviata etapa odštartuje o 11:55 v Nantua a finišovať bude v Chambéry.



ZAUJÍMAVÁ ETAPA SKONČILA VÍŤAZSTVOM MLADÉHO FRANCÚZA



Včerajšia náročná horská skúška bola svojim profilom ako stvorená pre úspešný únik a podľa toho to v pelotóne aj vyzeralo. Odpútať sa od pelotónu sa trvalo menšej skupine takmer dve hodiny a podario sa ro peibližne až v polovici etapy. Aktívnym výkonom sa od úvodu prezentovali viacerí pretekári zoskupenia Direct Energie, ale na prvých dvoch kategorizovaných stúpaniach bol ako prvý Warren Barguil z Teamu Sunweb. V jeho spoločnosti sa dlho pohyboval Serge Pauwels, ale aj Greg van Avermaet a Jan Bakelants. K tomuto kvartetu sa po výstupe na Côte de Viry pripojili ďalší pretekári, medzi ktorými bol aj jazdec tímu Direct Energie Lilian Calmejan. Jeho kolegovia z tímu odviedli v prospech tohto mladého francúzskeho pretekára veľký kus roboty, čo sa im napokon aj vyplatilo. Calmejan sa definitívne od svojich súperov odpútal tesne pod vrcholom posledného stúpania dňa na Côte de la Combe de Laisia a posledných 12 kilometrov na ceste do cieľa absolvoval už sám. Calmejan sa navyše vďaka víťazstvu na poslednej horskej prémii dňa dostal do čela súťaže o najlepšieho vrchára Starej dámy a v dnešnej etape si oblečie bodkovaný dres. Liliana Calmejana na ceste za najväčším triumfom kariéry nezastavili ani kŕče, ktoré ho postihli 5 kilometrov pred cieľom.



JEDNO STÚPANIE ZA DRUHÝM



Pelotón včera absolvoval tri kopce, ktorých náročnosť sa postupne stupňovala. Včerajšok však bol len slabým odvarom proti tomu, čo čaká pretekárov dnes. Stúpať začnú už okamžite od štartu, prvé kategorizované stúpanie sa začína 3,5 kilometra od štartu etapy v Nantua. Côte des Neyrolles je kopec druhej kategórie. Meria síce len 3,2 kilometra, no jeho priemerný sklon je až 7,2%. Cyklisti si vôbec neoddýchnu a hneď po úvodnom stúpaní absolvujú aj to druhé. Tentokrát pôjde o kopec tretej kategórie Col de Bérentin. Ten je dlhý 4 100 metrov a jeho priemerný sklon dosahuje hodnotu 6,1%. Po týchto dvoch náročných skúškach si pretekári oddýchnu v takmer 20-kilometrovom zjazde, ktorý ich zavedie pod vrchol Côte de Franclens. Cesta na tento vrchol meria len 2,4 kilometra, no jej priemerný sklon je až 6%, a tak ide o stúpanie tretej kategórie. Nasledovať bude ďalší takmer 20-kilometrový zjazd, počas ktorého sa tí najlepší budú pripravovať na doposiaľ najťažší kopec 104. ročníka Tour de France. Col de la Biche má až 10,5 kilometra a jeho priemerný sklon dosahuje až 9%, čím sa zaraďuje do HC kategórie. To však nebude ani zďaleka všetko. Zjazd z tohto stúpania privedie pretekárov pod ďalší kopec najvyššej HC kategórie, a to rovno legendárny Grand Colombier. Na ten sa začne stúpať 98 kilometrov pred cieľom. Colombier je dlhý 8,5 kilometra a jeho priemerný sklon je až 9,9%. Tí, ktorí zlvádnu toto legendárne stúpanie dostanú za odmenu najskôr 14-kilometrový prudký zjazd a následnú dlhú rovinku. V rámci nej absolvujú na méte 55 kilometrov pred cieľom v Massignieu-de-rives šprintérsku prémiu. Je však veľmi nepravdepodobné, že by sa do tohto boja zapojil niektorý z jazdcov reálne bojujúcich o zelený dres. O pár kilometrov na to sa už znova začne profil trate znova mierne dvíhať. Na rad totiž príde stúpanie štvrtej kategórie Côte de Jongieux dlhé 3,9 kilometra s priemerným sklonom 4,2%. Tento kopec však bude len prípravou na záverečné stúpanie dnešného dňa. Tým bude Mont du Chat, na ktorý sa začína stúpať 35 kilometrov pred cieľom. Jeho dĺžka je 8,7 kilometra a veľký rešpekt vzbudzuje aj priemerný sklon tohto kopca, ktorý dosahuje až 10,3%.



ZNOVA ÚNIK, ZAÚTOČIŤ MÔŽU AJ LÍDRI



Včera sme videli po prvý raz na aktuálnom ročníku víťazstvo vďaka úspešnému úniku a niečo podobné nie je vylúčené ani dnes. V porovnaní s dojazdom do Station des Rousses sa však očakáva na trase dnešnej etapy oveľa väčšia aktivita jazdcov ašpirujúcich na celkový triumf. Stále pomerne komfortnú pozíciu má tím Sky v podobe Christophera Froomea a Gerainta Thomasa, otázkou však je, v akej kondícii budú ich domestici. Tí totiž včera neprežili vôbec jednoduchú etapu. Kto by mal útočiť sú pretekári ako Richie Porte, Nairo Quintana, Alberto Contador či Rafal Majka. Lídrom Quick-Step Floors na celkové poradie je Daniel Martin. Toto zoskupenie však momentálne vďaka Marcelovi Kittelovi drží zelený dres a tak je otázne, akú taktiku zvolia. Spomedzi francúzskych pretekárov by sa mohli ukázať Romain Bardet, Thibaut Pinot či Thomas Voeckler. Favoritov je hneď niekoľko, a tak sa dnes máme v kráľovskej etape 104. ročníka Starej dámy rozhodne na čo tešiť.