Z vianočného darčeka sa stala vášeň: Gólmanovi Calgary zmenili betóny život!

„Mal som asi štyri roky, keď som dostal na Vianoce brankárske chrániče, ktoré mali modré farbu a boli ručne robené. Našiel som si pod stromčekom aj bránku a rukavice, čiže som dostal prvý hokejový výstroj,“ prezradil Johnson pre oficiálnu stránku Calgary. „Nesmierne som sa tešil a okamžite som vyšiel von, aby som si zahral hokej,“ spomína Chad na prvý kontakt s hokejom.

Nápad, dať synovi betóny a hokejové veci, vzišiel od jeho otca Terryho. „Bolo to v období, keď sme prerábali dom a našiel som molitán a rôzne výplne. Maželka k tomu prišila látku a remienky. Na lapačku sme použili kartón a synovia sa hneď bežali hrať. Neskôr sme betóny ešte niekoľkokrát zašívali,“ povedal otec Chada Johnsona.

Kto by bol vtedy tušil, že z malého chlapca zanieteného pre hokej vyrastie profesionálny gólman NHL. Chad pochádza z kanadského mesta Saskatoon a odmalička bol fanúšikom Calgary, dokonca v drese tohto klubu ako malý spával. O niekoľko rokov neskôr v drese s horiacim céčkom na hrudi chytáva v profilige.

Čítajte viac Tomáš Tatar EXKLUZÍVNE o vzácnom momente kariéry: Čakal som naň päť rokov

„Je mi cťou byť v tejto organizácii, pretože vidím, čo Flames znamenajú pre ľudí, ktorí im fandia. Pripomína mi to seba, akú cestu som si prešiel, kým som sa dostal do Calgary,“ vyjadril sa Johnson, ktorého draftoval Pittsburgh, neskôr chytal aj za Phoenix, New York Rangers, Buffalo, New York Islanders a Boston.

Návrat domov si pochvaľuje aj Chadov otec. „Hocikedy mu zavoláme, aby ku nám prišiel, je to super,“ priznal Terry Johnson, ktorý urobil synovi pred 26 rokmi veľkú radosť na Vianoce. Tieto sviatky strávi po dlhých rokoch zase v kruhu najbližších.