AKTUÁLNE Dopravná nehoda na D1: Na mieste zasahoval aj vrtuľník!

Na mieste sú traja hasiči zo Senca s jedným kusom hasičskej techniky a šiesti hasiči z Trnavy s dvoma kusmi hasičskej techniky.

TASR informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave.

Podľa stránky Vrtuľníkovej služby ATE došlo k zrážke dodávky s kamiónom.

Dodávka skončila mimo vozovky, traja pasažieri českej národnosti v nej ostali zakliesnení.

Na mieste zasahovali viaceré zložky integrovaného záchranného systému.

Po prílete vrtuľníka, ktorý pristál neďaleko miesta nehody si lekár leteckých záchranárov prevzal pacienta, ktorý bol z auta už vyprostený.

Bol pri vedomí, utrpel poranenie hrudníka, rebier a sťažoval sa na sťažené dýchanie. Po poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia bol 25-ročný pacient letecky transportovaný do Univerzitnej nemocnice Bratislava – Ružinov, kde bol odovzdaný do ďalšej starostlivosti lekárom centrálneho príjmu.

"Do nemocnice v Trnave bol prevezený pacient so zlomenou dolnou končatinou a ďalší so zraneným ramenom," povedal pre TASR hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Boris Chmel.