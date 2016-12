Bratislavského poslanca zadržali kvôli úplatku: Za mlčanie si vypýtal 15 tisíc!

Na dnešnom brífingu o tom informoval starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.

Meno poslanca aj meno zamestnanca úradu, ktorý mal odovzdanie úplatku sprostredkovať, však odmietol povedať odvolaním sa na žiadosť polície.

Starosta poznamenal len to, že to bol poslanec ktorý kandidoval v komunálnych voľbách ako protikorupčný aktivista.

Podľa Kusého správu NKÚ predložili poslancom na piatkovom zasadnutí novomestského miestneho zastupiteľstva a prerokovali ju bez pripomienok.

„Až po niekoľkých dňoch prišiel poslanec a chcel vedieť, koľko by stálo to, že nepodá trestné oznámenie v súvislosti s touto správou. Na otázku, akú sumu si predstavuje, povedal, že to má byť 15-tisíc eur,“ spomenul starosta s tým, že mestská časť hneď kontaktovala Národnú kriminálnu agentúru.

Agentúra SITA kontaktovalo aj Prezídium Policajného zboru. Na otázku, či NAKA dnes zadržala novomestského miestneho poslanca, hovorca Martin Wäldl potvrdil, že vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru dnes zadržal osobu podozrivú zo spáchania zločinu vydierania.

„Pre vykonávanie procesných úkonov nie je možné v tomto štádiu trestného konania poskytnúť verejnosti bližšie informácie k prípadu,“ dodal hovorca.

Správa NKÚ je podľa starostu Kusého verejne dostupná. „Nič v nej netajíme a máme k nej aj vysvetlenie,“ dodal Kusý. Čo sa poslancovi v správe nepáčilo, na novomestskom miestnom úrade nevedia.

Najvyšší kontrolný úrad od mája do augusta tohto roka kontroloval v Novom Meste napríklad prideľovanie dotácií, sociálnu politiku i kultúrnu oblasť.

Správu NKÚ o kontrole nájdu záujemcovia v materiáloch na decembrové zasadnutie novomestského miestneho zastupiteľstva.