Desivá nehoda na Kysuciach: Zrážka kamiónov sa skončila veľkou tragédiou, cesta je uzavretá!

Zrážka dvoch kamiónov v katastri mesta Krásno nad Kysucou si vyžiadala život 30-ročného Poliaka. Podľa našich informácií mal vodič dostať defekt, v jeho dôsledku prešiel do protismeru a narazil do zadnej časti druhého kamióna. Obe vozidlá sa vzápätí prevrátili do priekopy. Nehoda sa stala len pár metrov od nedávnej tragickej nehody, kde vyhasli tri ľudské životy - otec, matka a ich syn z kysuckej obce Raková.

Na mieste sú prítomní hasiči, ktorí sa snažili vodiča zakliesneného v kabíne vozidla vyprostiť, ten však zraneniam na mieste podľahol. Druhý kamionista utrpel ľahké zranenia. Celý náklad potravín, ktoré prevážal z Poľska do Serede, sa však rozsypal po ceste.

Cestu polícia dočasne uzavrela z oboch strán, dopravu teraz odkláňa po starej ceste. Odstránenie následkov tragickej nehody by podľa našich informácií malo trvať 6-7 hodín.

Náš redaktor je na mieste a správu bude priebežne aktualizovať. Pripravujeme fotogalériu a video z miesta nehody.