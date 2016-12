K nečakanej smrti otca Kristínky sa vyjadril aj jeho advokát Lipšic: Dojímavá rozlúčka s trpiacim Jozefom!

Daniel Lipšic, ktorý v právnom konaní zastupoval Jozefa z Nitry, verí, že „je už s Kristínkou v nebi“.

Kuráka Slovensko spoznalo kvôli mimoriadnej tragédii, ktorá sa stala minulý rok v lete. Len dvojročná Kristínka zahynula v rozpálenom aute, kde ju otec Jozef zabudol. Trpela asi tri hodiny, potom ju, žiaľ, už mŕtvu, našiel šokovaný rodič.

Ešte minulý mesiac stál Jozef Kurák pred súdom kvôli smrti z nedbanlivosti. Tú odmietal, aj keď morálnu zodpovednosť priznal. Včera ho našli bez známok života ležať na zemi. Vzhľadom na športový odev sa predpokladá, že mu počas behu zlyhalo srdce.

Manželka Katka tak behom dvoch rokov prišla o dve najmilovanejšie osoby.

Lipšica fascinovala láska a súdržnosť medzi Jozefom a Katkou

Právnik a exposlanec Lipšic sa Kuráka, ktorého mnohí Slováci za nešťastnú smrť Kristínky odsudzovali, dlhodobo zastával.

„Potom, ako som prevzal obhajobu otca Kristínky a začal som študovať závery psychológov o syndróme zabudnutého dieťaťa, som zistil, že by sa takáto tragédia - za nepriaznivej súhry okolností - mohla stať aj mne. Bola to skôr moja pýcha, ak som bol presvedčený, že mne by sa nikdy nič podobné stať nemohlo,“ zopakoval Lipšic svoj názor, ktorý svojim priaznivcom na Facebooku prezentoval už dávnejšie.

„V záverečnej reči na hlavnom pojednávaní pred mesiacom som povedal, že morálnu zodpovednosť za tragický omyl bude Kristínkin otec niesť do konca svojho života. Vtedy som ani len netušil, že jeho srdce tú obrovskú bolesť už dlho nevydrží.“

Lipšic, ktorý je sám spájaný s úmrtím človeka, vyjadril manželom Kurákovcom obdiv za to, že spolu vydržali aj napriek „nepredstaviteľnej tragédii“.

„Nechcem, aby to vyznelo trúfalo, ale verím a modlím sa, aby Jozef bol už s Kristínkou v nebi.“

„Úprimnú sústrasť manželke Katke, dcére Karolínke a celej rodine,“ napísal na záver Lipšic.