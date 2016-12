Na cestách pozor: Hmla nie je to najhoršie, vodičov čaká nočná mora!

Cesty vo vyšších polohách stredného a východného Slovenska sú pokryté vrstvou kašovitého až utlačeného snehu hrúbky 1-3 cm.

Na ceste II/526 v úseku hr. okr. DT/PT - Kokava nad Rimavicou a na cestách III. tried v oblasti Levoče sa na vozovkách miestami nachádza zľadovatený sneh hrúbky 1 cm.

Pri nízkych teplotách je na mokrých a vlhkých vozovkách, na mostoch a pri vodných tokoch zvýšené riziko vzniku poľadovice.

Väčšina sledovaných horských priechodov je zjazdná, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem HP Huty, Vernár, Cukmantel a Herlianske Sedlo, ktoré majú povrch vozoviek pokrytý vrstvou miestami utlačeného snehu do 2 cm. Na HP Vrchslatina je poľadovica. Kremnické Bane, sú kvôli podmytej vozovke neprejazdné, obchádzka iba pre vozidlá s hmotnosťou do 3,5 tony je možná cez obec Krahule.

Pre vozidlá nad 10 metrov je uzatvorený horský priechod Šútovce a úsek cesty I. triedy č. 64 medzi Nitrianskym Pravnom a Fačkovským sedlom.

Cesta II. triedy č. 576 cez Herlianske sedlo je v zimnom období neudržiavaná.

So zhusťujúcou sa premávkou rátajte na hlavných ťahoch a vjazdoch do väčších miest. So zhustenou premávkou a zdržaním rátajte na Seneckej ceste pri Ivanke pri Dunaji, v smere do Bratislavy, • v Moste pri Bratislave, v smere do Bratislavy, • z Dunajskej Lužnej, v smere do Rovinky, • na výjazde zo Senca, v smere na D1, • na obchvate pri Senci, v smere na D1 a • na vjazde do Kysuckého Nového Mesta, v smere z Kysuckého Lieskovca.

Aktuálne počasie

V pondelok v noci bude prevažne zamračené, hmlisto, ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Miestami sa môže vyskytnúť slabé sneženie, no vodičov čaká niečo horšie, a to mrznúci dážď.

Najnižšia nočná teplota poklesne na -1 až -6, v dolinách a kotlinách až na okolo -8 stupňov Celzia.

Slovenský hydrometeorologický ústav hlási bezvetrie alebo slabý vietor.