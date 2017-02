Nadšený je aj Kiska: Nitra bude spolupracovať s Indiánmi z Ekvádoru!

Zástupca spoločnosti Karol Stýblo dnes podpísal zmluvu o spolupráci so zástupcom ekvádorského regiónu Taisha. „Je to vôbec prvá medzinárodná zmluva, ktorú zástupca tohto regiónu kedy podpísal,“ povedal Stýblo.

„Slovensko je výborné nielen svojím lietajúcim autom, navigačným systémom, ale máme tu ľudí, ktorí dokážu uspieť v rôznych oblastiach. Dokazujú, že startupy nie sú len o IT a technológiách, ale o tom, čo dokážeme u nás v rôznych oblastiach vymyslieť,“ povedal počas podpisu zmluvy prezident Andrej Kiska. „Aj keď práve táto firma sa dokázala presadiť bez akejkoľvek podpory,“ skonštatoval.

Spolupráca s ekvádorskými farmármi je podľa slov Stýbla zároveň sociálnym projektom nitrianskych podnikateľov v tejto oblasti. „Región Taisha je regiónom v srdci pralesa a má rozlohu zhruba 200 štvorcových kilometrov. Žije v ňom kmeň Shuarov, s ktorými vytvárame istý druh spoločnej firmy,“ povedal Stýblo. Zo strany Lyry Chocolate ide o podporu a odovzdávanie know-how v oblasti spracovania a poľnohospodárstva, v oblasti fermentácie a sušenia kakaových bôbov.

„Kakao dozrieva desať mesiacov priebežne a je logisticky náročné a neefektívne, aby títo pestovatelia, roztrúsení na veľkej ploche, chodili a odpredávali po kilograme týždenne. Každý z nich sa stará o pár stromov, čo má v okolí domu. My chceme zabezpečiť, aby napríklad dvakrát týždenne išlo auto za pestovateľmi, zbieralo čiastkovú úrodu a zároveň hneď zaplatilo za dodaný tovar. Ten zvezie do centrálneho fermentačného miesta v centre regiónu, kde sa kakao nafermentuje, usuší a po rýchlotestoch môže byť vyvezené do USA alebo Európy. Celá pridaná hodnota ostáva na podporu regiónu,“ povedal Stýblo. Podľa jeho slov je kakao z tejto oblasti pravdepodobne najkvalitnejšie a originálne pôvodné, neovplyvnené krížením či opeľovaním.