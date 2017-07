Najväčšia slovenská kresťanská udalosť roku vrcholí: Na Mariánskej hore sa objavil aj prezident Kiska!

Vo svojej kázni, ktorú v jeho mene prečítal spišský diecézny biskup Štefan Sečka, pripomenul význam púte, na ktorej sa už od 13. storočia schádzajú slovenskí veriaci, aby si od Panny Márie vyprosovali ochranu a prednášali svoje osobné prosby. Ako neskôr pre médiá uviedol, v Levoči našiel živosť, vieru a život Cirkvi. Slovenskú Cirkev vidí ako veľkú podporu pre univerzálnu Cirkev.

Podľa jeho slov Slovensko navštívil už niekoľkoľkrát. „Vždy som prechovával osobitnú úctu ku krajinám ako Cirkvám vo východnom bloku," poznamenal. Na otázku, či aj pápež František túži navštíviť Slovensko uviedol, že nevie, či je to v jeho najbližších plánoch. „Ak by mohol, rád by navštívil celý svet aj Slovensko. Myslím si ale, že by veľmi rád prišiel a veľmi dobre by sa tu cítil," dodal.

Pripomenuli sme si viaceré výročia

Veriaci si počas tohtoročnej púte na Mariánskej hore pripomenuli tri historické jubileá, a to 770. rokov od vzniku tejto púte, 100. výročie fatimských udalostí a 70 rokov od zasvätenia Spišskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Program pre pútnikov ponúkalo pútnické miesto počas celého uplynulého týždňa, až do dnešného dňa sa na hore konali viaceré sväté omše a liturgie východného obradu.

Ani tento rok nechýbala polnočná sv. omša za účasti mladých a za prítomnosti všetkých novokňazov, ako aj pobožnosť Krížovej cesty. Dnes bola súčasťou programu aj modlitba sv. ruženca a zasvätenie diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, viedol ju biskup Sečka, ktorý predniesol takmer rovnakú modlitbu, ako spišský biskup Ján Vojtaššák v roku 1947 pri zasvätení diecézy.

Púť prebieha na výbornú

Pútnikom dnes na Mariánskej hore, na rozdiel od soboty, počasie prialo. „V sobotu to bolo komplikované, pretože kvôli dažďu, ktorý trval asi do 14:00, sa ľudia museli schovávať. Počas dvadsiatich minút pred otváracou odpustovou sv. omšou sa však lúka pod pódium absolútne zaplnila,“ informoval agentúru SITA Jozef Lapšanský, moderátor púte a jeden z organizátorov podujatia. Živá bola podľa jeho slov aj noc, program patril najmä mládeži a niesol sa v pologospelovom rytme.

Priamo na Mariánskej hore počas víkendu poskytovalo zdravotnícku pomoc desať profesionálnych záchranárov a dvaja lekári, vypomáhali aj dobrovoľníci. Podľa Martina Šefca, spišského regionálneho manažéra spoločnosti Falck Záchranná, mali záchranári tento rok práce menej. „V sobotu bolo vzhľadom na počasie zranených aj kolapsov menej, dnes sme toho mali viac a zasahovali sme pri viacerých kolapsoch,“ bilancoval.

Vzácna návšteva

Na levočskú púť dnes prišiel po prvýkrát aj prezident SR Andrej Kiska. Na Mariánskej hore sa však najprv zastavil pri stánku Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. „Je dôležité, aby ste práve vy, mladí ľudia, ukázali, akí ste, že viera v Boha a Božie slovo, ktoré tak potrebujeme presadzovať v dnešnej spoločnosti, je dnes možno mnohokrát dôležitejšia ako za posledné roky, pretože nám rastie vlna extrémizmu, rastie nám veľa ľudí, ktorí zneužívajú Boha na presadzovanie nenávisti voči ľuďom inej farby pleti, iným náboženstvám,“ povedal. Zároveň mladých povzbudil, aby im energia z tejto púte vydržala po celý rok.

Udalosť s bohatou tradíciou

Mesto Levoča je najstarším pútnickým miestom východného Slovenska, korene mariánskeho kultu tam siahajú až do 13. storočia. Prvá kaplnka tam bola postavená ešte v roku 1247. Pútnický kostol na Mariánskej hore posvätil v roku 1922 biskup Ján Vojtaššák. Na baziliku ho v roku 1984 povýšil pápež Ján Pavol II., ktorý sem zavítal 3. júla 1995. Za jeho prítomnosti vtedy išlo o najväčšiu púť, na levočskú horu zavítalo viac ako 650-tisíc pútnikov.