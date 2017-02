Prefíkaný Bratislavčan sa chcel poriadne nabaliť: 300-tisíc eur na WC!

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru v stredu (8.2.) vzniesol obvinenie Michalovi G. (27) pre obzvlášť závažný zločin vydierania. Poškodeného mal nútiť k vyplateniu viac ako 300.000 eur. TASR informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl.

„Michal G. mal za účelom získania majetkového prospechu napísať výhražné listy poškodenej osobe. Pod hrozbou násilia voči nemu a osobám jemu blízkym ho mal nútiť k vyplateniu finančnej odmeny vo výške 333.000 eur v 500-eurových bankovkách,“ uviedol Wäldl.

Podľa polície mal poškodený priniesť 8. februára peniaze do budovy Okresného úradu v Bratislave na Tomášikovej ulici, a to v nepriehľadnej taške, na toalety na prízemí, konkrétne ich mal skryť do tretej kabínky.

„Do tejto skrýše si mal prísť obvinený vyzdvihnúť 'svoje' peniaze okolo 15.00 h, avšak taška obsahovala políciou pripravený balíček imitujúci finančnú hotovosť. Následne pri odchode z budovy polícia obvineného zadržala, pričom balíček mal mať ukrytý pod tričkom,“ dodal Wäldl. Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody v trvaní 20 až 25 rokov.