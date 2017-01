Príšerná neistota a všade samá krv: Kňažko konečne prehovoril o streľbe!

Ako povedal pre televíziu JOJ, v noci ho zobudil lupič potulujúci sa po jeho dome. Herec neváhal a so zbraňou v ruke sa rozhodol nezvanému návštevníkovi čeliť. „Zapol som svetlo a on sa na mňa otočil, tak som nevedel, čo má presne v úmysle, tak som vystrelil do oblasti nôh trikrát, našťastie tak, že ho polícia potom mohla nájsť v blízkosti domu."

Napriek tomu, že už nejaký čas je držiteľom zbrojného preukazu,na človeka nikdy predtým nemieril: "Nikdy som nevystrelil na človeka ani na zver, iba na strelnici. Strieľať na živý terč nie je moja záľuba." Zlodeja spolu so všetkými cennosťami chytila polícia v blízkosti domu.

S prestrelenou tepnou totiž ďaleko neušiel. "Ležal tam. Nie preto, že by stratil orientáciu, ale stratil veľa krvi," opisuje Milan Kňažko. Čin zraneného muža odsudzuje, no je úprimne rád, že je nažive: "Takíto ľudia patria za mreže. Myslím si, že mnohým ľuďom už ublížil. Napriek tomu som rád, že žije," uzavrel známy herec.