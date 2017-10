OBROVSKÁ tragédia mladej rodiny: Manželský pár s mesačným dieťaťom zomrel pri zrážke s kamiónom!

Tragická noc na slovenských cestách. Okolo druhej hodiny ráno sa stala tragická dopravná nehoda osobného auta a kamiónu.

Vážna nehoda sa stala na ceste z Ružomberka smerom na Žilinu. Pri zrážke zahynul zahynul mladý manželský pár a ich mesačné dieťa.

Kde mali namierené?

Rodina pochádzala z Prešova a podľa informácií Plus JEDEN DEŇ, rodina mala namierené do martinskej nemocnice s malým synčekom, ktorý sa narodil pred mesiacom. "Podľa doterajších zistení vodič osobného auta podľa všetkého dostal mikrospánok a autom prešiel do protismeru, kde sa zrazil s nákladiakom Scania," povedal pre Plus JEDEN DEŇ ružomberský hasič. V aute sa podľa našich informácií našla zdravotná dokumentácia malého dieťaťa.

Nehodu na mieste ešte v týchto chvíľach vyšetruje polícia.