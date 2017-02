Tragická nehoda na diaľnici D1: Čelná zrážka si vyžiadala obeť a ťažké zranenia

Nehoda sa stala krátko po ôsmej hodine ráno medzi diaľničnými privádzačmi Trenčín Západ a Zamarovce. Prečo Karol so svojou octáviou vyšiel na diaľnicu do protismerného pruhu zisťuje polícia aj súdny znalec, ktorý bol na mieste, jeho jazda v protismere však bola záhadou aj pre nich. Možný je aj motív samovraždy. Navyše, Karol sa s oproti idúcou Škodou SuperB, v ktorom sedeli matka so synom z Poľska, zrazili v rýchlom jazdnom pruhu.

„Vodič z octavie bol po resuscitácii na mieste nehody a na umelej pľúcnej ventilácii prevezený do nemocnice v Trenčíne v kritickom stave, kam záchranári previezli po prvotnom ošetrení dolnej končatiny aj druhú vodičku a mladého muža , ktorý utrpel povrchové zranenia po celom tele,“ prezradil hovorca záchranárov Jozef Minár. Ťažko zranený Karol napokon svojím zraneniam v nemocnici podľahol. „Vo veci bolo začaté trestné stíhanie za prečin usmrtenia,“ uviedol Pavol Kudlička, hovorca trenčianskej krajskej polície.