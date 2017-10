V Banskej Bystrici sa vzdal ďalší kandidát na župana. Môžu za to „zelení pajáci“!

Stanislav Mičev svoje rozhodnutie oznámil na dnešnej tlačovej besede v Banskej Bystrici s tým, že len spoločnými silami možno v tomto kraji poraziť fašizmus. Mičev bol jedným z troch najsilnejších vyzývateľov súčasného šéfa kraja Mariana Kotlebu (ĽSNS).

"Tak, ako som povedal pred viac ako polrokom, držím slovo. Hlavný náš protivník, veľmi vážny, dobre financovaný a organizovaný je stále tu, naberá silu a preniká do povedomia spoločnosti. Ohlupuje národ, hľadá spojencov. On sa spája, my nemôžeme inak. On používa demagógiu, manipuláciu, polopravdy a zastrašovanie. On a jeho zelení pajáci mentálne drancujú Slovensko," konštatoval Mičev.

Podľa neho "situácia je dramatická, nič nie je vyhrané". Vyzval občanov BBSK, aby neboli ľahostajní a 4. novembra prišli voliť.

"Čaká nás buď päť rokov úpadku, izolácie a ignorácie našich problémov alebo v tom lepšom prípade nádej, že bude lepšie. Začnime s vysťahovaním fašizmu, ale aj jeho príčiny: korupcie, rodinkárstva, nadradenosti a nezáujmu o bežných občanov," dodal Mičev.

Verí, že Lunter príde k poznaniu, že kraj potrebuje múdre hlavy, mimoriadne nasadenie a spoluprácu všetkých, ktorí pomôcť chcú a vedia.