Vianoce u prezidenta Andreja Kisku: Pri stole nás bude viac

Vianoce sú za rohom, a tak aj prezident Andrej Kiska (53) vyrazil zháňať darčeky do obchodného centra. Ako otec a starý otec najviac času strávil v obchode s detskými hračkami. Pre Plus JEDEN DEŇ Kiska porozprával, ako u nich doma v Poprade vyzerá Štedrý večer. A kedy on sám prestal veriť na Ježiška?