VIDEO Z Pátrovičovho koncertu: Pozrite sa, ako rýchlo vyprázdnil krčmu!

Do finále to síce nikdy nedotiahol, ale aj napriek tomu nepoľavil. Spevu sa venuje aj naďalej a teraz dokonca vystúpil na vlastnom koncerte. Reč je o Jozefovi Pátrovičovi (75), staršom Prievidžanovi, ktorý to so spevom myslí naozaj vážne. Video z jeho "koncertu" priniesol portál Čas.sk.