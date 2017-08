Utrpenie slovenských turistov v Egypte: Už takmer dva dni čakajú na odlet domov!

Trpké chvíle nielen slovenských turistov však ešte iba čakali! „Po prvom hlásení problému sme sedeli v lietadle asi tri hodiny, kým prišli technici. Potom lietadlo odrolovalo, ale problém sa ohlásil znova. Preto nás vpustili späť do letiskovej haly, dostali sme pitie a kúsok bábovky," povedal podľa Českých novín agentúry ČTK jeden z českých turistov Jiří Polášek.

Ľudia potom nastúpili do lietadla až večer, avšak problém sa objavil opäť. Cestujúcich tak do polnoci umiestnili do hotela. Turisti údajne nemajú dostatok informácií. Najprv bol odlet posunutý na dnešnú 9:00 hodinu, neskôr na 12:30. "Pôvodne malo lietadlo odletieť o 14.35 hodine z egypstkej Hurghady do Bratislavy. Bohužiaľ, kvôli poruche na lietadle sa tento let nemohol uskutočniť," uviedla hovorkyňa Travel Service Vladimíra Dufková.

"Veľmi nás vzniknutá situácia mrzí a ospravedlňujeme sa všetkým za vzniknuté problémy, avšak bezpečnosť je prvoradá," doplnila. Podľa jej slov ešte ani v týchto chvíľach nie je isté, či dnes Slováci poletia domov. "V prípade, že sa podarí poruchu odstrániť, lietadlo by mohlo odletieť vo večerných hodinách.," dodala Dufková.

Podľa jej slov je o všetkých postarané, turisti dostali na noc náhradné ubytovanie, aj počas dňa im bolo poskytnuté občerstvenie. Turisti majú najväčší problém s neustálym presúvaním. "Nemal by som problém, keby nám povedali, že odletíme o dva dni a hotovo. Ale toto odsúvanie sa nikomu nepáči," dodal český turista. Poniektorí sa dokonca, podľa jeho slov, boja opäť nastúpiť do rovnakého lietadla. Čítajte viac