ANKETA: Trasie sa pred hrozbou teroristického útoku: Na MS radšej nechcel vziať ani rodinu!

Nechce si ich ale príliš pripúšťať. Aj preto, že teroristický útok hrozí za súčasnej situácie teoreticky kdekoľvek.

"Samozrejme to vnímam a viem o tom. Ale človek to musí brať tak, že pôjde po Staromáku (Staromestskom nám. - pozn. red.), tam sa niekto odpáli a vy máte práve tú životnú smolu, že ste pri tom. V dnešnej dobe sa to môže stať nielen v Paríži, ale bohužiaľ podstate takmer všade. Radšej nad tým nepremýšľam a verím, že bezpečnostné zaistenie tímov bude dobré,“ povedal Jandač novinárom k otázke o bezpečnosti šampionátu.

Ten organizuje v spojení s Kolínom nad Rýnom Paríž, v ktorom došlo už k niekoľkým útokom zo strany islamistov. Jandača preto znepokojuje, že do mesta nad Seinou mieri jeho rodina. "Manželka s deťmi tam budú štyri dni. Ešte včera som to s ňou prediskutoval a hovoril, že by som bol pokojnejší, keby zostali doma. Ale chcú vidieť Paríž, tak pôjdu. Dúfam, že my všetci to prežijeme v zdraví," prial si Jandač.