VIDEO policajnej brutality v Barcelone: Do hlasujúcich bezcitne strieľali, hlásia stovky zranených!

Jedno z mnohých videí zachytávajúcich policajné zásahy zverejnil na Twitteri aj redaktor El Periódica Xabier Barrena, ktorého policajti pred školou Ramona Llulla v Barcelone zasiahli obuškami a kopali.

Esta es vuestra proporcionalidad @zoidoJI ? No tenéis vergüenza. pic.twitter.com/pP3A0g31iR

Predseda katalánskej vlády Carles Puigdemont, ktorý už hlasoval, ale v inej miestnosti, ako pôvodne zamýšľal, obvinil vládu v Madride, že používa "neoprávnené a úplne neadekvátne a nezodpovedné násilie", to však pomohlo zbaviť sa všetkých pochybností pri hlasovaní.

Pobúrenie z toho, čo sa deje v Katalánsku, vyjadrila dnes i britská spisovateľka J.K. Rowlingová. "Je to odpudzujúce a neospravedlniteľné," napísala na Twitteri.

This is repugnant and unjustifiable. https://t.co/10K5ajzIc3