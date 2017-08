Zažívala peklo, teraz hľadá šťastie: Natascha Kampuschová si plní svoje dávne sny: Aha, čo vymyslela!

Kampuschovej príbeh v roku 2006 plnil stránky svetových denníkov. V lete, pred jedenástimi rokmi sa jej podarilo utiecť zo svojho väzenia v pivnici, kde ju od roku 1998 držal duševne narušený Priklopil. Ten v rovnaký deň spáchal samovraždu skokom pod vlak.

Natascha sa už roky snaží dostať späť do života. Dokonca sa pokúšala vyučiť šperkárstvu, ale štúdium nedokončila. To jej však nezabránilo splniť si sen o predávaní ozdôb, ktoré by sama navrhla. ,,Som hrdá, lebo som nad vlastnými šperkami rozmýšľala veľmi dlho," povedala.

Odradiť sa nenechala ani kritikou niektorých ľudí, podľa ktorých chce zarábať na svojom tragickom osude. Sama to však popiera: ,,Nechcem žiť z peňazí štátu a daňových poplatníkov.“

Kampuschová napísala aj autobiografickú knihu s názovm 3096, ktorý odkazoval na počet dní jej väzenia. Rovnaký názov nesie aj film, ktorý mal premiéru vo februári 2013. Ponuku nafotiť snímky do erotického časopisu Playboy, či účasť v reality show v pralese ale odmietla: "To bola naozaj urážka,“ povedala.

Ústredným motívom kolekcie piatich šperkov je kvet, ktorý podľa nej symbolizuje jej život. V sete bude aj retiazka na krk a náušnice. Jednotlivé kusy sa budú predávať za cenu od 70 do 90€. Časť výnosu chce Kampuschová venovať na charitu.