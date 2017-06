Ste nešťastne zaľúbená? Vyskúšajte mágiu. Poznáme zaklínadlo, ktoré pričaruje lásku!

Jablko sa v ľúbostnej mágii požívalo odpradávna. Koniec-koncov, je symbolom hriechu a už Eva naň zviedla Adama.

Ak sa nebojíte, vyskúšajte ho v magickom rituále. Pomôže odstaviť sokyňu, alebo vzbudiť záujem muža, ktorý vás doteraz vôbec neregistroval, alebo vnímal iba ako priateľku.

Zaklínadlo

Vyberte si krásne červené jablko a starostlivo ho umyte. Dajte ho na noc na okenný parapet a nechajte vysušiť za svitu mesiaca.

Ráno si zapáľte sviečku, vezmite ostrý nož a vyryte do neho magickú formulu Aloe + Deleo + Delato.

Odriekajte pri tom zaklínadlo: Zaklínam ťa týmito menami, čo sú na tebe napísané, aby muž, ktorý sa ťa dotkne, ma miloval a zhorel v mojej láske, tak ako sa vosk topí v žiare ohňa.

Namiešajte si nápoj lásky z vína: Poznáme recepty, ktoré zaručene fungujú

S mágiou opatrne!

Potom už stačí dať jablko dotyčnému a dozrieť na to, aby ho naozaj zjedol. Dobre si ale rozmyslite, či ho naozaj dávate tomu pravému. Nie raz sa stalo, že sa síce želanie splnilo, ale bola to katastrofa. A platí to nielen v ľúbostnej mágii. Každé želanie vysielané „do vesmíru“ si vždy treba dobre premyslieť!