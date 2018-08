Premýšľate nad zaujímavým rodinným programom? Strávte noc v múzeu!

V sobotu 19. mája si až do neskorých hodín môžete pozerať zaujímavé výstavy, tvorivé dielne, animácie, prehliadky aj koncerty. Za jednotné vstupné a s prispôsobenou dopravou.

Môžete aj pochodovať

Čo všetko uvidíte? Je toho dosť, veď do programu sa zapojilo viac než štyridsať galérií a múzeí po celom Slovensku. Pre milovníkov vojenskej histórie sú tradične otvorené bunkre Petržalského opevnenia z II. sv. vojny s dobovým programom. Múzeum mesta Bratislavy oslavuje 150. výročie svojej existencie aj svetelnou show na priečelí Starej radnice. Storočnicu od vzniku prvej ČSR si v Múzeum obchodu v Múzejnom pivovare pripomenú koncertom „československé blues“. Malokarpatské múzeum v Pezinku pripravilo tematické prechádzky mestom a rodiny s deťmi sa môžu vybrať do v Pezinka, do Cajly Schaubmarov mlyn na nočný pochod, odkaľ možno pokračovať na Hrad Červený Kameň, dozvedieť sa o tamojších „naj“. Jednoducho, vyberie si každý a odpadne dilema, čo cez víkend.

Viac info o podujatí na: www.snm.sk a www.nmag.sk

