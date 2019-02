The Voice: Súťažiaci chcel dojať svojím príbehom. NATREL ho ale niekto, kto ho dobre pozná

V speváckej šou sa objavujú nielen zaujímavé hlasy ale aj osobné príbehy a osudy. V nedeľu rozpovedal ten svoj Jan Nic. Muž sa smutným hlasom v dokrútke zveril obom národom s tým, že sa dostal v detstve k pestúnom, u ktorých nebol šťastný. Ponižovali ho vraj, hovorili mu, že z neho nikdy nič nebude. Keď dovŕšil osemnásť rokov, odišiel teda žiť do ubytovne. Jan následne predviedol spev, z ktorého boli namäkko všetci porotcovia. Zaspieval pieseň od skupiny Lucie, Šrouby do hlavy. Boj o skvelý hlas vyhral Pepa Vojtek, ktorý ho získal do svojho tímu.

Obhajoval rodinu

V diskusii na facebooku súťaže sa pod videom s vystúpením Jana Nic, ozval istý Tomáš Neuvirt. Uznal, že Jan zaspieval úžasne ale troška pravdy vraj neuškodí. Tomáš je údajne jeho pestúnsky brat a rozčuľuje ho, keď sa povie len polovica veci. "Honza bol človekom, ktorý mal totálne všetko v p*či. Školu, rodinu a pod. Preto mu bolo povedané: Honza, začni so sebou niečo robiť, inak z teba nič nebude. V osemnástich rokoch sa odsťahoval, nie na ubytovňu, ale ku "kamarátovi", ktorý bol homosexuál a "kriminálnik", ale keďže Honza cítil, že má neho niekto záujem, .... chcel sa mu nejako zavďačiť. Nikdy nemal záujem nadviazať nejaký normálny vzťah so svojou pestúnskou rodinou, vždy sa snažil hľadať svoju biologickú rodinu a pestúnov neprijímal a ani nechcel, i keď mu dali všetko, čo k výchove, dospievaniu a životu potreboval. Urobte si obraz sami." Ľudia sa však do neho pustili s tým, že dôležitý je predsa jeho hlas a jeho súkromie je jeho vec. Obraňoval sa tým, že je to i jeho vec, pretože Jan pošpinil rodinu, ktorá ho vychovala a "dala mu dosť na to, aby na ňu hádzal špinu." Rozprúdila sa skutočne ostrá diskusia.