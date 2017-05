Vražda v kúpeľnom mestečku: Hororové chvíle sa odohrali v tomto dome!

V pokojnej štvrti v Dudinciach došlo k veľkej tragédii. Miestom hrôzy sa stal dom, v ktorom bývali dlhoroční partneri Július a Stanislava. Muža tam včera večer našli mŕtveho. Potvrdili nám to miestni obyvatelia. „Bolo tu veľa policajtov, aj sanitka. Susedovi sa už nedalo pomôcť, ale čo sa stalo, je pre nás záhadou,“ povedal starší pán. „Jeho žena vraj tvrdí, že spadol zo schodov na nejaký konár a napichol sa naň,“ prezradil.

Banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková ale informovala, že Stanislavu už vyšetrovateľ obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy. „Po slovnej hádke pichla kuchynským nožom 45-ročná žena svojho 53-ročného druha. Súdna pitva potvrdila, že smrť Júliusa zapríčinilo násilné konanie inej osoby, a teda smrť spôsobilo bodnutie nožom, ktorým ho mala bodnúť priamo do srdca,“​ uviedla s tým, že muž zraneniam na mieste podľahol.

Pár mal spolu 12-ročného syna, no býval s nimi aj Júliusov starší brat. Chlapčeka po hroznej udalosti odviezli k jeho kamarátovi zo školy. Brata nebohého sme doma nenašli. Práve on by mohol vedieť, čo sa vlastne stalo.

Viacerí v mestečku hovorili, že obidvaja partneri často popíjali a domáce násilie u nich bolo na dennom poriadku. „Kvôli alkoholu prišiel Julo o prácu, aj prvú manželku. S ňou mal tiež syna a dcéru,“ povedala mladá žena. „Aj Stanislava má okrem spoločného chlapca ešte jednu dospelú dcéru,“ dodala.

V prípade dokázania viny hrozí Stanislave 20 až 25 rokov, alebo doživotie.